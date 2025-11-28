Advertisement
trendingNow13021906
Hindi Newsक्रिकेट

दीप्ति से लेकर प्रतिका तक.. यूपी वॉरियर्स सबसे खतरनाक, अभिषेक नायर खुशी से गदगद

महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए गुरुवार को नई दिल्ली में नीलामी का आयोजन किया गया. यूपी वॉरियर्ज ने एक से बढ़कर एक तगड़ी प्लेयर्स पर बोली लगाई और एक खतरनाक टीम तैयार की. यूपी ने लीग नीलामी के इतिहास में पहली बार दीप्ति शर्मा के लिए आरटीएम का इस्तेमाल किया. अपनी टीम को देखने के बाद हेड कोच अभिषेक नायर खुशी से गदगद दिखे. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 28, 2025, 05:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Abhishek Nayar
Abhishek Nayar

महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए गुरुवार को नई दिल्ली में नीलामी का आयोजन किया गया. यूपी वॉरियर्ज ने एक से बढ़कर एक तगड़ी प्लेयर्स पर बोली लगाई और एक खतरनाक टीम तैयार की. यूपी ने लीग नीलामी के इतिहास में पहली बार दीप्ति शर्मा के लिए आरटीएम का इस्तेमाल किया. अपनी टीम को देखने के बाद हेड कोच अभिषेक नायर खुशी से गदगद दिखे. दीप्ति शर्मा इस ऑक्शन की सबसे महंगी खिलाड़ी साबित हुईं. नीलामी संपन्न होने के बाद यूपी वॉरियर्ज के हेड कोच अभिषेक नायर ने कहा कि उनकी कोशिश टीम में निरंतरता बनाए रखने की रही.

क्या बोले अभिषेक नायर?

फ्रेंचाइजी द्वारा जारी एक बयान में अभिषेक नायर ने कहा, 'नीलामी में हमें वैसी ही टीम मिली है जैसी हम बनाना चाहते थे. दीप्ति, सोफी, किरण और क्रांति को रिटेन करने से हमारे टीम में निरंतरता बनी रहेगी. मेग लैनिंग, फोएबे लिचफील्ड, प्रतीका रावल, हरलीन, शिखा और डिएंड्रा जैसे युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के आने से टीम में संतुलन मजबूत हुआ है. ये ऐसे खिलाड़ी हैं, जो दबाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

मेग लैनिंग को किया याद

नायर ने कहा कि कुछ खिलाड़ियों को अलग-अलग फ्रेंचाइजी में जाते देखना मुश्किल है। खिलाड़ियों ने बीते सालों में टीम के साथ कुछ बेहतरीन यादें बनाई हैं और टीम के लिए अपना योगदान दिया है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद, हम मेग लैनिंग को टीम में लाकर उत्साहित हैं. उनके नाम कई टी20 और वनडे विश्व कप हैं. वह एक शानदार लीडर हैं. युवा और प्रतिभाशाली लिचफील्ड और डिएंड्रा डॉटिन को भी अपने साथ जोड़ पाने से हमें खुशी है.

शिखा पांडे पर रहेंगी नजरें

यूपी वॉरियर्स ने शिखा पांडे पर भी खूब पैसे बरसाए. उन्हें दो करोड़ में टीम ने अपने खेमें में शामिल किया. टीम के सीओओ क्षेमल वैनगंकर ने कहा, 'हमने शिखा पांडे, आशा सोभना जैसी युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है. इनके आने से टीम का सेटअप मजबूत हो गया है.' यूपी वॉरियर्स को अगले सीजन के लिए कप्तान की घोषणा करनी है. देखना होगा कि वे अनुभवी मेग लैनिंग के साथ जाते हैं या फिर दीप्ति शर्मा के साथ या फिर किसी तीसरे को टीम की कमान मिलती है.

ये भी पढ़ें.. 8 छक्के, 8 चौके और 110 रन... IPL 2026 में CSK को अकेले ढो लेगा ये धुरंधर, टूर्नामेंट से पहले ही दिखाया रनों का बवंडर

महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए यूपी वॉरियर्ज की टीम

दीप्ति शर्मा, शिखा पांडे, मेग लैनिंग, फोबे लिचफील्ड, आशा सोभना, सोफी एक्लेस्टोन, डिएंड्रा डॉटिन, किरण नवगिरे, श्वेता सेहरावत, हरलीन देओल, क्रांति गौड़, प्रतीक रावल, क्लो ट्रायोन, जी. त्रिशा, शिप्रा गिरी, सिमरन शेख, तारा नॉरिस, सुमन मीना

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Abhishek Nayar

Trending news

'सोनिया-खरगे सब करवा...', कर्नाटक ड्रामे पर बोली BJP; सिद्धारमैया बोले All is Well
karnataka
'सोनिया-खरगे सब करवा...', कर्नाटक ड्रामे पर बोली BJP; सिद्धारमैया बोले All is Well
हवा में अटकी सैलानियों की सांसे, मुन्नार के पास खराब हुई क्रेन, रेस्क्यू वर जारी
Kerala
हवा में अटकी सैलानियों की सांसे, मुन्नार के पास खराब हुई क्रेन, रेस्क्यू वर जारी
तरीके तो कई हैं लेकिन कैसे जुटाएं मौसम की सही जानकारी? यहां जानें सबसे सेफ तरीका
Weather
तरीके तो कई हैं लेकिन कैसे जुटाएं मौसम की सही जानकारी? यहां जानें सबसे सेफ तरीका
‘सिर्फ एक जगह पर बुलडोजर क्यों?’ अवैध कब्जों के खिलाफ हुआ एक्शन तो भड़क गए CM उमर
jammu kashmir news
‘सिर्फ एक जगह पर बुलडोजर क्यों?’ अवैध कब्जों के खिलाफ हुआ एक्शन तो भड़क गए CM उमर
कौन बचाएगा? आधा नहीं अब 61 फीसदी भारत 'मौत' के आगोश में, सरकार ने भी माना!
earthquake
कौन बचाएगा? आधा नहीं अब 61 फीसदी भारत 'मौत' के आगोश में, सरकार ने भी माना!
जंगल से निकला 'बादशाह', सड़क बनी सिंहासन; घंटों तक दिखी दहशत और तमाशा
tiger reserve park
जंगल से निकला 'बादशाह', सड़क बनी सिंहासन; घंटों तक दिखी दहशत और तमाशा
बुरे फंसे पलक्कड़ विधायक राहुल मामकूटाथिल, रेप और जबरन अबॉर्शन का मामला दर्ज
Congress MLA
बुरे फंसे पलक्कड़ विधायक राहुल मामकूटाथिल, रेप और जबरन अबॉर्शन का मामला दर्ज
अगले महीने भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति; क्यों खास है व्लादिमीर पुतिन का दौरा?
Vladimir Putin
अगले महीने भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति; क्यों खास है व्लादिमीर पुतिन का दौरा?
PM मोदी ने कर्नाटक में किया मेगा रोड शो, उडुपी में बोले- 'नहीं झुकता है नया भारत'
PM Modi Udupi Visit
PM मोदी ने कर्नाटक में किया मेगा रोड शो, उडुपी में बोले- 'नहीं झुकता है नया भारत'
'सत्ता में गलती से आई कांग्रेस...', CM कुर्सी पर क्या बोल गए NDA नेता?
Karnataka News
'सत्ता में गलती से आई कांग्रेस...', CM कुर्सी पर क्या बोल गए NDA नेता?