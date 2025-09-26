Advertisement
IND vs PAK Final: फाइनल में चले टीम इंडिया के ये दो धुरंधर तो जीत की भीख मांगता रह जाएगा पाकिस्तान, 9वीं बार एशिया कप चैंपियन बनेगा भारत!

टीम इंडिया 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी उठाने से सिर्फ एक जीत दूर है. 28 सितंबर को एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत की टक्कर पाकिस्तान से होगी. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में यह महामुकाबला खेला जाएगा.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 26, 2025, 04:20 PM IST
टीम इंडिया 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी उठाने से सिर्फ एक जीत दूर है. 28 सितंबर को एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत की टक्कर पाकिस्तान से होगी. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में यह महामुकाबला खेला जाएगा. इस सीजन में भारत और पाकिस्तान पहल ही दो बार भिड़ चुके हैं. इन दोनों ही मुकाबलों में टीम इंडिया ने एकतरफा अंदाज में जीत दर्ज की. ग्रुप स्टेज में 7 विकेट से रौंदा तो सुपर-4 के मैच में 6 विकेट से धूल चटाई. अब बारी है फाइनल की... इस फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया के दो धुरंधर बल्लेबाज चल गए तो पाकिस्तान के लिए खिताब जीतने बहुत मुश्किल हो जाएगा. युवराज सिंह के पिता और पूर्व भारतीय क्रिकेटर योगराज सिंह का भी यही मानना है.

ये तो खिलाड़ी चले तो ट्रॉफी पक्की!

दरअसल, हम यहां बात कर रहे हैं टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमान गिल की. इन दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में भी तूफानी बैटिंग से पाकिस्तानी बॉलर्स की धज्जियां उड़ा दी थीं और भारत की जीत तय कर दी थी. ये जोड़ी बेहद खतरनाक फॉर्म में है और पहली ही गेंद से विस्फोटक रूप दिखा रही है. अभिषेक शर्मा ने तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच की पहली ही गेंद पर छक्का उड़ाया था. ऐसे में फाइनल में अगर अभिषेक-गिल का बल्ला चला तो भारत का 9वीं बार ट्रॉफी जीतना लगभग तय हो जाएगा.

योगराज सिंह ने भी माना

योगराज सिंह ने भी माना कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल भारत को फाइनल जिताने में अहम भूमिका निभाएंगे. उन्होंने कहा, 'भारत को एशिया कप जीतना है, तो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को शुरुआत के 15 ओवर खेलने होंगे. दोनों जितना ज्यादा समय पिच पर बिताएंगे भारत के लिए उतना ही अच्छा होगा. बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरह अभिषेक ने बल्लेबाजी की, उससे मैं बहुत खुश हूं. उसने क्रीज पर टिकने का समय लिया और जब शुरू हुआ, तो फिर मारता ही चला गया. अगर वह रन आउट नहीं होता तो अकेले ही 150 से ज्यादा रन बना जाता. अभिषेक के आने से भारतीय टीम और मजबूत हुई है. गिल को भी ऐसे ही बल्लेबाजी करनी होगी. उसे 40 और 50 के स्कोर से आगे बढ़ना होगा.'

पहली बार आमने-सामने इंडिया-पाकिस्तान

41 साल के एशिया कप इतिहास में यह पहला मौका है, जब भारत और पाकिस्तान की फाइनल में टक्कर होगी. भारत सबसे ज्यादा एशिया कप जीतने वाली टीम है. अब तक हुए 16 सीजन में भारत ने 8 बार ट्रॉफी उठाई है. ऐसे में सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी की नजरें अब 9वीं बार एशिया कप चैंपियन बनने पर होंगी. भारत ने 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018 और 2023 में खिताब जीता. भारत 2016 में टी20 फॉर्मेट एशिया कप का चैंपियन बना. 28 सितंबर को भारत ने पाकिस्तान को हराया तो वह दो टी20 फॉर्मेट एशिया कप जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी. दूसरी ओर, पाकिस्तान दो बार एशिया कप जीता है. पाकिस्तान टीम 2000 और 2012 में एशिया कप की चैंपियन बनी.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

India vs PakistanAsia Cup Final 2025

