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Hindi Newsक्रिकेटमुझे नहीं पसंद... IPL 2026 से पहले इस टीम के कप्तान ने दिखाए तेवर, BCCI से लिया पंगा? जानें पूरा मामला

मुझे नहीं पसंद... IPL 2026 से पहले इस टीम के कप्तान ने दिखाए तेवर, BCCI से लिया पंगा? जानें पूरा मामला

IPL 2026: आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने बड़ा बयान दिया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ-साफ कहा कि उन्हें 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम पसंद नहीं है. अक्षर पटेल ने ये भी कहा कि इस सीजन केएल राहुल ओपनिंग बल्लेबाजी करेंगे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 23, 2026, 06:49 PM IST
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अक्षर पटेल को नहीं पसंद आईपीएल का ये नियम (PHOTO- IPL/BCCI)
अक्षर पटेल को नहीं पसंद आईपीएल का ये नियम (PHOTO- IPL/BCCI)

IPL 2026: आईपीएल 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. 28 मार्च से मेगा इवेंट के अगले सीजन का आगाज होने वाला है. दुनियाभर के क्रिकेट फैंस IPL का रोमांच देखने के लिए बेकरार हैं. इस बीच दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने अपने दिल की बात बोल दी है, जो शायद भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को रास नहीं आएगी. हालांकि, इस मामले में अक्षर अकेले नहीं हैं. उनसे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली भी ऐसा बयान दे चुके हैं. अब सस्पेंस पर से पर्दा उठाते हैं और बताते हैं कि अक्षर पटेल ने आखिर ऐसा क्या कह दिया है?

दिल्ली कैपिटल्स के सीजन ओपनर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान अक्षर पटेल ने दिल की बात बताते हुए साफ कर दिया कि उन्हें आईपीएल का 'इम्पैक्ट प्लेयर रूल' पसंद नहीं है. उनका मानना ​​है कि आईपीएल में इस नियम ने ऑलराउंडरों की भूमिका को कम कर दिया है.

अक्षर पटेल को नहीं पसंद ये नियम

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दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने साफ-साफ कहा कि मुझे यह नियम पसंद नहीं है. उन्होंने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि टीमें अब किसी विशेषज्ञ बल्लेबाज या गेंदबाज को प्राथमिकता देती हैं. एक ऑलराउंडर के तौर पर, इससे आपकी जगह पर असर पड़ता है.

अक्षर ने आगे कहा कि मैं एक ऑलराउंडर हूं, इसलिए मुझे ये नियम पसंद नहीं है. लेकिन नियम तो नियम होते हैं और हमें उसका पालन करना होता है. हालांकि, निजी तौर पर कहूं तो मुझे ये 'इम्पैक्ट प्लेयर रूल' नहीं पसंद है.

IPL 2026 में ओपनिंग करेंगे केएल राहुल

सीजन की शुरुआत से पहले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ने बड़ा ऐलान कर दिया है. अक्षर पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्टार बल्लेबाज केएल राहुल 2026 आईपीएल सीजन में ओपनिंग बल्लेबाजी करेंगे. 2025 की मेगा नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स के प्रमुख बल्लेबाज के रूप में साइन किए गए केएल राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए मध्य क्रम में, मुख्य रूप से नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए, 13 पारियों में 539 रन बनाए, जिसमें एक शानदार शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं.

अक्षर पटेल ने केएल राहुल को बतौर ओपनिंग बल्लेबाज पर मुहर लगाते हुए कहा कि पिछले साल, हमारी टीम के संयोजन के कारण वो मध्य क्रम में खेल रहे थे. हमारे पास वहाँ दो विदेशी खिलाड़ी थे, जो शीर्ष क्रम में खेल सकते थे और यदि आप विदेशी खिलाड़ियों को मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं, तो टीमें स्पिन गेंदबाजी का अधिक उपयोग करती हैं. इसलिए, हमने पिछले साल मध्य क्रम में केएल राहुल का इस्तेमाल किया था. वो हमेशा से ही ओपनिंग में अच्छे रहे हैं और उन्होंने काफी रन बनाए हैं और अगर टी20 क्रिकेट में अच्छी शुरुआत मिल जाए, तो बाद के बल्लेबाजों के लिए काम आसान हो जाता है. इसलिए, मुझे लगता है कि फिलहाल हम उन्हें ओपनर के तौर पर ही रखेंगे.

ये भी पढ़ें: 'धुरंधर' से क्रिकेटर स्टुअर्ट बिन्नी का कैसा कनेक्शन? आदित्य धर से जुड़ा ऐसा किस्सा, जान लगेगा झटका!

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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