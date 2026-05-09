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Hindi Newsक्रिकेटहमारा खेल खत्म... अब अगले सीजन में मिलेंगे, इस IPL टीम के कप्तान ने सरेआम कर दिया सरेंडर

'हमारा खेल खत्म... अब अगले सीजन में मिलेंगे', इस IPL टीम के कप्तान ने सरेआम कर दिया सरेंडर

IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में 4 जीत और 7 हार के साथ आठवें नंबर पर है. इस हार के साथ दिल्ली कैपिटल्स (DC) टीम के लिए प्लेऑफ में जाने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के कप्तान अक्षर पटेल तो अगले सीजन की बात भी करने लगे हैं. मैच के बाद अक्षर पटेल ने कहा, 'टीम उम्मीद के मुताबिक रन नहीं बना सकी और स्पिन गेंदबाजों ने कई गलतियां कीं. पिच जिस तरह से व्यवहार कर रही थी, उसे देखते हुए स्पिनरों को ज्यादा सटीक गेंदबाजी करनी चाहिए थी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 09, 2026, 11:16 AM IST
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'हमारा खेल खत्म... अब अगले सीजन में मिलेंगे', इस IPL टीम के कप्तान ने सरेआम कर दिया सरेंडर

IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम IPL 2026 में 7 मैच हारने के बाद प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है और उसके कप्तान अक्षर पटेल ने भी सरेआम सरेंडर कर दिया है. बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने शुक्रवार को खेले गए आईपीएल (IPL) मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 34 गेंद बाकी रहते 8 विकेट से हरा दिया. दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम ने इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 142 रन बनाए और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सामने जीत के लिए 143 रन का टारगेट रखा. जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम ने 14.2 ओवर में ही 2 विकेट खोकर 147 रन बनाते हुए 34 गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया.

इस IPL टीम के कप्तान ने सरेआम कर दिया सरेंडर

दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में 4 जीत और 7 हार के साथ आठवें नंबर पर है. इस हार के साथ दिल्ली कैपिटल्स (DC) टीम के लिए प्लेऑफ में जाने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के कप्तान अक्षर पटेल तो अगले सीजन की बात भी करने लगे हैं. मैच के बाद अक्षर पटेल ने कहा, 'टीम उम्मीद के मुताबिक रन नहीं बना सकी और स्पिन गेंदबाजों ने कई गलतियां कीं. पिच जिस तरह से व्यवहार कर रही थी, उसे देखते हुए स्पिनरों को ज्यादा सटीक गेंदबाजी करनी चाहिए थी.

टीम का मोमेंटम पूरी तरह फिसल गया

हालांकि, मैच का सबसे बड़ा टर्निंग प्वांइट टीम का दो-तीन ओवर के भीतर पांच विकेट गंवा देना रहा. वहीं से टीम का मोमेंटम पूरी तरह फिसल गया और विपक्षी टीम ने मुकाबले पर पकड़ बना ली. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में भी टीम के साथ ऐसा ही हुआ था. उस मैच में भी शुरुआत अच्छी रही थी, लेकिन लगातार विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई थी.' दिल्ली कैपिटल्स (DC) के कप्तान अक्षर पटेल ने कहा कि इस समस्या का हल तकनीकी से ज्यादा मानसिकता में बदलाव लाने से मिलेगा. जब वह और आशुतोष बल्लेबाजी कर रहे थे, तब दोनों यही सोच रहे थे कि अगर उन्होंने गलती की, तो नए बल्लेबाज के लिए हालात और मुश्किल हो जाएंगे.

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47 गेंदों पर बनाए 100 रन

इसलिए जरूरी है कि विकेट गिरने के बाद बल्लेबाज थोड़ी देर क्रीज पर टिककर दबाव झेलें और साझेदारी बनाने की कोशिश करें. अक्षर ने कहा, 'आगे की तैयारियों से पहले टीम अपनी गलतियों का विश्लेषण करेगी. अभी सफर लंबा है और अगले सीजन की योजना भी बनानी होगी. टीम मैनेजमेंट बेंच पर बैठे खिलाड़ियों का भी आकलन करेगा और जरूरत पड़ने पर नए खिलाड़ियों को मौका देने तथा रणनीति में बदलाव पर विचार करेगा.' दिल्ली कैपिटल्स (DC) की इस सीजन में अपने घरेलू मैदान पर यह पांचवीं हार थी. पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स (DC) मात्र 142 रन बना सकी थी. फिन एलन के 47 गेंदों पर बनाए 100 रन की मदद से केकेआर ने 14.2 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 147 रन बनाकर मैच 8 विकेट से जीता.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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