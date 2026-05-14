12 मैच, 22 विकेट और... संन्यास की उम्र में BCCI का दरवाजा पीट रहा दिग्गज, सामने आते ही कांप रहे बल्लेबाज

IPL 2026: आईपीएल एक ऐसी लीग है जहां से कई खिलाड़ी कमबैक की नई गाथा लिखते हैं तो कुछ युवा भी जीरो से हीरो बन जाते हैं. 19वें सीजन में रनों की होड़ मची हुई है, कई क्रिकेट पंडितों का सवाल भी है कि ये लीग गेंदबाजों के लिए काल है. लेकिन इसके बाद भी एक भारतीय दिग्गज गेंदबाज बीसीसीआई का दरवाजा पीट रहा है, जो बैटिंग पिचों पर भी बल्लेबाजों का काल साबित हुआ. ये वो दिग्गज है जो सालों से सेलेक्टर्स के रडार से दूर है और संन्यास की अटकलें भी तेज रहीं. लेकिन आईपीएल 2026 में इस खिलाड़ी ने अपने प्रदर्शन से कमबैक के चर्चे तेज कर दिए हैं.

कौन है ये खिलाड़ी?

हम जिस खूंखार गेंदबाज की बात कर रहे हैं उसने अपने करियर की शुरुआत में बल्लेबाजों को धूल चटा दी थी. दुनियाभर में इस गेंदबाज की लहराती गेंदों का खौफ हुआ करता था. लेकिन एक समय आया जब स्विंग कम हुई और पेस ने भी साथ देना छोड़ दिया. आईपीएल से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक, हर तरफ परफॉर्मेंस का ग्राफ गिर गया. जिसके बाद सबसे पहले 2018 में टेस्ट से पत्ता साफ हुआ और फिर उसके बाद 2022 में टीम इंडिया से गुमनाम हो गया.

IPL 2026 में बना कहर

आईपीएल 2026 शुरू होते ही ये गेंदबाज बल्लेबाजों के लिए काल बन गया. इस गेंदबाज ने अभी तक 12 मुकाबले खेले हैं और 22 विकेट लेकर पर्पल कैप की लिस्ट में टॉप पर काबिज है. दिलचस्प बात है कि आईपीएल जैसी लीग में इस गेंदबाज की इकोनॉमी सबसे कम है. 12 मैचों में महज 7.55 की इकोनॉमी के साथ इस गेंदबाज ने रन दिए हैं. वहीं, अब अपनी टीम को प्लेऑफ में पहुंचाने में योगदान दे रहा है.

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36 साल की उम्र में क्या होगा कमबैक?

आईपीएल जैसी हाई स्कोरिंग लीग में ये आंकड़े दर्शाते हैं कि इंटरनेशनल में और भी धांसू प्रदर्शन देखने को मिल सकता है. हम बात कर रहे हैं भुवनेश्वर कुमार की, जो प्रचंड फॉर्म में हैं. उन्होंने जियोस्टार पर एक इंटरव्यू में साफ किया कि उन्होंने गेंदबाजी में कुछ बदलाव किए हैं. स्विंग समय के साथ कम हुई तो भुवी ने पेस को बढ़ाया. अब आईपीएल में स्विंग और पेस के मिक्चर से बल्लेबाजों को धूल चटा रहे हैं. कई क्रिकेट पंडितों ने इस गेंदबाज की वापसी के लिए गुहार लगाई है.