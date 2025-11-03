पहले कूटे 58 रन... फिर झटके 5 विकेट, वर्ल्ड कप जीत के बाद भावुक हुईं दीप्ति शर्मा, इन्हें समर्पित की प्लेयर ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी

भारतीय टीम ने महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीत लिया है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने अपना पहला आईसीसी खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनी. फाइनल में 58 रन बनाने और 5 विकेट लेकर भारत की ऐतिहासिक जीत की कहानी लिखने वाली दीप्ति शर्मा का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट यादगार रहा. दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया.

वर्ल्ड कप जीत के बाद भावुक हुईं दीप्ति शर्मा

प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने जाने के बाद दीप्ति ने कहा, 'मुझे जो भी भूमिका दी जाती है, मैं उसका हमेशा आनंद लेती हूं. मैं किसी भी परिस्थिति में खेलने के लिए तैयार रहती हूं, क्योंकि मुझे चुनौतियां पसंद हैं. मुझे आज परिस्थिति के अनुसार खेलना था और मैंने बल्ले और गेंद दोनों से अपनी भूमिका का आनंद लिया. लौरा ने बहुत अच्छी पारी खेली. हम बहुत शांत थे. हम हमेशा एक-दूसरे का उत्साह बढ़ाते रहते थे, जो भी ड्रिंक्स ब्रेक या अन्य ब्रेक हमें मिलता था, हम उस समय का उपयोग योजनाओं पर चर्चा करने के लिए करते थे. हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है. मैं यह ट्रॉफी अपने माता-पिता को समर्पित करना चाहूंगी.'

भारत ने रच दिया इतिहास

मैच की बात करें तो टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 298 रन बनाए थे. शेफाली वर्मा 78 गेंद पर 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 87 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहीं. शेफाली ने मंधाना 45 के साथ पहले विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी की. इसके अलावा दीप्ति शर्मा ने 58 गेंद पर 58, ऋचा घोष ने 24 गेंद पर 34, जेमिमा रोड्रिग्स ने 24 और हरमनप्रीत कौर ने 20 रन की पारी खेली. भारत के दिए 299 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका के लिए कप्तान और सलामी बल्लेबाज लौरा वौल्वार्ड्ट ने शतक लगाया.

दीप्ति शर्मा ने 39 रन देकर 5 विकेट लिए

सेमीफाइनल में 169 रन की पारी खेलने वाली दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने 98 गेंद पर 11 चौके और 1 छक्के की मदद से 101 रन की पारी खेली. वह सातवें बल्लेबाज के रूप में आउट हुईं. वौल्वार्ड्ट अकेले दम टीम के लिए एक योद्धा के रूप में लड़ी लेकिन दूसरे बल्लेबाजों का सहयोग न मिलने की वजह से मैच का परिणाम वह टीम के पक्ष में नहीं मोड़ सकीं. उन्हें दीप्ति शर्मा ने आउट किया. इसके अलावा एनेरी डर्कसेन ने 35, सुन लूस ने 25 और तंजिम ब्रिट्स ने 23 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका 45.3 ओवर में 46 रन पर सिमट गई और 52 रन से मैच हार गई. भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने यादगार गेंदबाजी की. दाएं हाथ की इस स्पिनर ने 9.3 ओवर में 39 रन देकर 5 विकेट लिए. शेफाली वर्मा ने 2 और एन. चरणी ने 1 विकेट लिए.