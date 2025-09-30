Advertisement
trendingNow12942896
Hindi Newsक्रिकेट

IND W vs SL W: 3 विकेट और अर्धशतक, दीप्ति शर्मा बनीं टीम इंडिया की संकटमोचक, श्रीलंका के जबड़े से छीनी जीत

IND W vs SL W: महिला वर्ल्ड कप (WCWC 2025) में भारतीय महिला टीम ने जीत के साथ आगाज किया है. श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया लड़खड़ाती नजर आ रही थी क्योंकि शुरू में ही श्रीलंका ने फंदा कस लिया था. लेकिन लोअर ऑर्डर बैटिंग में हुई एक पार्टनरशिप श्रीलंका का खेल खराब कर गई. टीम इंडिया ने 59 रन से मुकाबले को अपने नाम किया.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 30, 2025, 11:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Team India
Team India

IND W vs SL W: महिला वर्ल्ड कप (WCWC 2025) में भारतीय महिला टीम ने जीत के साथ आगाज किया है. श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया लड़खड़ाती नजर आ रही थी क्योंकि शुरू में ही श्रीलंका ने फंदा कस लिया था. लेकिन लोअर ऑर्डर बैटिंग में हुई एक पार्टनरशिप श्रीलंका का खेल खराब कर गई. टीम इंडिया ने 59 रन से मुकाबले को अपने नाम किया. दीप्ति शर्मा श्रीलंका की जीत के सामने दीवार बन गईं. उन्होंने पहले बल्ले से श्रीलंका की टीम की बखिया उधेड़ी और उसके बाद अपनी फिरकी से श्रीलंकाई टीम की कमर तोड़कर रख दी. 

श्रीलंका ने जीता था टॉस

श्रीलंका की टीम ने मुकाबले में टॉस जीतकर टीम इंडिया को बल्लेबाजी का न्यौता दे दिया था. भारतीय टीम की तरफ से स्मृति मंधाना का जादू फेल रहा, ओपनर प्रतीका रावल ने 37 रन की पारी खेली. हरलीन देओल भी फिफ्टी से चूक गईं उन्होंने 48 रन की पारी खेली. हरमनप्रीत कौर का भी बल्ला नहीं चला और 21 रन से अपना विकेट गंवा बैठीं. टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी कि अनजोत कौर और दीप्ति शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से बाजी पलट दी.

Add Zee News as a Preferred Source

दोनों ने ठोकी फिफ्टी

भारत की तरफ से 8वें नंबर पर बैटिंग करने उतरी अमनजोत कौर ने 56 गेंद में 57 रन की पारी खेली. उन्होंने 5 चौके और एक छक्का लगाया. दीप्ति शर्मा ने भी अर्धशतक ठोक टीम की लाज बचाई. इन दोनों बल्लेबाजों की फिफ्टी के दम पर टीम इंडिया ने बोर्ड पर 269 रन टांग दिए. इसके बाद दीप्ति ने गेंदबाजी में अपना रंग दिखाया.

ये भी पढे़ं.. IND W vs SL W: 3 विकेट और अर्धशतक, दीप्ति शर्मा बनीं टीम इंडिया की संकटमोचक, श्रीलंका के जबड़े से छीनी जीत

दीप्ति ने झटके 3 विकेट

मैच भले श्रीलंका की पकड़ में था लेकिन दीप्ति ने पहले अर्धशतक ठोक श्रीलंका का खेल बिगाड़ा और इसके बाद गेंदबाजी में 3 अहम बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. स्नेह राणा और श्री चरणी ने भी 2-2 विकेट झटके. इसके अलावा प्रतिका, अमनजोत और क्रांति गौड़ ने भी 1-1 विकेट झटककर श्रीलंका की टीम को समेट दिया. भारतीय टीम अपना अगला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 5 अक्टूबर से खेलेगी.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

INDW vs SLW

Trending news

तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ
DNA
तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ
मुसलमानों का असली खलीफा कौन? I LOVE मोहम्मद कैंपेन कैसे हो गया मुस्लिम Vs मुस्लिम?
DNA Analysis
मुसलमानों का असली खलीफा कौन? I LOVE मोहम्मद कैंपेन कैसे हो गया मुस्लिम Vs मुस्लिम?
चेन्नई में थर्मल प्लांट का 30 फीट ऊंचा स्लैब गिरा: 9 मजदूरों की मौत, 1 घायल
Tamil Nadu
चेन्नई में थर्मल प्लांट का 30 फीट ऊंचा स्लैब गिरा: 9 मजदूरों की मौत, 1 घायल
तमिलनाडु में सियासी तूफान, TVK पर कसा शिकंजा..विजय के करीबी पर केस दर्ज; 2 गिरफ्तार
TVK Rally Stampede
तमिलनाडु में सियासी तूफान, TVK पर कसा शिकंजा..विजय के करीबी पर केस दर्ज; 2 गिरफ्तार
अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी, हुआ हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी
weather update
अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी, हुआ हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी
PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं?
PPF
PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं?
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
Jammu and Kashmir
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
TVK
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
Indian Air Force
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
nuclear attack
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
;