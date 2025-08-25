भारत का ये घातक गेंदबाज एशिया कप में चटकाएगा सबसे ज्यादा विकेट! 'मैन ऑफ द टूर्नामेंट' बनने का दावेदार

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) देश में होगा. भारत को इस टूर्नामेंट में अपना पहला ही मैच संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ 10 सितंबर को खेलना है. एक गेंदबाज ऐसा है, जो भारत को एशिया कप 2025 की ट्रॉफी अकेले दम पर जिता सकता है. भारत का ये गेंदबाज एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के दौरान विरोधी टीमों को तहस-नहस कर सकता है.

ये खूंखार गेंदबाज भारत को जिताएगा एशिया कप की ट्रॉफी

एशिया कप 2025 के दौरान पूरी नजरें भले ही जसप्रीत बुमराह या कुलदीप यादव पर टिकी रहेंगी, लेकिन एक गेंदबाज ऐसा है जो इनसे भी ज्यादा घातक साबित हो सकता है. टीम प्रबंधन और फैंस को खतरनाक तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह से बहुत उम्मीदें हैं. अर्शदीप सिंह विरोधी टीमों के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट सकते हैं.

बदल-बदल कर ‘वाइड यॉर्कर’ करने की क्षमता

अर्शदीप सिंह नई गेंद के साथ पावर-प्ले और बीच के ओवरों में बेहद खतरनाक साबित होते हैं. अर्शदीप सिंह एशिया कप 2025 के दौरान टीम इंडिया के लिए नई गेंद से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे. अर्शदीप सिंह लगातार 140+ Kmph की गति से गेंदबाजी करते हैं. तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह घातक यॉर्कर मारने में भी माहिर हैं. अर्शदीप सिंह ने दुनियाभर के बल्लेबाजों के छक्के छुड़ाए हैं. अर्शदीप सिंह के पास बदल-बदल कर ‘वाइड यॉर्कर’ और ‘ब्लॉक-होल’ में गेंदबाजी करने की क्षमता है.

टी20 इंटरनेशनल मैचों में बेहतरीन रिकॉर्ड

अर्शदीप सिंह ने भारत के लिए 63 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 18.3 की गेंदबाजी औसत से 99 विकेट झटके हैं. अर्शदीप सिंह का टी20 इंटरनेशनल मैचों में बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 9 रन देकर 4 विकेट रहा है. अर्शदीप सिंह ने 7 जुलाई 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ T20I मैच के जरिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. अर्शदीप सिंह ने इसके अलावा भारत के लिए 9 वनडे मैचों में 14 विकेट हासिल किए हैं. 82 IPL मैचों में अर्शदीप सिंह ने 97 विकेट हासिल किए हैं. अर्शदीप सिंह पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल खेलते हैं और वह अपनी खतरनाक तेज गेंदबाजी का नमूना दिखा चुके हैं.

अनोखा शतक लगाने के करीब

अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल मैचों में 'विकेटों का शतक' पूरा करने से महज एक विकेट दूर हैं. अर्शदीप सिंह इसी के साथ ही टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज बन जाएंगे. भारत का कोई भी गेंदबाज अभी तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट हासिल करने में कामयाब नहीं रहा है.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

1. अर्शदीप सिंह - 99 विकेट

2. युजवेंद्र चहल - 96 विकेट

3. हार्दिक पांड्या - 94 विकेट

4. भुवनेश्वर कुमार - 90 विकेट

5. जसप्रीत बुमराह - 89 विकेट