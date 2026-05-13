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Hindi Newsक्रिकेट3 साल से बाहर इस गेंदबाज को मजबूरी में लेना पड़ेगा संन्यास! सेलेक्टर्स फिर करने वाले हैं नजरअंदाज, BCCI मीटिंग पर आया बड़ा अपडेट

3 साल से बाहर इस गेंदबाज को मजबूरी में लेना पड़ेगा संन्यास! सेलेक्टर्स फिर करने वाले हैं नजरअंदाज, BCCI मीटिंग पर आया बड़ा अपडेट

आईपीएल 2026 का फीवर पूरे भारत में है, लेकिन इस बीच नेशनल टीम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. सेलेक्टर्स उस खूंखार गेंदबाज एक बार फिर नजरअंदाज करने वाले हैं, जिसकी वापसी के लिए सोशल मीडिया पर शोर पिछले 2 साल से है. आईपीएल के बीच बीसीसीआई की सेलेक्शन कमेटी के साथ एक मीटिंग होगी, जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 13, 2026, 01:57 PM IST
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BCCI: आईपीएल 2026 का फीवर पूरे भारत में है, लेकिन इस बीच नेशनल टीम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. सेलेक्टर्स उस खूंखार गेंदबाज एक बार फिर नजरअंदाज करने वाले हैं, जिसकी वापसी के लिए सोशल मीडिया पर शोर पिछले 2 साल से है. आईपीएल के बीच बीसीसीआई की सेलेक्शन कमेटी के साथ एक मीटिंग होगी, जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. एक फैसला जसप्रीत बुमराह को लेकर भी है. भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ जून में टेस्ट खेलने उतरेगी जो चंडीगढ़ में खेला जाएगा, जिसमें बॉलिंग यूनिट पूरी तरह बदली नजर आ सकती है.

कब होगी BCCI की मीटिंग?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सेलेक्टर्स की BCCI के साथ एक मीटिंग तय है, जिसमें अगले कुछ महीनों के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी. यह सिलेक्शन मीटिंग इस वीकेंड या अगले हफ्ते हो सकती है. रिपोर्ट के  मुताबिक सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट ने हर टेस्ट मैच में अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग XI उतारने की इच्छा जाहिर की है क्योंकि टीम इंडिया को अगले नौ महीनों में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के साइकल के तहत नौ टेस्ट मैच खेलने हैं. हालांकि, अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाला टेस्ट मैच इसका हिस्सा नहीं है.

प्लेऑफ का इंतजार

रिपोर्ट के मुताबिक सेलेक्टर्स आखिरी सेलेक्शन के लिए प्लेऑफ का इंतजार कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि कौन सी टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करती हैं. बुमराह टीम में नियमित गेंदबाज हैं, लेकिन वर्कलोड मैनेज के लिए उन्हें ड्रॉप किया जा सकता है. वहीं, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, गुजरात टाइटन्स टीम का हिस्सा हैं, जो मई के आखिरी सप्ताह में प्लेऑफ में जगह बनाने की दौड़ में बनी हुई है. आकाश दीप अभी भी पीठ के निचले हिस्से की चोट से उबर रहे हैं और उनके जल्द ही फिट होने की संभावना कम ही है. हर्षित राणा के भी जून के तीसरे सप्ताह से पहले फिट होने की उम्मीद नहीं है. यही वजह है बॉलिंग यूनिट की गुत्थी उलझी हुई है.

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मजबूरी में इस गेंदबाज को लेना होगा संन्यास

हम जिस गेंदबाज की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि रिकॉर्डधारी मोहम्मद शमी हैं. पिछले 2 साल से शमी घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर वापसी के लिए जद्दोजहत कर रहे हैं, लेकिन आईपीएल में कुछ खास आंकड़े नहीं रहे. रिपोर्ट के मुताबिक सेलेक्टर्स उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं. अगर वे इस एकमात्र टेस्ट मैच के लिए फिर से शमी को टीम में शामिल करते हैं, तो यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य होगा.

किन-किन गेंदबाजों के नाम?

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पेसर्स को आदेश दिया गया है कि IPL के शेष मैचों के दौरान अपने काम के बोझ को बढ़ाएं. पिछले एक साल से, अंशुल कंबोज और गुरनूर बरार भारत 'A' टीम की योजनाओं का हिस्सा रहे हैं. एक और गेंदबाज टीम इंडिया में आने की दावेदारी ठोक सकता है जो जम्मू-कश्मीर के अकीब नबी है, जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पिछले कुछ सत्रों में शानदार प्रदर्शन किया है. 

ये भी पढे़ं.. टी20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान, 6 बार की चैंपियन का खौफनाक रूप

बुमराह-सिराज पर क्या फैसला?

BCCI के सूत्र ने बताया, "चयनकर्ता सिर्फ़ इसलिए टेस्ट टीम की गुणवत्ता से समझौता करने में विश्वास नहीं रखते कि भारत अफ़गानिस्तान के खिलाफ खेल रहा है. वे चाहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ टीम मैदान पर उतरे. वे टेस्ट कैप इतनी आसानी से नहीं देना चाहते. सिराज की वर्कलोड झेलने की क्षमता बहुत ज्यादा है. प्रसिद्ध ने 24 अप्रैल के बाद से कोई IPL मैच नहीं खेला है. नीतीश कुमार रेड्डी को भी एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर देखा जा रहा है जो सीम-बॉलिंग विभाग में योगदान दे सकता है. जब वर्कलोड मैनेजमेंट की बात आती है, तो BCCI सभी डेटा पॉइंट्स पर नजर रखती है. बुमराह के बारे में फैसला विस्तृत चर्चा के बाद लिया जाएगा. पिछली बार जब भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था तो मुख्य एकादश ही मैदान पर उतरी थी."

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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