फर्श से अर्श तक का सफर, इस महिला खिलाड़ी की जर्नी सुन कांप उठेंगे आप, जानें पूरी कहानी

भारतीय टीम ने महिला विश्व कप जीतकर पूरे क्रिकेट जगत में धूम मचा दी है. 52 सालों के इतिहास में ये पहला मौका था जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया. साल 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारतीय मेंस टीम ने पहली बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था. वहीं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय महिला टीम ने ये ऐतिहासिक कारनामा पहली बार किया. टूर्नामेंट के दौरान टीम इंडिया की तरफ से कई स्टार खिलाड़ी निकलकर आए, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से दमदार प्रदर्शन करते हुए सभी का दिल जीता. उन्होंने अपने आलराउंड प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया को कई मैच जीताएं.

नायाब रिकॉर्ड किया हासिल

हम बात कर रहे हैं दीप्ति शर्मा के बारे में. दिप्ती ने टूर्नामेंट के दौरान कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए. उन्होंने फाइनल मुकाबले में 58 रन बनाकर एक नायाब रिकॉर्ड कायम कर दिया है. वह वर्ल्ड कप के एक सीजन में 200 से भी ज्यादा रन और 15 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं. इससे पहले किसी दूसरे खिलाड़ी ने ये कारनामा नहीं किया है. उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से भी नवाजा गया.

हमेशा से बनना था क्रिकेटर

दीप्ति हमेशा से ही क्रिकेटर बनना चाहती थी, लेकिन उनका क्रिकेट खेलना उनके घर वालों को बिल्कुल रास नहीं आता था. उनकी मां उन्हें हमेशा ही क्रिकेट खेलने से रोका करती थी. यही वजह थी वह चुप-चुप कर मैच देखने जाया करती थी. उन्होंने अपनी पढ़ाई राधावल्लभ इंटर कॉलेज शाहगंज की थी. वह हमेशा से ही खेलना चाहती थी, लेकिन इसके साथ उन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी. उनके पिता और रिश्तेदार उनके क्रिकेट खेलने के बिल्कुल खिलाफ थे. हालांकि, उन्होंने किसी की एक भी नहीं सुनी और अपनी मेहनत के दम पर आज यहां पहुंच गई.

दीप्ति का वनडे करियर

दीप्ती ने अपने वनडे करियर की शुरुआत साल 2014 में की थी. उन्होंने अपने अभी तक के करियर में खेले 121 मैचों की 103 पारियों में 37.89 की औसत से 2739 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 188 रनों का रहा है. उन्होंने अपने करियर के दौरान 1 शतक और 18 अर्धशतक लगाए. वहीं, अगर बात करें गेंदबाजी की तो उन्होंने 121 मैचों की 120 पारियों में 4.38 के इकोनॉमी रेट से 162 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6 विकेट देकर 20 रन रहा है.

