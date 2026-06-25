अश्विन ने कहा, "अगर आप अभी फैसला नहीं लेते हैं, तो मुश्किल हो जाती है क्योंकि हर एक या दो बार फेल होने पर यही बात बार-बार सामने आती रहेगी. मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि दक्षिण अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलने के लिए आपको अनुभवी बल्लेबाजों की जरूरत है." फिलहाल विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं और आईपीएल 2026 में भी उनका बल्ला जमकर बोला है. दूसरी ओर, रोहित शर्मा की फिटनेस और उम्र (2027 तक वो 40 साल के हो जाएंगे) को लेकर सवाल उठ रहे हैं.