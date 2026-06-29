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क्रिकेट इतिहास में दर्ज हुआ दीप्ति शर्मा का नाम! वर्ल्ड कप में बनाया वो रिकॉर्ड, जो आज तक कोई महिला नहीं कर पाई

Most Wickets in Womens International Cricket: लॉर्ड्स के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया है. दीप्ति शर्मा ने बेथ मुनी का विकेट लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 29, 2026, 12:47 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:47 AM IST
क्रिकेट इतिहास में दर्ज हुआ दीप्ति शर्मा का नाम! वर्ल्ड कप में बनाया वो रिकॉर्ड, जो आज तक कोई महिला नहीं कर पाई
Image Credit: दीप्ति शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी बनीं. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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