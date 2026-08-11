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Abhishek Porel: दिल्ली कैपिटल्स का बल्लेबाज रेप केस में गिरफ्तार, हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन; क्या है पूरा मामला?

Abishek Porel arrest news: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है. 23 साल के युवा बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को रेप केस में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. 2 महीने पहले एक मेडिकल छात्रा की शिकायत पर दर्ज आपराधिक मामले में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के आदेश दिए थे.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 11, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 05:57 PM IST
Abhishek Porel: दिल्ली कैपिटल्स का बल्लेबाज रेप केस में गिरफ्तार, हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन; क्या है पूरा मामला?

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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