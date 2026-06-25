रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य को लेकर अटकलें चर्चे तेज हैं. फिलहाल दोनों वनडे टीम में हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 2027 वर्ल्ड कप के लिहाज से कोई स्टैंड नहीं लिया है. इस बीच टीम इंडिया मैनेजमेंट पर आर अश्विन का माथा ठनका है. उन्होंने विराट-रोहित को लेकर बड़ा बयान दिया. सभी के जेहन में सवाल है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे? इस सवाल को अश्विन ने यहीं खत्म करने को कहा है.
रविचंद्रन अश्विन ने रोहित-विराट के वनडे वर्ल्ड कप 2027 की अटकलों के मुद्दे पर खुलकर बात की है. अश्विन का मानना है कि टीम मैनेजमेंट को इन दोनों दिग्गजों के भविष्य पर तुरंत फैसला लेना चाहिए. अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल 'ऐश की बात' पर कहा, "रोहित या विराट को लेकर ये अटकलें अच्छी नहीं हैं. सच कहूं तो, ये अटकलें कहां से आती हैं?"
अश्विन ने आगे कहा, "कहीं न कहीं, किसी के मन में यह बात है कि उन्हें वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाहिए. मुझे नहीं पता कि वे लोग कौन हैं. कुछ लोगों को शक होगा, और कोई और चाहेगा कि वे टीम में हों. अगर आप उन्हें चाहते हैं, तो अभी तय करें और अगले एक साल तक उन्हें पूरी तरह से सहज और आत्मविश्वास से भरा महसूस कराएं.
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अश्विन ने कहा, "अगर आप अभी फैसला नहीं लेते हैं, तो मुश्किल हो जाती है क्योंकि हर एक या दो बार फेल होने पर यही बात बार-बार सामने आती रहेगी. मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि दक्षिण अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलने के लिए आपको अनुभवी बल्लेबाजों की जरूरत है." फिलहाल विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं और आईपीएल 2026 में भी उनका बल्ला जमकर बोला है. दूसरी ओर, रोहित शर्मा की फिटनेस और उम्र (2027 तक वो 40 साल के हो जाएंगे) को लेकर सवाल उठ रहे हैं.