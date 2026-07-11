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इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सब फीके.. महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत का जलवा, टॉप विकेट टेकर्स में भारत का जलवा

भारत की महिला क्रिकेट टीम की तूती दुनियाभर में बोलती नजर आ रही है. एक के बाद एक खिलाड़ी रिकॉर्ड्स का अंबार लगाती दिख रही हैं. इस बीच हम आपको उस रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें फीकी हैं और भारत का जलवा बरकरार दिख रहा है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 11, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:23 PM IST
इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सब फीके.. महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत का जलवा, टॉप विकेट टेकर्स में भारत का जलवा
Image Credit: BCCISource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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