यूं ही नहीं दीप्ति शर्मा बनीं WPL 2026 की सबसे महंगी खिलाड़ी, एक-एक पैसे का ऐसे देती हैं हिसाब! होश उड़ाने वाला रिकॉर्ड

WPL 2026: RCB के खिलाफ मैच में दीप्ति शर्मा ने वेस्टइंडीज की खिलाड़ी डिएंड्रा डॉटिन के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 93 रनों की साझेदारी की. WPL के इतिहास में छठे विकेट या इससे नीचे सबसे अधिक रनों की पार्टनरशिप के मामले में ये दूसरे नंबर पर है. यहीं से एक आंकड़ा निकलकर सामने आया, जिसे देखकर आप भी मान जाएंगे कि दीप्ति शर्मा पर 3.2 करोड़ रुपये खर्च करने का सौदा बिल्कुल घाटे का नहीं है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 12, 2026, 10:22 PM IST
WPL 2026: भारत की स्टार खिलाड़ी दीप्ति शर्मा की गिनती इस समय दुनिया के टॉप-5 ऑलराउंडरों में होती है. पिछले साल टीम इंडिया को विश्व चैंपियन बनाने में भी दीप्ति का अहम योगदान रहा था. वो महिला वर्ल्ड कप 2025 में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी थीं. इसका इनाम उन्होंने कुछ दिन बाद ही मिला, जब WPL 2026 से पहले हुए मेगा ऑक्शन में यूपी वॉरियर्स ने उन्हें 3.2 करोड़ रुपये देकर फिर से अपनी टीम में शामिल किया. ये फ्रेंचाइजी दीप्ति की अहमियत को अच्छी तरह से जानती है और यही वजह है कि स्टार ऑलराउंडर पर करोड़ों लुटाने के लिए भी वो तैयार थे.

महिला प्रीमियर लीग 2026 के 5वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना यूपी वॉरियर्स से हो रहा है. नवी मुंबई में खेले गए मुकाबले में दीप्ति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें संकटमोचक कहा जाता है. टीम मुश्किल में थी और महज 50 रनों पर आधे बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे. ऐसी स्थिति में दीप्ति शर्मा ने मोर्चा संभाला और 45 रनों की शानदार पारी खेली.

संकट में दीप्ति शर्मा से बेहतर कोई नहीं

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में दीप्ति शर्मा ने वेस्टइंडीज की खिलाड़ी डिएंड्रा डॉटिन के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 93 रनों की साझेदारी की. WPL के इतिहास में छठे विकेट या इससे नीचे सबसे अधिक रनों की पार्टनरशिप के मामले में ये दूसरे नंबर पर है. यहीं से एक आंकड़ा निकलकर सामने आया, जिसे देखकर आप भी मान जाएंगे कि दीप्ति शर्मा पर 3.2 करोड़ रुपये खर्च करने का सौदा बिल्कुल घाटे का नहीं है, बल्कि सिर्फ फायदा ही फायदा है.

दरअसल, छठे विकेट या इससे नीचे के टॉप-4 सबसे बड़ी पार्टनरशिप में यूपी वॉरियर्स का नाम शामिल है. इसमें से तीन बार दीप्ति शर्मा मौजूद रही हैं. 

छठे विकेट या उससे नीचे सबसे बड़ी साझेदारी (WPL)

109*- दीप्ति शर्मा और पूनम खेमनार यूपीडब्ल्यू बनाम जीजी दिल्ली 2024
93*-  दीप्ति शर्मा और डींड्रा डॉटिन यूपीडब्ल्यू बनाम आरसीबी नवी मुंबई 2026
70*- ग्रेस हैरिस और सोफी एक्सेलस्टोन यूपीडब्ल्यू बनाम जीजी नवी मुंबई 2023
69- दीप्ति शर्मा और ग्रेस हैरिस यूपीडब्ल्यू बनाम आरसीबी नवी मुंबई 2023

WPL में दीप्ति शर्मा का प्रदर्शन

भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने WPL में अब तक 26 मुकाबले खेले हैं. 26.74 की औसत और 117.32 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 508 रन बनाए हैं. वहीं, गेंदबाजी से कहर बरपाते हुए दीप्ति ने 27 विकेट चटकाए हैं, जिसमें एक हैट्रिक भी शामिल है.

ये भी पढ़ें: ICC का कोई वजूद ही नहीं... बांग्लादेश को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा पाकिस्तान, दिग्गज के बयान पर बवाल तय!

 

