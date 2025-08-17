एशिया कप में जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं? स्टार पेसर ने खुद लिया ये बड़ा फैसला, सेलेक्टर्स को भी बताया
Advertisement
trendingNow12884385
Hindi Newsक्रिकेट

एशिया कप में जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं? स्टार पेसर ने खुद लिया ये बड़ा फैसला, सेलेक्टर्स को भी बताया

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एशिया कप में खेलने के लिए तैयार हैं. उन्होंने सेलेक्टर्स को बता दिया है कि वह एशिया कप के लिए उपलब्ध हैं. बुमराह का यह फैसला भारतीय टीम और उनके फैंस के लिए एक बड़ी राहत और अच्छी खबर है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 17, 2025, 03:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एशिया कप में जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं? स्टार पेसर ने खुद लिया ये बड़ा फैसला, सेलेक्टर्स को भी बताया

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एशिया कप में खेलने के लिए तैयार हैं. उन्होंने सेलेक्टर्स को बता दिया है कि वह एशिया कप के लिए उपलब्ध हैं. बुमराह का यह फैसला भारतीय टीम और उनके फैंस के लिए एक बड़ी राहत और अच्छी खबर है. बता दें कि वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण जसप्रीत बुमराह को ओवल में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के 5वें और अंतिम मैच के लिए टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया गया था. बुमराह ने 2-2 से बराबर रही इस सीरीज में तीन मैच खेले थे.

वर्कलोड मैनेजमेंट और फिटनेस की चिंता

पिछले कुछ समय से जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट और उनकी फिटनेस को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी. इंग्लैंड के खिलाफ हुई हालिया टेस्ट सीरीज में भी उन्हें पांच में से दो मैचों से आराम दिया गया था. उनके अनोखे बॉलिंग एक्शन के कारण उनकी पीठ पर काफी दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें अतीत में कई बार चोट लगी है. इसी वजह से यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि एशिया कप में भी उन्हें आराम दिया जा सकता है, ताकि वह आगामी घरेलू टेस्ट सीरीज और अन्य महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह फिट रहें. 

ये भी पढ़ें: एशिया कप का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड! सपने में भी कोई नहीं करना चाहेगा अपने नाम, ये खिलाड़ी एक ही सीजन में हुआ 'बदनाम'

बुमराह का बड़ा फैसला

हालांकि, अब इन सभी अटकलों पर विराम लग गया है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बुमराह ने खुद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और सेलेक्टर्स को बताया है कि वह एशिया कप के लिए उपलब्ध हैं. एक सूत्र ने कहा, 'बुमराह ने सेलेक्टर्स को सूचित कर दिया है कि वह एशिया कप चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे. चयन समिति अगले हफ़्ते बैठक करके इस पर चर्चा करेगी.' बुमराह का यह फैसला दर्शाता है कि वह पूरी तरह से फिट हैं और भारतीय टीम के लिए खेलने के लिए तैयार हैं. यह फैसला टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है, क्योंकि उनकी मौजूदगी से गेंदबाजी आक्रमण को एक नई धार मिलेगी.

टीम इंडिया के लिए अहम खिलाड़ी

एशिया कप का यह सीजन T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. बुमराह जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाज के लिए यह फॉर्मेट काफी अनुकूल है, क्योंकि इसमें उन्हें लंबे स्पेल नहीं करने पड़ते, जिससे उनकी चोट की संभावना कम होती है. T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में भी उनका प्रदर्शन यादगार रहा था, जहां उन्होंने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी.

ये भी पढ़ें: सूर्या कप्तान, अक्षर उपकप्तान... गिल को भी जगह, एशिया कप के लिए मोहम्मद कैफ ने चुनी टीम इंडिया

कब होगा टीम का ऐलान?

सेलेक्टर्स अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति 19 या 20 अगस्त को एशिया कप के लिए टीम का चयन करने वाले हैं और यह तय है कि इस टीम में बुमराह का नाम शामिल होगा. बुमराह की वापसी से न केवल टीम की ताकत बढ़ेगी, बल्कि युवा खिलाड़ियों को भी उनका मार्गदर्शन मिलेगा, जो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Jasprit BumrahAsia Cup

Trending news

स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
Shubhanshu shukla
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
कर्नाटक का किंग कौन? MLA का दावा, दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे CM, नोटिस जारी
karnataka
कर्नाटक का किंग कौन? MLA का दावा, दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे CM, नोटिस जारी
DU से 'इकबाल का पन्ना' हटेगा! इकबाल... भारत के लिए जिन्ना से भी ज्यादा खतरनाक थे?
NCERT Partition
DU से 'इकबाल का पन्ना' हटेगा! इकबाल... भारत के लिए जिन्ना से भी ज्यादा खतरनाक थे?
इस किताब को आग लगा दो... NCERT के मॉड्यूल पर भड़की कांग्रेस, BJP ने दिया जवाब
NCERT Partition Module
इस किताब को आग लगा दो... NCERT के मॉड्यूल पर भड़की कांग्रेस, BJP ने दिया जवाब
विभाजन का विलेन किसका हीरो; इस राज्य में 'जिन्ना जिंदाबाद' के नारे किसने लगाए?
Jinnah
विभाजन का विलेन किसका हीरो; इस राज्य में 'जिन्ना जिंदाबाद' के नारे किसने लगाए?
RSS 'इंडियन तालिबान' और PM मोदी... दिग्गज कांग्रेसी नेता के बयान पर बवाल
rss
RSS 'इंडियन तालिबान' और PM मोदी... दिग्गज कांग्रेसी नेता के बयान पर बवाल
मंत्रों से मस्तिष्क का कनेक्शन; कैसे शार्प होती है मेमोरी? रिसर्च में हुआ खुलासा
DNA Analysis
मंत्रों से मस्तिष्क का कनेक्शन; कैसे शार्प होती है मेमोरी? रिसर्च में हुआ खुलासा
DNA: भारत के बंटवारे का 'तीसरा विलेन' कौन? क्यों सुलग रही 'सियासी आग'?
DNA Analysis
DNA: भारत के बंटवारे का 'तीसरा विलेन' कौन? क्यों सुलग रही 'सियासी आग'?
गुमराह करने की कोशिश...कांग्रेस के वीडियो पर EC का कमेंट, 'वोट चोरी' पर दिया जवाब
congress
गुमराह करने की कोशिश...कांग्रेस के वीडियो पर EC का कमेंट, 'वोट चोरी' पर दिया जवाब
खामोशी में कटे 8 साल, अब जर्रे-जर्रे में गूंजी अक्षय की आवाज, कैसे हुआ चमत्कार?
jammu kashmir news
खामोशी में कटे 8 साल, अब जर्रे-जर्रे में गूंजी अक्षय की आवाज, कैसे हुआ चमत्कार?
;