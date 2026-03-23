IPL 2026 से पहले दिल्ली कैपिटल्स को लगेगा झटका? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर टिकी फैंस की निगाहें

आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले दिल्ली कैपिटल्स अभी भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से मिशेल स्टार्क के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मिलने का इंतजार कर रही है.हालांकि फ्रेंचाइजी को उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज अपने पहले मैच से पहले टीम से जुड़ जाएंगे. स्टार्क की उपलब्धता को लेकर बनी अनिश्चितता के चलते दिल्ली कैपिटल्स लगातार क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के संपर्क में है. स्टार्क टीम की योजनाओं का अहम हिस्सा हैं और पूरी तरह फिट होने के बावजूद अब तक टीम के साथ नहीं जुड़ पाए हैं. दिल्ली कैपिटल्स 1 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी. ऐसे में टीम प्रबंधन ने मीडिया बातचीत के दौरान इस स्थिति पर भी जानकारी दी. देरी के मुद्दे पर बात करते हुए मुख्य कोच हेमांग बदानी ने मौजूदा हालात को स्पष्ट किया.

NOC का है इंतजार

“हम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से एनओसी का इंतजार कर रहे हैं. जैसे ही यह मिल जाएगी, हमें साफ हो जाएगा कि वह कब टीम के साथ जुड़ पाएंगे. हम लगातार क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के संपर्क में हैं. वह नेट्स में गेंदबाजी कर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने गेंदबाजी सत्र भी किया था. लेकिन जब तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन्हें खेलने के लिए फिट घोषित नहीं करता, तब तक फ्रेंचाइजी के पास ज्यादा कुछ करने का विकल्प नहीं है.”

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की अनुमति बाकी

क्रिकेट निदेशक वेणुगोपाल राव ने भी इसी बात को दोहराया और साफ किया कि स्टार्क का टीम से जुड़ना केवल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से अनुमति मिलने पर निर्भर है. उन्होंने कहा, “वह टीम में शामिल होंगे, बस क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से एनओसी मिलना बाकी है. उनकी तरफ से भी निगरानी रखी जा रही है और हमारी तरफ से भी.”इस देरी की वजह कार्यभार प्रबंधन बताया जा रहा है, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने प्रमुख तेज गेंदबाजों को व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम से पहले सावधानी के साथ संभालना चाहता है.

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स्टार्क पर शंका बरकरार

अगर स्टार्क देर से टीम से जुड़ते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स किस विकल्प पर जाएगी, यह अभी साफ नहीं है. स्टार्क की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, ऐसे में कप्तान अक्षर पटेल ने कहा कि टीम किसी विकल्प को लेकर जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय अपने विकल्प खुले रख रही है. उन्होंने कहा, “इस समय इस सवाल का पक्का जवाब देना मुश्किल है. अगर स्टार्क को एनओसी मिल जाती है तो वह पहले मैच से पहले भी टीम के साथ जुड़ सकते हैं. हम इसी अपडेट का इंतजार कर रहे हैं. अगर वह उपलब्ध नहीं होते हैं, तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज की जगह किसी और खिलाड़ी को लाने का अभी कोई विचार नहीं है."

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