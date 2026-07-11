इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सब फीके.. महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत का जलवा, टॉप विकेट टेकर्स में भारत का जलवा

भारत की महिला क्रिकेट टीम की तूती दुनियाभर में बोलती नजर आ रही है. एक के बाद एक खिलाड़ी रिकॉर्ड्स का अंबार लगाती दिख रही हैं. इस बीच हम आपको उस रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें फीकी हैं और भारत का जलवा बरकरार दिख रहा है. इस रिकॉर्ड की टॉप-2 में भारतीय महिला गेंदबाजों के नाम दर्ज हो गए हैं. हाल ही में 27 साल की दीप्ति शर्मा ने झूलन गोस्वामी को पछाड़कर इस रिकॉर्ड का ताज अपने सिर सजा लिया था.
दीप्ति शर्मा वो खिलाड़ी हैं जो हर मुकाबले में उतरते ही रिकॉर्ड लिस्ट हिला देती हैं. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में भी दीप्ति का जलवा देखने को मिल रहा है. दीप्ति शर्मा ने इस ऐतिहासिक दिन बल्ले से कमाल दिखाया. जब भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर लड़खड़ा गया था, तब दीप्ति ने 57 रनों की बेहद समझदारी भरी पारी खेली और टीम को 285 तक पहुंचने में भूमिका निभाई. अब गेंद से कमाल दिखाने को तैयार हैं.
दीप्ति शर्मा ने हाल ही में महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने 5 मुकाबलों में 7 विकेट अपने नाम किए थे. इस दौरान ही दीप्ति ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 356 विकेट पूरे किए और झूलन गोस्वामी का सालों पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर इस मामले में नंबर-1 बन गई थीं. अगर यही फॉर्म जारी रहा तो वह इस रिकॉर्ड को और भी मजबूत कर सकती हैं. इंग्लैंड की सोफी ने भी बड़ी उपलब्धि हासिल की. वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 338 विकेट के साथ कैथरीन साइवर-ब्रंट को पीछे छोड़ते हुए इंग्लैंड की सबसे सफल महिला गेंदबाज़ बन गईं.
मैच की शुरुआत में शेफाली वर्मा और यास्तिका भाटिया के सस्ते में आउट होने के बाद भारत मुश्किल में था. इसके बाद उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने मोर्चा संभाला और 83 रनों की बेहतरीन पारी खेली. मंधाना ने पहले जेमिमा रोड्रिग्स (35 रन) के साथ 64 रनों की पार्टनरशिप की और फिर कप्तान हरमनप्रीत कौर (58 रन) के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 89 रन जोड़े. एक समय भारत का स्कोर 3 विकेट पर 190 रन था और टीम बेहद मजबूत स्थिति में दिख रही थी.
|गेंदबाज़ का नाम
|देश
|कुल इंटरनेशनल विकेट
|दीप्ति शर्मा
|भारत
|356
|झूलन गोस्वामी
|भारत
|355
|सोफी एक्लेस्टोन
|इंग्लैंड
|338
|एलिस पेरी
|ऑस्ट्रेलिया
|336
|कैथरीन साइवर-ब्रंट
|इंग्लैंड
|335
|शबनीम इस्माइल
|दक्षिण अफ्रीका
|325