दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान का ऐलान, वर्ल्ड कप में भूचाल मचाने वाली बल्लेबाज को मिली कमान

महिला प्रीमियर लीग 2026 से पहले JSW-GMR के मालिकाना हक वाली दिल्ली कैपिटल्स ने आज टीम के कप्तान का ऐलान कर दिया है. दिल्ली ने टीम की कमान उस खिलाड़ी के हाथों सौंपी है जिसने वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी से हाहाकार मचा डाला था. ये खिलाड़ी नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स की पहली पसंद थीं. महिला वर्ल्ड कप में इस बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने दम पर टीम इंडिया कोजीत दिला दी थी.
कौन है ये बल्लेबाज?
दिल्ली कैपिटल्स ने भारतीय महिला बल्लेबाज जेमिमा हॉड्रिग्स को टीम की कमान दी है. दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए, रोड्रिग्स ने 27 WPL मैचों में 139.67 के शानदार स्ट्राइक रेट से 507 रन बनाए हैं, जिसमें लीग के तीनों सीजन के सभी तीन फाइनल में उनकी भागीदारी शामिल है. दिल्ली कैपिटल्स के सह-मालिक और JSW स्पोर्ट्स के संस्थापक श्री पार्थ जिंदल ने जेमिमा की कप्तानी के ऐलान पर खुलकर बात की.
क्या बोले पार्थ जिंदल?
पार्थ जिंदल ने जेमिमा के बारे में कहा, 'जेमिमा पहले दिन से हमारे साथ हैं और इसमें कभी कोई शक नहीं था कि वह एक दिन टीम की कप्तानी करेंगी. मैदान पर उनके शानदार प्रदर्शन के अलावा, उनकी संक्रामक मुस्कान और असीम ऊर्जा ने उन्हें ड्रेसिंग रूम में बहुत पसंदीदा बना दिया है. मुझे विश्वास है कि वह टीम अच्छे से लीड करेंगी. ICC महिला विश्व कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी जादुई पारी सच में शानदार थी और हमें बहुत गर्व है कि वह दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व करती हैं और अब टीम का नेतृत्व करेंगी.'
कैसा है इंटरनेशनल करियर?
रॉड्रिग्स ने 113 T20I मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 30.93 की औसत से 2,444 रन बनाए हैं. इस लिस्ट में 14 अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने भारत के लिए 59 ODI मैच भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने तीन शतक और आठ अर्धशतक के साथ 1,749 रन बनाए हैं. दिल्ली कैपिटल्स WPL 2026 में अपना पहला मैच शनिवार, 10 जनवरी को नवी मुंबई में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलेगी.