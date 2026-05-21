VIDEO: दीपक चाहर का फर्जी 'चिट सेलीब्रेशन', मजे-मजे में किया 'The End', फैंस हुए दीवाने?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) का रोमांच अपने चरम पर है और मैदान पर खिलाड़ियों के नए-नए अंदाज फैंस का दिल जीत रहे हैं. इस बीच मुंबई इंडियंस (MI) के तेज गेंदबाज दीपक चाहर अपने एक अनोखे और मजेदार सेलिब्रेशन को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. उन्होंने आईपीएल में चल रहे एक फेमस सेलीब्रेशन की खिल्ली उड़ा दी. टूर्नामेंट में कई खिलाड़ियों ने पर्ची निकालकर सेलीब्रेट किया. लेकिन अब इस सेलीब्रेशन की जब चाहर ने खिल्ली उड़ाई तो फैंस उसे खूब पसंद कर रहे हैं.

अभिषेक शर्मा ने की थी शुरुआत

पिछले सीजन में पर्ची सेलीब्रेशन की शुरुआत हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने की थी. उन्होंने शतक ठोक पॉकेट से पर्ची निकालकर इसे सेलीब्रेट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, 'यह ऑरेंज आर्मी के लिए है.' इसके बाद 2026 में इसे कई प्लयेर्स ने ट्राई किया. लेकिन दीपक चाहर ने इस मशहूर ट्रेंड को बेहद मजाकिया अंदाज में ट्रोल किया, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

चाहर ने उड़ाया 'चिट' ट्रेंड का मजाक

मैच के दौरान दाएं हाथ के तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने कोलकाता नाइट राइडर्स के आक्रामक ओपनर फिन एलेन को आउट किया. विकेट लेने के बाद चाहर ने जो किया, उसने सबका ध्यान खींच लिया. उन्होंने अपनी जेब से एक काल्पनिक 'चिट' (पर्ची) निकालने का नाटक किया और उसे दर्शकों की तरफ दिखाया. दरअसल, उनके हाथ में कोई पर्ची नहीं थी. वह सिर्फ उन खिलाड़ियों को ट्रोल कर रहे थे जो आजकल विकेट लेने के बाद पर्ची देखने का सेलिब्रेशन करते हैं.

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फिन एलेन को किया क्लीन बोल्ड

इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस के लिए दीपक चाहर ने गेंदबाजी में शानदार शुरुआत की. उन्होंने पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर खतरनाक दिख रहे फिन एलेन को पवेलियन की राह दिखाई. चाहर ने ऑफ स्टंप के बाहर बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिस पर एलेन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की. गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप्स में जा घुसी. आउट होने से पहले एलेन ने 5 गेंदों में दो चौकों की मदद से 8 रन बनाए. केकेआर ने इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की.