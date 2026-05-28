लगातार 5वें साल टूटा प्लेऑफ का सपना... IPL 2027 से पहले इन 5 फ्लॉप खिलाड़ियों को बाहर करेगी दिल्ली कैपिटल्स?

Delhi Capitals 5 Players Can Release After IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल के इतिहास में एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है. 19वें सीजन में वह प्लेऑफ में जगह बनाने से चूक गई. यह लगातार 5वां सीजन है, जब दिल्ली टॉप-4 में एंट्री नहीं कर सकी है. आइए जानते हैं उन 5 महंगे फ्लॉप खिलाड़ियों के बारे में, जिन्हें दिल्ली रिलीज कर सकती है.
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Delhi Capitals 5 Players Can Release After IPL 2026: आईपीएल 2026 से पहले जब सभी 10 टीमें तैयार हुई थीं, तो दिल्ली कैपिटल्स काफी घातक दिख रही थी. दिग्गज खिलाड़ियों से सजी यह टीम कागजों पर जितनी मजबूत थी, मैदान पर उतनी ही फिसड्डी निकली. टीम ने 19वें सीजन का आगाज पहले दो मैच जीतकर किया था. अक्षर पटेल की कप्तानी में इस टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस को धूल चटाई थी, लेकिन इसके बाद टीम का प्रदर्शन पटरी से उतर गया. नतीजा यह हुआ कि सितारों से सजी होने के बावजूद दिल्ली की टीम लगातार पांचवें सीजन में प्लेऑफ का टिकट कटाने में नाकाम रही.
दिल्ली की टीम ने 14 मैचों में 7 हार और 7 जीत के साथ 14 अंकों के साथ नंबर-6 पर फिनिश किया. इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद दिल्ली कैपिटल्स मैनेजमेंट आईपीएल 2027 की नीलामी से पहले कुछ कड़े फैसले लेने के मूड में है. टीम उन महंगे और बड़े खिलाड़ियों को रिलीज करने की तैयारी कर रही है, जो इस सीजन में बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए. आइए नजर डालते हैं उन 5 खिलाड़ियों पर, जिनका पत्ता कटना लगभग तय माना जा रहा है.
दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में भारतीय तेज गेंदबाज मुकेश कुमार पर 8 करोड़ रुपये का बड़ा दांव लगाया था, लेकिन वह इस भरोसे पर खरे नहीं उतर सके. आईपीएल 2026 में मुकेश कुमार ने 10 मैचों में शिरकत की, जिसमें वह केवल 6 विकेट ही चटका पाए. इस दौरान उन्होंने 11.26 के बेहद महंगे इकोनॉमी रेट से रन लुटाए, जिसके चलते उनका रिलीज होना तय माना जा रहा है.
तमिलनाडु के 'यॉर्कर किंग' कहलाने वाले टी नटराजन को दिल्ली ने 10.75 करोड़ रुपये की मोटी रकम देकर अपने साथ जोड़ा था. इतने महंगे गेंदबाज से टीम को मैच जिताऊ प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन नटराजन ने निराश किया. उन्होंने आईपीएल 2026 के 10 मैचों में केवल 5 विकेट हासिल किए और 11.18 की महंगी इकोनॉमी से रन खर्च किए. फैंस यह मानकर चल रहे हैं कि इतनी भारी कीमत के बाद ऐसा औसत प्रदर्शन मैनेजमेंट बर्दाश्त नहीं करेगा.
जम्मू-कश्मीर के अनकैप्ड तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर आकिब नबी डार को दिल्ली ने आईपीएल 2026 की नीलामी में 8.40 करोड़ रुपये की बड़ी बोली लगाकर खरीदा था. अपने डेब्यू सीजन में वह पूरी तरह बेअसर दिखे. उन्हें 5 मैचों में खेलने का मौका मिला, लेकिन वह एक भी विकेट चटकाने में नाकाम रहे. इसके अलावा उन्होंने 11.46 की इकोनॉमी से रन लुटाए, जिससे टीम को भारी नुकसान हुआ. यही वजह है कि टीम उन्हें रिलीज कर सकती है.
श्रीलंकाई ओपनर बल्लेबाज पथुम निसांका को दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2026 की नीलामी में 4 करोड़ रुपये में साइन किया था. निसांका को बतौर ओपनर 10 मैचों में आजमाया गया, जिसमें उन्होंने 278 रन बनाए. हालांकि, वह टीम को वैसी आक्रामक शुरुआत नहीं दे पाए, जैसी टी20 में दरकार होती है, जिसके चलते उन्हें बाद में प्लेइंग इलेवन से भी ड्रॉप कर दिया गया. अगली नीलामी से पहले दिल्ली उन्हें रिलीज कर किसी अन्य विस्फोटक विदेशी ओपनर की तलाश कर सकती है.
श्रीलंका के अनुभवी तेज गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा को दिल्ली ने आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में 75 लाख रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा था, लेकिन पिछले दो सीजन में चमीरा ज्यादातर समय बेंच पर ही बैठे नजर आए हैं. उन्होंने दो साल में केवल 7 मैच खेले हैं (2025 में 6 और 2026 में केवल 1), जिसमें उनके नाम 4 विकेट दर्ज हैं. लगातार चोटिल रहने और टीम कॉम्बिनेशन में फिट न बैठने के कारण उनका पत्ता कटना तय माना जा रहा है.
अब उन खिलाड़ियों की भी बात कर लेते हैं, जिन्हें दिल्ली की टीम रिटेन कर सकती है. इनमें कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मिचेल स्टार्क, काइल जेमिसन और लुंगी एनगिडी का नाम शामिल है. स्टार स्पिनर कुलदीप यादव का यह सीजन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और वह 12 मैचों में केवल 10 विकेट ले पाए, लेकिन टीम उन्हें रिलीज करने की गलती नहीं करेगी.
वहीं कप्तान अक्षर पटेल की कप्तानी और बल्लेबाजी पर भले ही सवाल उठ रहे हों, लेकिन वह फ्रेंचाइजी का अहम हिस्सा बने रहेंगे. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन को भी मिचेल स्टार्क और लुंगी एनगिडी के बैकअप के रूप में टीम में रिटेन किया जा सकता है.
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