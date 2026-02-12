Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटIND vs NAM: संन्यास की उम्र में T20 वर्ल्ड कप डेब्यू...दूसरे पर आए सैमसन, नंबर 1 पर कौन?

IND vs NAM: संन्यास की उम्र में T20 वर्ल्ड कप डेब्यू...दूसरे पर आए सैमसन, नंबर 1 पर कौन?

भारत और नामीबिया के बीच टी20 विश्व का 18 वां मुकाबला खेला गया. यह मुकाबला दिल्ली के फिरोज शाह कोटला अब (अरूण जेटली स्टेडियम) में खेला गया. टीम इंडिया ने इस मैच में नामीबिया को रिकॉर्ड 93 रनों से हराकर टी20 विश्व कप में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत हासिल की. संजू ने आज एक अनोखा कीर्तिमान कायम कर लिया है. अब वह टी20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे ज्यादा उम्रदराज खिलाड़ी बन चुके हैं. पर क्या आपको पता है इस मामले में नंबर 1 पर कौन है?

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 12, 2026, 11:28 PM IST
Sanju Samson
Sanju Samson

इस जीत के साथ भारतीय टीम ने विश्व कप का दूसरा मैच भी अपने नाम कर लिया है. अब सूर्या की टोली की नजर टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा हाईवोल्टेज मुकाबले पर होगी, जो कि 15 फरवरी को श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है. रविवार को होने वाले इस मुकाबले को लेकर चर्चाएं अभी से शुरु हो गई है. अभिषेक शर्मा के खेलने पर संदेह बना हुआ है. वहीं, सैमसन का फ्लॉप शो एक बार फिर आज जारी रही. लेकिन संजू ने आज एक अनोखा कीर्तिमान कायम कर लिया है. अब वह टी20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे ज्यादा उम्रदराज खिलाड़ी बन चुके हैं. पर क्या आपको पता है इस मामले में नंबर 1 पर कौन है?

अमित मिश्रा हैं नंबर 1

टी20 विश्व कप के इतिहास में भारत की ओर से सबसे ज्यादा उम्र में डेब्यू करने का महारिकॉर्ड पूर्व लेग स्पिनर अमित मिश्रा के नाम पर है. बता दें कि अमित मिश्रा ने अपना टी 20 विश्व कप का डेब्यू 31 साल 117 दिन की उम्र में किया था.  वह साल 2014 के टी20 विश्व कप में पहली बार टीम इंडिया के लिए खेले थे. आज भी इस मामले में उनका रिकॉर्ड अटूट है. साथ ही बता दें कि मिश्रा के लिए साल 2014 का टी20 वर्ल्ड कप बेहद ही शानदार रहा था. उस साल उन्होंने टीम इंडिया के लिए शानदार गेंदबाजी की थी.वहीं, भारत को फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था.

सैमसन हैं नंबर 2

संजू सैमसन टी20 विश्व कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा उम्र में डेब्यू करने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं. उन्होंने आज नामीबिया के खिलाफ 31 साल 93 दिनों की उम्र में डेब्यू किया. संजू का फ्लॉप शो एक बार फिर आज जारी रहा. अभिषेक शर्मा की जगह टीम इंडिया में उन्हें जगह मिली थी, लेकिन वह इस मौके को भुना नहीं पाए और 8 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. हालांकि, अभिषेक के खेलने को लेकर संशय अभी बरकरार है . ऐसे में अगले मुकाबले में उन्हें एक बार फिर से मौका मिल सकता है.

सबसे ज्यादा उम्र में टी20 डेब्यू करने वाले 5 भारतीय खिलाड़ी

अमित मिश्रा - 31 साल 117 दिन-   पाक
संजू सैसमन - 31 साल 93 दिन -    नामीबिया
सूर्यकुमार यादव - 31 साल  40 दिन-   पाक
अशीष नेहर  - 31 साल 2 दिन -   सेंट लुसिया
लक्ष्मीपति बालाजी - 30 साल 358 दिन - अफगानिस्तान

ये भी पढ़ें: RCB फैंस की बल्ले-बल्ले...फिर से वापिस मिल गया होम ग्राउंड, सामने रखी ये शर्तें

 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

