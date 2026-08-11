Abhishek Porel: दिल्ली कैपिटल्स का बल्लेबाज रेप केस में गिरफ्तार, हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन; क्या है पूरा मामला?

Abishek Porel arrest news: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले उभरते युवा बल्लेबाज अभिषेक पोरेल के करियर पर तलवार लटक गई है. उन्हें रेप केस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, 2 महीने पहले एक मेडिकल छात्रा की शिकायत पर दर्ज आपराधिक मामले में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के आदेश दिए. छात्रा ने रेप, आपराधिक धमकी और अन्य गंभीर अपराधों का पोरेल पर आरोप लगाया था. हुगली ग्रामीण पुलिस के SP कुंवर भूषण सिंह ने इस मामले की पूरी जानकारी दी है.