IND W vs SL W: 3 विकेट और अर्धशतक, दीप्ति शर्मा बनीं टीम इंडिया की संकटमोचक, श्रीलंका के जबड़े से छीनी जीत

IND W vs SL W: महिला वर्ल्ड कप (WCWC 2025) में भारतीय महिला टीम ने जीत के साथ आगाज किया है. श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया लड़खड़ाती नजर आ रही थी क्योंकि शुरू में ही श्रीलंका ने फंदा कस लिया था. लेकिन लोअर ऑर्डर बैटिंग में हुई एक पार्टनरशिप श्रीलंका का खेल खराब कर गई. टीम इंडिया ने 59 रन से मुकाबले को अपने नाम किया. दीप्ति शर्मा श्रीलंका की जीत के सामने दीवार बन गईं. उन्होंने पहले बल्ले से श्रीलंका की टीम की बखिया उधेड़ी और उसके बाद अपनी फिरकी से श्रीलंकाई टीम की कमर तोड़कर रख दी.

श्रीलंका ने जीता था टॉस

श्रीलंका की टीम ने मुकाबले में टॉस जीतकर टीम इंडिया को बल्लेबाजी का न्यौता दे दिया था. भारतीय टीम की तरफ से स्मृति मंधाना का जादू फेल रहा, ओपनर प्रतीका रावल ने 37 रन की पारी खेली. हरलीन देओल भी फिफ्टी से चूक गईं उन्होंने 48 रन की पारी खेली. हरमनप्रीत कौर का भी बल्ला नहीं चला और 21 रन से अपना विकेट गंवा बैठीं. टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी कि अनजोत कौर और दीप्ति शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से बाजी पलट दी.

दोनों ने ठोकी फिफ्टी

भारत की तरफ से 8वें नंबर पर बैटिंग करने उतरी अमनजोत कौर ने 56 गेंद में 57 रन की पारी खेली. उन्होंने 5 चौके और एक छक्का लगाया. दीप्ति शर्मा ने भी अर्धशतक ठोक टीम की लाज बचाई. इन दोनों बल्लेबाजों की फिफ्टी के दम पर टीम इंडिया ने बोर्ड पर 269 रन टांग दिए. इसके बाद दीप्ति ने गेंदबाजी में अपना रंग दिखाया.

दीप्ति ने झटके 3 विकेट

मैच भले श्रीलंका की पकड़ में था लेकिन दीप्ति ने पहले अर्धशतक ठोक श्रीलंका का खेल बिगाड़ा और इसके बाद गेंदबाजी में 3 अहम बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. स्नेह राणा और श्री चरणी ने भी 2-2 विकेट झटके. इसके अलावा प्रतिका, अमनजोत और क्रांति गौड़ ने भी 1-1 विकेट झटककर श्रीलंका की टीम को समेट दिया. भारतीय टीम अपना अगला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 5 अक्टूबर से खेलेगी.