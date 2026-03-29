IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स को पहले खिताब का इंतजार... अबकी बार होगा बेड़ा पार? ऐसा है टीम का प्लान

Delhi Capitals vs LSG: आईपीएल 2026 का बिगुल बज चुका है. दिल्ली कैपिटल्स अपने अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ करने जा रही है. टीम को पहले खिताब का इंतजार है. कप्तान अक्षर पटेल ने इस नए सीजन को लेकर जबरदस्त उत्साह जताया है. उनका लक्ष्य इस साल के सीजन को जीतना है. उन्होंने कहा कि पूरी टीम इस नई यात्रा को लेकर काफी सकारात्मक है.

टीम के संयोजन पर बात करते हुए अक्षर पटेल ने बताया कि हालांकि यह एक "नई टीम" है, लेकिन इसमें पिछले साल के कई प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं. इससे टीम में निरंतरता और आपसी समझ बनी हुई है. उन्होंने शनिवार को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, ''हम इस सफर को लेकर बहुत उत्साहित हैं और इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं.'' गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली की टीम में इस बार मिचेल स्टार्क जैसे अनुभवी गेंदबाज भी हैं. हालांकि, अभी वह चोटिल हैं और सीजन के शुरुआती कुछ मैचों में नहीं खेल पाएंगे.

टीम की सफलता के लिए सपोर्ट स्टाफ क्यों है जरूरी?

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अक्षर पटेल ने एक कप्तान के तौर पर टीम वर्क के महत्व पर विशेष जोर दिया. उनका मानना है कि मैदान पर दिखने वाले 11 खिलाड़ी केवल सफलता का एक हिस्सा होते हैं. उन्होंने कहा, "एक लीडर के रूप में आप जानते हैं कि हर कोई केवल उन 11 लोगों की सफलता देखता है जो मैदान पर काम कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे हमारे सपोर्ट स्टाफ और अन्य लोग भी उतनी ही कड़ी मेहनत करते हैं.'' अक्षर के अनुसार, किसी व्यक्तिगत खिलाड़ी के दम पर एक या दो मैच जीते जा सकते हैं, लेकिन पूरा टूर्नामेंट जीतने के लिए पूरी टीम और बैक-एंड स्टाफ के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है.

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कुलदीप यादव की वापसी से कितनी बढ़ी टीम की ताकत?

दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य स्पिनर कुलदीप यादव भी अपनी ट्रेनिंग और आईपीएल में वापसी को लेकर काफी उत्साहित नजर आए. कुलदीप ने कहा, "अब पूरा ध्यान आईपीएल पर है और टीम के साथियों को बेहतरीन तरीके से अभ्यास करते देखना बहुत सुखद है." कुलदीप का मानना है कि अभ्यास सत्रों में खिलाड़ियों की फॉर्म टीम के लिए अच्छे संकेत हैं और वे लखनऊ के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए बेताब हैं.

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दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम

अक्षर पटेल (कप्तान), केएल राहुल, करुण नायर, डेविड मिलर, पथुम निसांका, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, अजय मंडल, त्रिपुरणा विजय, माधव तिवारी, आकिब डार, नीतीश राणा, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंथा चमीरा, लुंगी एंगिडी, काइल जेमीसन और कुलदीप यादव.