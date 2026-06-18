भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इतिहास रच दिया है. दीप्ति शर्मा ने महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. दीप्ति शर्मा ने महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अपनी ही देश की पूर्व तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.
दीप्ति ने यह कारनामा लीड्स में नीदरलैंड के खिलाफ भारत के दूसरे ग्रुप A महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच के दौरान किया, जहां उन्होंने तीन ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट चटकाया. अब, झूलन गोस्वामी और दीप्ति शर्मा दोनों ही इंटरनेशनल लेवल पर 355 विकेट के साथ बराबरी पर हैं. इनके बाद इंग्लैंड की कैथरीन साइवर-ब्रंट (335), ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज खिलाड़ी एलिस पेरी (332), इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन (327) और दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल (318) का नंबर आता है.
दीप्ति शर्मा 124 मैचों में 166 विकेट के साथ, झूलन गोस्वामी (255) के बाद भारत की ओर से दूसरी सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं. T20I में, दीप्ति शर्मा दुनिया भर में 146 मैचों में 167 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं, उन्होंने भारत के लिए छह टेस्ट मैचों में भी 22 विकेट लिए हैं. मैच की बात करें तो नीदरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया.
स्मृति मंधाना (47 गेंदों में 74 रन, 11 चौके और एक छक्के के साथ) और शेफाली वर्मा (38 गेंदों में 55 रन, 10 चौकों के साथ) ने भारत को 209/5 के स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, जो T20 वर्ल्ड कप में भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है. इसके बाद श्री चरानी (4/19), शेफाली (3/20) और नंदनी (2/22) ने डच टीम की कमर तोड़ दी और उन्हें 96/4 से 114 रन पर ऑल-आउट कर दिया. भारत चार अंकों के साथ ग्रुप A में सबसे ऊपर है. भारत ने यह मैच 95 रन से जीत लिया.