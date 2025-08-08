167 का स्ट्राइक रेट.. छक्के ठोकने में उस्ताद, एशिया कप के लिए फिट हो रहा खूंखार भारतीय बल्लेबाज
167 का स्ट्राइक रेट.. छक्के ठोकने में उस्ताद, एशिया कप के लिए फिट हो रहा खूंखार भारतीय बल्लेबाज

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने हर्निया की सर्जरी के बाद फिटनेस हासिल करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हैं. उन्हें लेकर एक बड़ी खबर आई है कि इस विस्फोटक बल्लेबाज ने बैटिंग शुरू कर दी है. एशिया कप 2025 से पहले भारतीय टीम के लिए यह खुशखबरी से कम नहीं है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 08, 2025, 07:16 PM IST
एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हॉन्गकॉन्ग के मुकाबले से होगा. टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत यूएई के खिलाफ 10 सितंबर को करेगी. इस टूर्नामेंट के लिए अभी टीम का ऐलान होना बाकी है. इससे पहले एक अच्छी खबर सामने आई है. दरअसल, भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी स्पोर्ट्स हर्निया सर्जरी के बाद बल्लेबाजी का अभ्यास शुरू कर दिया है. वह इस समय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हैं और अपनी फिटेनस हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं.

टीम इंडिया के लिए खुशखबरी

सूर्यकुमार ने बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में नेट्स में अभ्यास किया. उन्होंने जुलाई 2025 में जर्मनी में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी करवाई थी. अब वह बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में हैं और अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं. बता दें कि एशिया कप इस बार टी20 फॉर्मेट में होना है. इस टूर्नामेंट से पहले सूर्यकुमार यादव पूरी तरह फिट हो जाते हैं तो उनका टीम में शामिल होना तय है. सर्जरी के बाद पहली बार अब उन्होंने बल्ला उठाया और नेट्स में जमकर पसीना बहाया. वीडियो शेयर करते हुए सूर्या ने लिखा, 'मैं उस काम को करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता जो मुझे पसंद है.'

छक्के लगाने में उस्ताद हैं सूर्या

सूर्यकुमार यादव को छक्के लगाने का उस्ताद कहें तो गलत नहीं होगा. जिस तरह से वह मैदान के चारों तरफ शॉट्स लगाते हैं, यह उन्हें और खतरनाक बल्लेबाज बनाता है. मौजूदा समय में वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टी20 बल्लेबाजों में शामिल हैं. टी20 इंटरनेशनल में सूर्या 167 के घातक स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते हैं. अब तक खेले 83 टी20 इंटरनेशनल मैचों में उन्होंने चार शतक और 21 अर्धशतक के साथ कुल 2598 रन बना लिए हैं. आगामी एशिया कप से पहले उनका फिट होना भारत की ताकत दोगुनी होना जैसा ही है. सूर्या ऐसे बल्लेबाज हैं, जो अकेले दम पर मैच पलट सकते हैं.

आईपीएल 2025 में लगाया था रनों का अंबार

सर्जरी से पहले सूर्यकुमार आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए नजर आए थे, जिसमें उन्होंने रनों का अंबार लगाया. उन्होंने इस सीजन में 700 से ज्यादा रन बनाए थे. हालांकि, आईपीएल बाद सूर्यकुमार को स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी से गुजरना पड़ा, जिसके लिए वह लंदन गए थे. सूर्यकुमार यादव को अपनी पत्नी के साथ विंबलडन में भी स्पॉट किया गया था, जहां वह टेनिस का लुत्फ उठाते दिखे. अब सूर्या एक बार फिर फिट होकर बल्ले से रन बरसाने के लिए बेताब हैं.

सूर्या संभालेंगे कप्तानी?

रोहित शर्मा के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से सूर्यकुमार यादव इस फॉर्मेट में भारत की कप्तानी कर रहे हैं. ऐसे में उम्मीद है कि सितंबर में शुरू होने वाले एशिया कप में भी वह इसी भूमिका में बने रहेंगे. हालांकि, इसके लिए उन्हें अपनी फिटनेस साबित करनी होगी और अगर वह इस फिटनेस टेस्ट में पास होते हैं, तो उन्हें टीम की कमान सौंपे जाने की पूरी संभावना है. टीम का चयन अगस्त के अंत में होने की उम्मीद है.

