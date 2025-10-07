धोनी के जिगरी की बहन भी माही फैन, एमएस धोनी पर फिदा हुई इस क्रिकेटर की बहन, जानें क्या है पूरी कहानी

भारत के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहते हैं. उनके चाहने वालों की कमी नहीं है. एक बार फिर उनसे संबंधित सोशल मीडिया पर चर्चा बढ़ी है.
भारत के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहते हैं. उनके चाहने वालों की कमी नहीं है. एक बार फिर उनसे संबंधित सोशल मीडिया पर चर्चा बढ़ी है. धोनी के साथी खिलाड़ी रहे दीपक चहर की बहन ने उनके बारे में पोस्ट किया है. दरअसल, दीपक की बहन माल्ती चहर ने बीगबॉस के 19वें सीजन में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली है. उन्होंने शो के दौरान साल 2018 में हुए उनके धोनी से मुलाकात के बारे में जिक्र किया है.
'वह बहुत स्वीट इंसान हैं'
धोनी को लेकर बोला, 'मैं माही भैया से पहली बार पहली बार 2018 में मिली. उस समय मेरा भाई चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहा था. दीपक ने मुझसे पुछा क्या तुम माही भाई से मिलना चाहोगी. मैंने कहा हां क्यों नहीं, यह पहला मौका था जब मैं किसी भी क्रिकेटर से मिल रही थी. मैं किसी शूट के सिलसिले में चेन्नई गई थी और टीम वहां रूकी हुई थी. यह पहला मौका रहा जब मैं माही भैय्या से मिली. मुझे उनका औरा बहुत पसंद आया. वह बेहद स्वीट इंसान हैं. वह बहुत ही प्यारे हैं.'
बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री
माल्ती इन दिनों बिग बॉस को लेकर काफी चर्चा में बनी हैं. उन्होंने बिग बॉस के 19वें सीजन में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली है. वह 2018 में रीलीज हुई मूवी जीनीयस में अपनी एक्टिंग के चलते चर्चा में आई थी. इन दिनों वह रिएलिटी शो के जरीए खूब धूम मचा रही हैं. खासकर वह तान्या मित्तल के साथ बातचीत की वजह से काफी चर्चा में हैं. अब महेंद्र सिंह धोनी को लेकर उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.
IPLकी सबसे सफल टीम
चेन्नई सुपरकिंग्स का दीपक लंबे समय तक हिस्सा रहे हैं. वह लगभग 7 सालों तक सीएसके के लिए खेले. साल 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल का खिताब भी अपने नाम किया था. उस साल चेन्नई को कई बार चेयर करते हुए माल्ती चहर को ग्राउंड में देखा गया था. चेन्नई आईपीएल की सबसे सफल फ्रेंचाइजियों में से एक है. मुंबई इंडियंस के साथ चेन्नई सुपरकिंग्स ने सबसे ज्यादा 5 बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की है.
