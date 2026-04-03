VIDEO: चेपॉक में 'येलो आर्मी' का महा-शोर... ऋतुराज गायकवाड़ के आते ही गूंजा स्टेडियम, इयान बिशप ने क्यों मांगी माफी?

IPL 2026 Chennai Super Kings: चेन्नई सुपरकिंग्स और पंजाब किंग्स की टीमें शुक्रवार (3 अप्रैल) को आईपीएल 2026 के सातवें मैच में आमने-सामने हुईं. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में एक अलग ही नजारा देखने को मिला. सीजन के अपने पहले घरेलू मैच के लिए चेन्नई के प्रशंसक भारी संख्या में उमड़ पड़े थे. स्टेडियम का हर कोना पीले रंग में रंगा हुआ था और जैसे ही टॉस का समय हुआ, पूरे मैदान में उत्साह का सैलाब आ गया.

प्रशंसकों का अपने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के प्रति यह प्यार और सम्मान इस बात का गवाह था कि चेन्नई के लिए क्रिकेट केवल एक खेल नहीं, बल्कि एक भावना है. टॉस के दौरान जब ब्रॉडकास्टर इयान बिशप चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का इंटरव्यू लेने के लिए आगे बढ़े, तो दर्शकों ने अपने नेता का इतना जोरदार स्वागत किया कि पूरा स्टेडियम गूंज उठा.

इयान बिशन को रोकना पड़ा इंटरव्यू

Add Zee News as a Preferred Source

शोर का स्तर इतना अधिक था कि बिशप को मजबूरन अपना इंटरव्यू बीच में ही रोकना पड़ा. गायकवाड़ ने भी एक पल के लिए रुककर उस जादुई माहौल को महसूस किया और अपनी मुस्कान से प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार किया. शोर के थोड़ा कम होने का इंतजार करने के बाद ही गायकवाड़ ने बिशप के सवालों का जवाब देने की कोशिश की.

ये भी पढ़ें: इस युवा बल्लेबाज को खुद से भी बेहतर मानते हैं युवराज, IPL में 35 गेंद पर ठोका था शतक

कप्तान की आवाज सुनना हो गया नामुमकिन

हैरानी की बात यह थी कि जब शोर का स्तर अपने शुरुआती स्तर से लगभग 30 प्रतिशत तक कम हो गया, तब भी स्टेडियम में इतनी आवाज थी कि इयान बिशप को गायकवाड़ की बात सुनने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही थी. स्थिति यहां तक पहुंच गई कि कमेंटेटर को ऋतुराज गायकवाड़ के करीब जाकर बात सुननी पड़ी. बिशप ने इस व्यवधान के लिए माफी भी मांगी और खुले तौर पर स्वीकार किया कि शोर की वजह से उन्हें गायकवाड़ की एक भी बात सुनाई नहीं दे रही थी. यह पल आईपीएल के इतिहास के सबसे यादगार 'टॉस पलों' में से एक बन गया.

Shreyas Iyer wins the toss & PBKS opt to bowl first! Chepauk is buzzing - crowd favourite Ruturaj can barely get a word out over the roar #TATAIPL 2026 | #CSKvPBKS | LIVE NOW https://t.co/V7g8urYvEn pic.twitter.com/YDR5Q4dzvl — Star Sports (@StarSportsIndia) April 3, 2026

ये भी पढ़ें: कौन हैं CSK के 'नए जडेजा'? जिनपर 14.20 करोड़ लुटाया, अब कर रहे डेब्यू

पंजाब ने जीता टॉस

पंजाब किंग्स ने इस महत्वपूर्ण मैच में टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया. पिच के बारे में पूछे जाने पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना विश्लेषण साझा करते हुए कहा कि सतह थोड़ी सूखी लग रही है. गायकवाड़ का मानना था कि मैच के दौरान पिच के स्वभाव में बहुत अधिक बदलाव नहीं आएगा और यह लगभग एक जैसी ही बनी रहेगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि यह अप्रैल की शुरुआत है, इसलिए दूसरी पारी में ओस एक महत्वपूर्ण कारक नहीं बनेगी.