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Hindi Newsक्रिकेटVIDEO: चेपॉक में येलो आर्मी का महा-शोर... ऋतुराज गायकवाड़ के आते ही गूंजा स्टेडियम, इयान बिशप ने क्यों मांगी माफी?

VIDEO: चेपॉक में 'येलो आर्मी' का महा-शोर... ऋतुराज गायकवाड़ के आते ही गूंजा स्टेडियम, इयान बिशप ने क्यों मांगी माफी?

IPL 2026 Chennai Super Kings: आईपीएल 2026 के पहले घरेलू मैच के लिए चेपॉक स्टेडियम में चेन्नई के फैंस का जबरदस्त जुनून दिखा. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के टॉस के समय शोर इतना था कि इयान बिशप को इंटरव्यू रोकना पड़ा. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 03, 2026, 08:52 PM IST
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टॉस के दौरान ऋतुराज गायकवाड़ और इयान बिशप. Photo Credit: BCCI
टॉस के दौरान ऋतुराज गायकवाड़ और इयान बिशप. Photo Credit: BCCI

IPL 2026 Chennai Super Kings: चेन्नई सुपरकिंग्स और पंजाब किंग्स की टीमें शुक्रवार (3 अप्रैल) को आईपीएल 2026 के सातवें मैच में आमने-सामने हुईं. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में एक अलग ही नजारा देखने को मिला. सीजन के अपने पहले घरेलू मैच के लिए चेन्नई के प्रशंसक भारी संख्या में उमड़ पड़े थे. स्टेडियम का हर कोना पीले रंग में रंगा हुआ था और जैसे ही टॉस का समय हुआ, पूरे मैदान में उत्साह का सैलाब आ गया.

प्रशंसकों का अपने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के प्रति यह प्यार और सम्मान इस बात का गवाह था कि चेन्नई के लिए क्रिकेट केवल एक खेल नहीं, बल्कि एक भावना है. टॉस के दौरान जब ब्रॉडकास्टर इयान बिशप चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का इंटरव्यू लेने के लिए आगे बढ़े, तो दर्शकों ने अपने नेता का इतना जोरदार स्वागत किया कि पूरा स्टेडियम गूंज उठा. 

इयान बिशन को रोकना पड़ा इंटरव्यू

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शोर का स्तर इतना अधिक था कि बिशप को मजबूरन अपना इंटरव्यू बीच में ही रोकना पड़ा. गायकवाड़ ने भी एक पल के लिए रुककर उस जादुई माहौल को महसूस किया और अपनी मुस्कान से प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार किया. शोर के थोड़ा कम होने का इंतजार करने के बाद ही गायकवाड़ ने बिशप के सवालों का जवाब देने की कोशिश की.

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कप्तान की आवाज सुनना हो गया नामुमकिन

हैरानी की बात यह थी कि जब शोर का स्तर अपने शुरुआती स्तर से लगभग 30 प्रतिशत तक कम हो गया, तब भी स्टेडियम में इतनी आवाज थी कि इयान बिशप को गायकवाड़ की बात सुनने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही थी. स्थिति यहां तक पहुंच गई कि कमेंटेटर को ऋतुराज गायकवाड़ के करीब जाकर बात सुननी पड़ी. बिशप ने इस व्यवधान के लिए माफी भी मांगी और खुले तौर पर स्वीकार किया कि शोर की वजह से उन्हें गायकवाड़ की एक भी बात सुनाई नहीं दे रही थी. यह पल आईपीएल के इतिहास के सबसे यादगार 'टॉस पलों' में से एक बन गया.

 

 

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पंजाब ने जीता टॉस

पंजाब किंग्स ने इस महत्वपूर्ण मैच में टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया. पिच के बारे में पूछे जाने पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना विश्लेषण साझा करते हुए कहा कि सतह थोड़ी सूखी लग रही है. गायकवाड़ का मानना था कि मैच के दौरान पिच के स्वभाव में बहुत अधिक बदलाव नहीं आएगा और यह लगभग एक जैसी ही बनी रहेगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि यह अप्रैल की शुरुआत है, इसलिए दूसरी पारी में ओस एक महत्वपूर्ण कारक नहीं बनेगी.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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