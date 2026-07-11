इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सब फीके.. महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत का जलवा, टॉप विकेट टेकर्स में भारत का जलवा

दीप्ति शर्मा ने हाल ही में महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने 5 मुकाबलों में 7 विकेट अपने नाम किए थे. इस दौरान ही दीप्ति ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 356 विकेट पूरे किए और झूलन गोस्वामी का सालों पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर इस मामले में नंबर-1 बन गई थीं. अगर यही फॉर्म जारी रहा तो वह इस रिकॉर्ड को और भी मजबूत कर सकती हैं. इंग्लैंड की सोफी ने भी बड़ी उपलब्धि हासिल की. वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 338 विकेट के साथ कैथरीन साइवर-ब्रंट को पीछे छोड़ते हुए इंग्लैंड की सबसे सफल महिला गेंदबाज़ बन गईं.