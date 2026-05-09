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Hindi Newsक्रिकेटPBKS की बची लाज... DC पर लग गया दाग, IPL में शर्मनाक रिकॉर्ड वाली इकलौती टीम

PBKS की बची लाज... DC पर लग गया 'दाग', IPL में शर्मनाक रिकॉर्ड वाली इकलौती टीम

IPL 2026: आईपीएल 2026 में प्लेऑफ का रोमांच चरम पर है. दिल्ली कैपिटल्स की टीम को केकेआर से मुकाबले में हार झेलनी पड़ी. ये हार टीम को शर्मनाक रिकॉर्ड का दाग दे गई. जिस शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट में पंजाब किंग्स की टीम भी लाइन में नजर आ रही थी, लेकिन अब दिल्ली पर हार का गहरा धब्बा लग गया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 09, 2026, 11:47 AM IST
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IPL 2026: आईपीएल 2026 में प्लेऑफ का रोमांच चरम पर है. दिल्ली कैपिटल्स की टीम को केकेआर से मुकाबले में हार झेलनी पड़ी. ये हार टीम को शर्मनाक रिकॉर्ड का दाग दे गई. जिस शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट में पंजाब किंग्स की टीम भी लाइन में नजर आ रही थी, लेकिन अब दिल्ली पर हार का गहरा धब्बा लग गया है. कोलकाता के खिलाफ हार के बाद दिल्ली की टीम की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं. टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ सकते हैं. 

8 विकेट से मिली हार

दिल्ली ने अपना 11वां मुकाबला खेला, जिसमें 8 विकेट की हार मिली. फिन एलन के ताबड़तोड़ शतक ने  47 गेंदों में शतक बनाकर मैच को एकतरफा बना दिया. टीम के सामने 143 रन का आसान लक्ष्य था, फिन एलेन ने शतक ठोका और केकेआर की टीम ने महज 14.2 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया. ये टीम की चौथी जीत थी. अपने घरेलू दर्शकों के सामने KKR के हाथों मिली यह हार DC की IPL 2026 में 7वीं हार थी. 

दिल्ली की टीम पर लगा धब्बा

दिल्ली कैपिटल्स की टीम के आगे आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा मुकाबले हारने वाली टीम का दाग लगा हुआ है. अब टीम ने 150 का आंकड़ा छू लिया है. ये इकलौती टीम है जिसने इस आंकड़े को छुआ है. पंजाब किंग्स 144 हार के साथ खेल रही है. दिल्ली कैपिटल्स को IPL में 147 बार सीधे-सीधे हार का सामना करना पड़ा है और तीन बार सुपर ओवर में हार मिली है. 

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टी20 इतिहास में किसके नाम सबसे ज्यादा हार

बात करें ओवरऑल T20 मैचों की तो सबसे ज्यादा हार का कुल रिकॉर्ड इंग्लैंड की टीम मिडिलसेक्स के नाम है. लंदन की इस टीम को अब तक खेले गए 272 T20 मैचों में 171 बार सीधे-सीधे हार का सामना करना पड़ा है. उसके बाद डर्बीशायर (257 मैचों में 152 हार) का नंबर आता है और दिल्ली कैपिटल्स अब 285 मैचों में 150 सीधे-सीधे हार के साथ तीसरे स्थान पर है.

ये भी पढे़ं.. किसने डुबोई दिल्ली की लुटिया? कप्तान से लेकर ओपनर तक, ये हैं टीम की हार के 5 मुजरिम

IPL में सबसे ज्यादा मैच हारने वाली टीमें

 

TEAM MATCHES DEFEATS WINS TIED (+ DEFEAT) TIED (+ WIN) TOTAL DEFEATS NO RESULT
Delhi Capitals 277 147 122 3 2 150 3
Punjab Kings 273 142 125 2 2 144 2
Royal Challengers Bengaluru 281 136 138 1 2 137 4
Kolkata Knight Riders 275 129 138 4 1 133 3
Mumbai Indians 287 129 154 1 3 130 0
Rajasthan Royals 246 119 120 2 2 121 3
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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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