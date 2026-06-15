दीप्ति ने आगे कहा, "अगर एक ओवर में रन पड़ भी जाएं, तो कोई बात नहीं क्योंकि अगले ओवर में वापसी का मौका मिलेगा. सभी पॉजिटिव रहे और हर बॉलर को यही मैसेज दिया गया कि वे अलर्ट रहें, अगले ओवर में बेहतर करने पर फोकस करें और पिछले ओवर में जो हुआ उसे भूल जाएं. युवा खिलाड़ियों के लिए मेरा मैसेज यही है, या जब भी बॉलिंग मीटिंग होती है, तो मैं उनसे कहती हूं कि वे उसी चीज पर टिके रहें जो उनके लिए काम कर रही है. हालात को समझें और अगर आपको लगता है कि आपकी सबसे अच्छी गेंद या आपकी सबसे अच्छी प्लानिंग उस विकेट पर आपको सफलता दिला सकती है, तो उन पर भरोसा रखें और बाकी सब भगवान पर छोड़ दें."