दीप्ति शर्मा रचेंगी महिला क्रिकेट का सबसे बड़ा इतिहास, 2 विकेट लेते ही बन जाएंगी नंबर 1 खिलाड़ी

भारतीय महिला और श्रीलंका महिला के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. सीरीज के शुरुआती चारों मैचों में टीम इंडिया ने अपना जलवा बरकरार रखते हुए अपने नाम कर लिए हैं. सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.टीम इंडिया ने पूरी सीरीज के दौरान बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया है. इसी बीच भारतीय टीम की स्टार खिलाड़ी दीप्ति शर्मा के पास एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्थापित करने का जबरदस्त मौका है. अगर वह आज होने वाले आखिरी टी20 मुकाबले में 2 विकेट लेने में कामयाब होती हैं, तो पूरे महिला टी20 क्रिकेट की वह नंबर 1 खिलाड़ी बन जाएंगी.

मेगन शुट्ट हैं नंबर 1

बता दें कि महिला टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड पर फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मेगन शुट्ट का कब्जा है. उन्होंने अपने करियर में खेले 123 मैचों की 122 पारियों में 6.40 की इकोनॉमी 151 विकेट झटकने का रिकॉर्ड कायम किया है. इस दौरान उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 5/15 वहीं,उन्होंने 4 विकेट लेने का कारनामा 4 बार किया है. वहीं, 1 बार 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया है.

दीप्ति शर्मा

दिप्ती शर्मा ने अपने करियर में अभी तक खेले 132 मैचों की 129 पारियों में 6.11 की इकोनॉमी से 151 विकेट झटके हैं. इस दौरान दिप्ती का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 4/10 का रहा है. इस दौरान दीप्ति ने 4 विकेट का हॉल 1 बार पूरा किया है. दिप्ती के पास महिला क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का सुनहरा मौका है. देखना दिलचस्प होगा वह आज के मैच में ये कारनामा कर पाती हैं या नहीं.वह ऐसा करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन जाएंगे.

टी20I टॉप 5 विकेट टेकर

गन शुट्ट (ऑस्ट्रेलिया) - 151 विकेट दीप्ति शर्मा (भारत) - 148 विकेट, लिस्ट में तीसरे पायदान पर हेनरिएट इशिम्वे (रवांडा) - 144 विकेट हैं, चौथे पायदान पर निदा दार (पाकिस्तान) - 144 विकेट हैं, पांचवें पायदान पर सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड) - 142 विकेट काबिज हैं.

