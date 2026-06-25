Add Zee Business As A Preferred Source
App

'मुझे पता है वो लोग कौन हैं...' मैनेजमेंट पर क्यों ठनका अश्विन का माथा? रोहित-विराट के फ्यूचर पर दिया बड़ा बयान

रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य को लेकर अटकलें चर्चे तेज हैं. फिलहाल दोनों वनडे टीम में हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 2027 वर्ल्ड कप के लिहाज से कोई स्टैंड नहीं लिया है. इस बीच टीम इंडिया मैनेजमेंट पर आर अश्विन का माथा ठनका है. उन्होंने बड़ा बयान दिया.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 25, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:20 PM IST
'मुझे पता है वो लोग कौन हैं...' मैनेजमेंट पर क्यों ठनका अश्विन का माथा? रोहित-विराट के फ्यूचर पर दिया बड़ा बयान
Image Credit: BCCI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चेतन-सिया और 'वो'...केतन मर्डर की प्लानिंग में क्या तीसरा शख्स भी था शामिल?
Ketan Agarwal Murder Case1 hr ago
2
Society Fragmenting Along Caste Lines1 hr ago
3
vastu tips1 hr ago
4
Delhi news1 hr ago
5
Samastipur News1 hr ago