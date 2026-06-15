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पहले ही मैच में 'पंजा'... गजब रिकॉर्ड बनाकर खुशी से गदगद हुईं दीप्ति शर्मा, युवाओं को दिया मंत्र

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले का इंतजार फैंस को लंबे समय से था. टीम इंडिया उम्मीदों पर खरी उतरी और 64 रन से एकतरफा जीत दर्ज की. दीप्ति शर्मा मैच की हीरो साबित हुईं, जिन्होंने 5 विकेट लेकर टू्र्नामेंट का यादगार आगाज किया. मैच के बाद वह काफी खुश नजर आईं और युवाओं को सलाह भी दी.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 15, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:20 PM IST
पहले ही मैच में 'पंजा'... गजब रिकॉर्ड बनाकर खुशी से गदगद हुईं दीप्ति शर्मा, युवाओं को दिया मंत्र
Image Credit: Deepti Sharma

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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