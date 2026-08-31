दीप्ति शर्मा ने T20I क्रिकेट में बनाए दो महारिकॉर्ड, ऐसा करने वाली बनीं भारत की पहली गेंदबाज

Womens Asia Cup 2026: भारत ने रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2026 के ग्रुप A मैच में थाईलैंड को 94 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया. इस मैच के दौरान भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इतिहास रच दिया है. दीप्ति शर्मा ने इस एशिया कप 2026 के मैच के दौरान दो महारिकॉर्ड बनाए हैं. दीप्ति शर्मा महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गईं हैं. साथ ही वह बिना कोई रन खर्च किए एक T20I पारी में 3 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बन गईं हैं.
बता दें कि इस मैच में थाईलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इसके बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 159 रन बना लिए. भारत की तरफ से शेफाली वर्मा ने 36 गेंद पर 64 रन ठोक दिए, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के लगाए. थाईलैंड की महिला क्रिकेट टीम 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 16.1 ओवर में 65 रन पर ढेर हो गई. भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 1.1 ओवर में बिना कोई रन दिए 3 विकेट झटके हैं. भारत ने यह मैच 94 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया. आइए एक नजर डालते हैं कि दीप्ति शर्मा ने महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन से दो महारिकॉर्ड बनाए हैं.
दीप्ति शर्मा अब विमेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली क्रिकेटर बन गई हैं. दीप्ति शर्मा ने इस मामले में थाईलैंड की थिपचा पुथावोंग को पीछे छोड़ दिया है. दीप्ति शर्मा ने अभी तक विमेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 19.58 की गेंदबाजी औसत के साथ सबसे ज्यादा 171 विकेट झटके हैं. दीप्ति शर्मा के बाद थाईलैंड की थिपाचा पुथावोंग (170), रवांडा की हेनरिएट इशिम्वे (164), इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन (154) और हांगकांग की कैरी चान (153) का नंबर आता है.
1. दीप्ति शर्मा (भारत) - 150 मैचों में 171 विकेट
2. थिपाचा पुथावोंग (थाईलैंड) - 109 मैचों में 170 विकेट
3. हेनरिएट इशिम्वे (रवांडा) - 134 मैचों में 164 विकेट
4. सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड) - 113 मैचों में 154 विकेट
5. कैरी चान (हांगकांग) - 115 मैचों में 153 विकेट
6. ओनिचा कामचोम्फु (थाईलैंड) 141 मैचों में 153 विकेट
दीप्ति शर्मा भारत की ऐसी पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक पारी में बिना कोई रन खर्च किए 3 या उससे ज्यादा विकेट झटके हैं. दीप्ति शर्मा ने थाईलैंड के खिलाफ मैच में बिना कोई रन दिए 3 विकेट लेने का शानदार स्पेल डाला और महिला T20I में ऐसा करने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गईं. दीप्ति शर्मा का रिकॉर्ड (0 रन देकर 3 विकेट) महिला T20I क्रिकेट के इतिहास में किसी भारतीय खिलाड़ी का सबसे किफायती गेंदबाजी प्रदर्शन भी बन गया है. इससे पहले साल 2022 में रेणुका सिंह ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में 5 रन देकर 3 विकेट झटके थे.