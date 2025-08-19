Asia Cup India Squad: 16 गेंद में 5 विकेट... एशिया कप का सबसे बड़ा मैच विनर बाहर, गंभीर के 'चहेता' बना रोड़ा

Asia Cup 2025 Team India: एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है. टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय स्क्वाड का ऐलान किया. स्क्वाड देखने के बाद कई खिलाड़ी चर्चा में हैं जिसमें से एक नाम उस गेंदबाज का भी है जो एशिया कप का सबसे बड़ा मैच विनर साबित हुआ था. इस गेंदबाज की जगह अजीत अगरकर की अगुआई वाली सेलेक्शन कमेटी ने हर्षित राणा को मौका दिया है.

एशिया कप फाइनल के थे हीरो

हम जिस गेंदबाज के बारे में बात कर रहे हैं उसने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेटों का दोहरा शतक जमा दिया है. इस गेंदबाज के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 208 विकेट दर्ज हैं. इंग्लैंड टूर पर इस गेंदबाज ने अपनी गेंदबाजी से कहर बरपा दिया. अब आप समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के पेसर मोहम्मद सिराज की, जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टॉप विकेट टेकर साबित हुए थे. उन्होंने 5 टेस्ट में 23 विकेट अपने नाम किए थे. इतना ही नहीं, वनडे एशिया कप 2023 फाइनल में सिराज जीत के हीरो थे. उन्होंने महज 16 गेंद में पंजा खोलकर तहलका मचा दिया था. सिराज ने श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेट लेकर पूरी टीम को 50 रन पर समेट दिया था.

क्यों बाहर हुए सिराज?

मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के खिलाफ पांचों टेस्ट मैच खेले. इससे पहले वह आईपीएल 2025 का हिस्सा रहे. ऐसे में उनके वर्कलोड के चर्चे तेज थे. लेकिन एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होना है. ऐसे में सिराज को लगभग डेढ़ महीने का रेस्ट मिल जाता. लेकिन इसके बावजूद एशिया कप स्क्वाड में मोहम्मद सिराज को जगह नहीं मिली है. हर्षित राणा को टीम में एंट्री दी गई है.

ये भी पढ़ें.. Asia Cup India Squad: सूर्या कप्तान, शुभमन गिल उपकप्तान... एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, यशस्वी का कटा पत्ता

3 तेज गेंदबाजों के साथ उतरेगा भारत

टीम इंडिया तीन तेज गेंदबाजों के साथ टूर्नामेंट में उतरेगी. भारतीय स्क्वाड में जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह होंगे. इसके अलावा ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे भी हैं जो इमरजेंसी में भारतीय टीम के काम आ सकते हैं.

एशिया कप के लिए भारत का स्क्वाड

सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह.