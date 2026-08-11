Abhishek Porel: दिल्ली कैपिटल्स का बल्लेबाज रेप केस में गिरफ्तार, हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन; क्या है पूरा मामला?

Abishek Porel arrest news: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले उभरते युवा बल्लेबाज अभिषेक पोरेल के करियर पर तलवार लटक गई है. उन्हें रेप केस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, 2 महीने पहले एक मेडिकल छात्रा की शिकायत पर दर्ज आपराधिक मामले में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के आदेश दिए. छात्रा ने रेप, आपराधिक धमकी और अन्य गंभीर अपराधों का पोरेल पर आरोप लगाया था. हुगली ग्रामीण पुलिस के SP कुंवर भूषण सिंह ने इस मामले की पूरी जानकारी दी है.
कुंवर भूषण सिंह के अनुसार, पोरेल को पुलिस ने एमामी सिटी से गिरफ्तार किया. इससे पहले जून में, पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके साथ मारपीट और आपराधिक धमकी की. जिसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में क्रिकेटर को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था.
इस मामले पर पोरेल की प्रतिक्रिया भी देखने को मिली थी. उन्होंने सभी आरोपों को खारिज कर दिया था. शिकायत के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया कि पोरेल पिछले तीन साल से उसके साथ रिलेशन में थे. पिछले साल उनके बीच मतभेद पैदा हो गए, जिसके बाद क्रिकेटर ने कथित तौर पर उससे "दूरी" बनाना शुरू कर दिया था. छात्रा ने आरोप लगाया कि पोरेल ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन अब मुंह फेर लिया है.
अभिषेक पोरेल के खिलाफ FIR में लिखा है, "अभिषेक पोरेल ने शिकायतकर्ता को गैर-कानूनी रूप से बंधक बनाकर रखा. उसने उसे खाना नहीं दिया और जानबूझकर उसे अलग रखा. नतीजतन... शिकायतकर्ता शारीरिक रूप से कमजोर हो गई और ठीक से चल भी नहीं पा रही थी. उसे लगी चोटों के कारण तुरंत इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ा."
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पोरेल के क्रिकेट करियर की बात करें तो वह इंडिया A टीम के साथ UK और ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर चुके हैं. इसके अलावा 2023 से इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. उन्होंने पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए चार पारियों में 108 रन बनाए थे. उन्होंने 2021-22 सीजन में बंगाल के लिए अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया था और 32 फर्स्ट-क्लास और 23 लिस्ट A मैच खेले हैं.