क्रिकेट इतिहास में दर्ज हुआ दीप्ति शर्मा का नाम! वर्ल्ड कप में बनाया वो रिकॉर्ड, जो आज तक कोई महिला नहीं कर पाई

Most Wickets in Womens International Cricket: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में लंदन के लॉर्ड्स में रविवार (28 जून) को खेले गए ग्रुप ए के अंतिम मैच में ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने भारतीय महिला टीम को छह विकेट से हरा दिया. इससे 'वुमेन इन ब्लू' टूर्नामेंट से बाहर हो गई. भारत के लिए यह मुकाबला 'करो या मरो' जैसा था, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उसे जीत की सख्त जरूरत थी. दिन के एक अन्य मैच में बांग्लादेश पर दक्षिण अफ्रीका की जीत के बाद टीम इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ गई थीं. भारत की हार के बाद अफ्रीकी टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गई.
ऑस्ट्रेलिया ने 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार जीत दर्ज की, जो महिला टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का अब तक का सबसे सफल रन चेज है. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने गजब का धैर्य दिखाया और आवश्यक रन रेट को कभी भी हाथ से निकलने नहीं दिया. हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष और मध्यक्रम ने चतुराई से स्ट्राइक रोटेट की. इसके अलावा समय पर बाउंड्री लगाकर पीछा जारी रखा. डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने आखिरकार 19वें ओवर में 6 गेंदें शेष रहते 172/4 रन बनाकर जीत हासिल की.
Deepti Sharma now stands at the summit of the wicket-taking charts in Women's International cricket
Take. A. Bow
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— BCCI Women (@BCCIWomen) June 28, 2026
मैच के दौरान भारत की स्टार स्पिनर दीप्ति शर्मा ने इतिहास रच दिया. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज बेथ मुनी को आउट कर महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया. दीप्ति के नाम अब 356 अंतरराष्ट्रीय विकेट हो गए हैं और उन्होंने भारत की ही महान गेंदबाज झूलन गोस्वामी (355 विकेट) को पीछे छोड़ दिया है. दीप्ति ने अपनी इस उपलब्धि के साथ लॉर्ड्स में मौजूद दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं, जिसमें रवि शास्त्री, शिखर धवन, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसी हस्तियां भी शामिल थीं.
356 - दीप्ति शर्मा (भारत)
355 - झूलन गोस्वामी (भारत)
336 - एलिस पेरी (ऑस्ट्रेलिया)
335 - कैथरीन साइवर-ब्रंट (इंग्लैंड)
333 - सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड)
323 - शबनिम इस्माइल (दक्षिण अफ्रीका)
भारतीय पारी की बात करें तो कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सामने से नेतृत्व करते हुए मात्र 27 गेंदों में 56 रनों की तूफानी पारी खेली. सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना (38) और शेफाली वर्मा (34) ने 66 रनों की मजबूत साझेदारी कर भारत को ठोस शुरुआत दिलाई थी, जिसके दम पर भारत ने 20 ओवरों में 170/4 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया. यह महिला टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का अब तक का सर्वोच्च स्कोर भी था. हालांकि, एलिस पैरी (56) और एशले गार्डनर (53*) के बीच हुई 100 रनों की साझेदारी ने भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया.