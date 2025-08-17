एशिया कप में जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं? स्टार पेसर ने खुद लिया ये बड़ा फैसला, सेलेक्टर्स को भी बताया

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एशिया कप में खेलने के लिए तैयार हैं. उन्होंने सेलेक्टर्स को बता दिया है कि वह एशिया कप के लिए उपलब्ध हैं. बुमराह का यह फैसला भारतीय टीम और उनके फैंस के लिए एक बड़ी राहत और अच्छी खबर है. बता दें कि वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण जसप्रीत बुमराह को ओवल में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के 5वें और अंतिम मैच के लिए टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया गया था. बुमराह ने 2-2 से बराबर रही इस सीरीज में तीन मैच खेले थे.

वर्कलोड मैनेजमेंट और फिटनेस की चिंता

पिछले कुछ समय से जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट और उनकी फिटनेस को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी. इंग्लैंड के खिलाफ हुई हालिया टेस्ट सीरीज में भी उन्हें पांच में से दो मैचों से आराम दिया गया था. उनके अनोखे बॉलिंग एक्शन के कारण उनकी पीठ पर काफी दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें अतीत में कई बार चोट लगी है. इसी वजह से यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि एशिया कप में भी उन्हें आराम दिया जा सकता है, ताकि वह आगामी घरेलू टेस्ट सीरीज और अन्य महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह फिट रहें.

बुमराह का बड़ा फैसला

हालांकि, अब इन सभी अटकलों पर विराम लग गया है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बुमराह ने खुद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और सेलेक्टर्स को बताया है कि वह एशिया कप के लिए उपलब्ध हैं. एक सूत्र ने कहा, 'बुमराह ने सेलेक्टर्स को सूचित कर दिया है कि वह एशिया कप चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे. चयन समिति अगले हफ़्ते बैठक करके इस पर चर्चा करेगी.' बुमराह का यह फैसला दर्शाता है कि वह पूरी तरह से फिट हैं और भारतीय टीम के लिए खेलने के लिए तैयार हैं. यह फैसला टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है, क्योंकि उनकी मौजूदगी से गेंदबाजी आक्रमण को एक नई धार मिलेगी.

टीम इंडिया के लिए अहम खिलाड़ी

एशिया कप का यह सीजन T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. बुमराह जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाज के लिए यह फॉर्मेट काफी अनुकूल है, क्योंकि इसमें उन्हें लंबे स्पेल नहीं करने पड़ते, जिससे उनकी चोट की संभावना कम होती है. T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में भी उनका प्रदर्शन यादगार रहा था, जहां उन्होंने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी.

कब होगा टीम का ऐलान?

सेलेक्टर्स अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति 19 या 20 अगस्त को एशिया कप के लिए टीम का चयन करने वाले हैं और यह तय है कि इस टीम में बुमराह का नाम शामिल होगा. बुमराह की वापसी से न केवल टीम की ताकत बढ़ेगी, बल्कि युवा खिलाड़ियों को भी उनका मार्गदर्शन मिलेगा, जो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा.