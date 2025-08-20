इस खूंखार गेंदबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 'तिहरा शतक' पूरा कर रचा इतिहास, पहली बार हुआ ऐसा
इस खूंखार गेंदबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 'तिहरा शतक' पूरा कर रचा इतिहास, पहली बार हुआ ऐसा

साउथ अफ्रीका के अनुभवी स्पिनर केशव महाराज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में में एक ऐतिहासिक उपलब्धि नाम कर ली. दरअसल, 35 साल के इस गेंदबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा 'तिहरा शतक' पूरा, जो इससे पहले साउथ अफ्रीका का कोई भी स्पिनर नहीं कर पाया है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 20, 2025, 03:14 AM IST
साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे मैच में 98 रन से करारी शिकस्त दी. पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने ऐडन मारक्रम, टेम्बा बावुमा और मैथ्यू ब्रिट्जके के अर्धशतकों से 296 रन का मजबूत स्कोर बोर्ड पर लगाया. टारगेट का पीछा उतरी मेजबान टीम को केशव महाराज ने अपनी फिरकी में ऐसा फंसाया कि 200 रन तक भी नहीं पहुंच सकी. केशव महाराज के पंजे से ऑस्ट्रेलिया की पारी 198 रन पर ही सिमट गई. इस 5 विकेट हॉल के साथ ही केशव महाराज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेटों का तिहरा शतक भी पूरा कर लिया.

10 ओवर में 33 रन और झटके 5 विकेट

ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी रही. ट्रेविस हेड और कप्तान मिचेल मार्श ने पहले विकेट के लिए 60 रन जोड़े. पहला झटका लगते ही कंगारू टीम की पारी चरमरा गई और विकेटों की झड़ी लग गई. केशव महाराज ने मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह तहस नहस करते हुए 5 विकेट झटक लिए. उन्होंने अपने 10 ओवर के दौरान सिर्फ 33 रन दिए और 5 विकेट चटकाए. मार्श ने ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीदें कायम जरूर रखीं, लेकिन 37वें ओवर में 88 रन की पारी खेलकर वह भी आउट हो गए.

ये भी पढ़ें: W, W, W, W...कभी बल्ले से हाहाकार, अब दिखाई फिरकी की धार, साउथ अफ्रीका पर यूं बरसा टीम इंडिया का 'दुश्मन'

केशव महाराज ने पूरा किया 'तिहरा शतक'

महाराज ने इन 5 विकेट के लिएसाथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट में तिहरा शतक भी पूरा कर लिया. दरअलस, भारतीय मूल के इस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 विकेट पूरे कर लिए हैं. मैच का पहला विकेट लेते ही उन्होंने यह उपलब्धि नाम की. इसके साथ ही इतिहास में पहली बार हुआ है, जब साउथ अफ्रीका के किसी स्पिन गेंदबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 विकेटों का आंकड़ा छुआ है, जो केशव महाराज की इस उपलब्धि को और भी खास बनाता है. कुल मिलाकर वह साउथ अफ्रीका के लिए 300 विकेट पूरे करने वाले 8वें गेंदबाज बन गए हैं.

साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट 

शॉन पोलॉक - 823
डेल स्टेन - 697 
मखाया नटिनी - 661 
एलन डोनाल्ड - 602
कगिसो रबाडा - 580*
जैक्स कैलिस - 572 
मोर्ने मोर्कल - 535 
केशव महाराज - 304*

;