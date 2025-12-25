दीप्ति शर्मा रचेंगी महिला क्रिकेट का सबसे बड़ा इतिहास, बनेंगी टी20I में ऐसा करने वाली पहली गेंदबाज

Advertisement
भारतीय महिला और श्रीलंका महिला के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. सीरीज के शुरुआती दोनों मैचों में टीम इंडिया ने दबदबे को बरकरार रखते हुए अपने नाम कर लिए हैं.अगर वह आगामी मैच में 4 विकेट झटक लेती हैं, तो पूरे महिला टी20 क्रिकेट की वह नंबर 1 खिलाड़ी बन जाएंगी.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 25, 2025, 09:30 PM IST
भारतीय महिला और श्रीलंका महिला के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. सीरीज के शुरुआती दोनों मैचों में टीम इंडिया ने दबदबे को बरकरार रखते हुए अपने नाम कर लिए हैं. सीरीज का तीसरा मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड अंतराष्ट्रिय स्टेडियम में खेला जाएगा.टीम इंडिया अगले मैच में सीरीज में अजेय बढ़त बनाने के फिराक में होगी और श्रीलंका मुकाबला जीतकर वापसी करना चाहेगी.  इसी बीच भारतीय टीम की स्टार महिला ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के पास एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्थापित करने का जबरदस्त मौका है. अगर वह आगामी मैच में 4 विकेट झटक लेती हैं, तो पूरे महिला टी20 क्रिकेट की वह नंबर 1 खिलाड़ी बन जाएंगी.

मेगन शुट्ट हैं नंबर 1
बता दें कि महिला टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड पर फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मेगन शुट्ट का कब्जा है. उन्होंने अपने करियर में खेले 123 मैचों की 122 पारियों में 6.40 की इकोनॉमी 151 विकेट झटकने का रिकॉर्ड कायम किया है. इस दौरान उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 5/15 वहीं,उन्होंने 4 विकेट लेने का कारनामा 4 बार किया है. वहीं, 1  बार 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया है.

दीप्ति शर्मा 

दिप्ती शर्मा ने अपने करियर में अभी तक खेले 130 मैचों की 127 पारियों में 6.11 की इकोनॉमी से 148 विकेट झटके हैं.  इस दौरान दिप्ती का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 4/10 का रहा है. इस दौरान दीप्ति   ने 4 विकेट का हॉल 1 बार पूरा किया है. दिप्ती के पास महिला क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का सुनहरा मौका है. देखना दिलचस्प होगा वह अगले मैच में ये कारनामा कर पाती हैं या नहीं.

टी20I टॉप 5 विकेट टेकर 
गन शुट्ट (ऑस्ट्रेलिया) - 151 विकेट दीप्ति शर्मा (भारत) - 148 विकेट, लिस्ट में तीसरे पायदान पर हेनरिएट इशिम्वे (रवांडा) - 144 विकेट हैं,  चौथे पायदान पर निदा दार (पाकिस्तान) - 144 विकेट हैं, पांचवें पायदान पर सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड) - 142 विकेट काबिज हैं.

