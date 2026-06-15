महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले का इंतजार फैंस को लंबे समय से था. टीम इंडिया उम्मीदों पर खरी उतरी और 64 रन से एकतरफा जीत दर्ज की. दीप्ति शर्मा मैच की हीरो साबित हुईं. उन्होंने पाकिस्तान के 5 बल्लेबाजों का शिकार किया और मैच को एकतरफा में बदल दिया. दीप्ति ने टूर्नामेंट के यादगार आगाज के बाद अपनी खुशी व्यक्त की, साथ ही टीम की युवा खिलाड़ियों को भी एक गजब मंत्र दे दिया.
टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी. स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेलकर जीत की नींव रख दी थी. हरमनप्रीत कौर (36) और ऋचा घोष (34) ने भी टीम को 170 के स्कोर तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई. शुरुआत में ये स्कोर कम लग रहा था, लेकिन फिर टीम इंडिया की कसी हुई गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान के लिए ये स्कोर भी पहाड़नुमा साबित हुआ. टीम 100 रन के लिए तरसती नजर आई. दीप्ति शर्मा के 5 विकेट के अलावा श्री चरणी ने भी 3 बल्लेबाजों का शिकार किया और पूरी पाकिस्तान की टीम 106 के स्कोर पर ही ढेर हो गई.
दीप्ति शर्मा ने जियोस्टार पर बात करते हुए कहा, "इस मैच में मैंने जो कुछ भी किया वह खास था, लेकिन मैं पांच विकेट लेने वाले पल को चुनूंगी. ICC टूर्नामेंट में पांच विकेट लेना और फिर अपनी टीम के लिए मैच जिताना बहुत कम होता है. जब पहला ड्रिंक्स ब्रेक हुआ तो चर्चा इस बात पर हुई कि हमें थोड़ा और बेहतर करना होगा क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी टीम में कितना टैलेंट और कैसे खिलाड़ी हैं.
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दीप्ति ने आगे कहा, "अगर एक ओवर में रन पड़ भी जाएं, तो कोई बात नहीं क्योंकि अगले ओवर में वापसी का मौका मिलेगा. सभी पॉजिटिव रहे और हर बॉलर को यही मैसेज दिया गया कि वे अलर्ट रहें, अगले ओवर में बेहतर करने पर फोकस करें और पिछले ओवर में जो हुआ उसे भूल जाएं. युवा खिलाड़ियों के लिए मेरा मैसेज यही है, या जब भी बॉलिंग मीटिंग होती है, तो मैं उनसे कहती हूं कि वे उसी चीज पर टिके रहें जो उनके लिए काम कर रही है. हालात को समझें और अगर आपको लगता है कि आपकी सबसे अच्छी गेंद या आपकी सबसे अच्छी प्लानिंग उस विकेट पर आपको सफलता दिला सकती है, तो उन पर भरोसा रखें और बाकी सब भगवान पर छोड़ दें."