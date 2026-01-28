Advertisement
trendingNow13089126
Hindi Newsक्रिकेटहार के बाद मिली सजा... दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिगेज पर लगा 12 लाख का जुर्माना, जानें पूरा मामला

हार के बाद मिली सजा... दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिगेज पर लगा 12 लाख का जुर्माना, जानें पूरा मामला

Jemimah Rodrigues Fined: अनुभवी सोफी डिवाइन ने एक बार फिर दिल्ली का दिल तोड़ते हुए शानदार गेंदबाजी की और उनके जबड़े से जीत छीन ली. अभी जेमिमा रोड्रिगेज हार के गम से बाहर भी नहीं निकली थी कि बीसीसीआई ने उन्हें एक और बड़ा झटका दे दिया. जेमिमा पर धीमे ओवर रेट की वजह से 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 28, 2026, 12:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिगेज पर लगा 12 लाख का जुर्माना
दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिगेज पर लगा 12 लाख का जुर्माना

Jemimah Rodrigues Fined: महिला प्रीमियर लीग 2026 के 17वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना गुजरात जायंट्स से हुआ. वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेले गए बेहद रोमांचक मुकाबले में गुजरात की टीम ने कैपिटल्स को 3 रन से हरा दिया. DC को आखिरी ओवर में जीत के लिए 9 रनों की दरकार थी. अनुभवी सोफी डिवाइन ने एक बार फिर दिल्ली का दिल तोड़ते हुए शानदार गेंदबाजी की और उनके जबड़े से जीत छीन ली. अभी जेमिमा रोड्रिगेज हार के गम से बाहर भी नहीं निकली थी कि बीसीसीआई ने उन्हें एक और बड़ा झटका दे दिया. 

जेमिमा पर धीमे ओवर रेट की वजह से 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है. महिला प्रीमियर लीग की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह जुर्माना लीग के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत मिनिमम ओवर-रेट से जुड़े नियमों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है. लीग ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा सीजन में यह जेमिमा रोड्रिग्स का पहला ओवर-रेट अपराध था.

हार और जुर्माने का असर दिल्ली कैपिटल्स के पूरे अभियान पर साफ दिखाई दे रहा है. टीम 7 मैचों में छह अंकों के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर खिसक गई है. नेट रन रेट -0.164 हो गया है। इससे प्लेऑफ में पहुंचने की उनकी राह कठिन हो गई है. प्लेऑफ की संभावना को बनाए रखने के लिए दिल्ली को 1 फरवरी को यूपी वॉरियर्ज के खिलाफ होने वाले अपने आखिरी लीग मुकाबले में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

गुजरात जायंट्स के खिलाफ मैच में दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, लेकिन स्नेह राणा और युवा बल्लेबाज निकी प्रसाद ने शानदार संघर्ष दिखाया. दोनों ने सातवें विकेट के लिए 70 रनों की अहम साझेदारी की, जिसने दिल्ली को मुकाबले में वापस ला दिया. राणा ने 15 गेंदों में 29 रन बनाए, जबकि प्रसाद ने सिर्फ 24 गेंदों पर 47 रनों की तूफानी पारी खेली.

हालांकि, आखिरी ओवर में गुजरात की अनुभवी ऑलराउंडर सोफी डिवाइन ने बेहतरीन संयम दिखाया और सिर्फ 5 रन देकर दिल्ली की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. इस जीत के साथ गुजरात जायंट्स ने दिल्ली के खिलाफ इस सीजन का डबल भी पूरा कर लिया. दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात जायंट्स ने 9 विकेट पर 174 रन बनाए थे. दिल्ली 8 विकेट पर 171 रन बना सकी और मैच 3 रन से हार गई.

ये भी पढ़ें: T20 वर्ल्ड कप का धुरंधर कौन? किसने बनाए सबसे ज्यादा रन, किस गेंदबाज के नाम सबसे अधिक विकेट, विजेताओं की लिस्ट भी देखें

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Jemimah Rodrigues

Trending news

Ajit Pawar Family: अजित पवार की फैमिली में कौन-कौन? क्या करते हैं पत्नी और बच्चे?
ajit pawar death
Ajit Pawar Family: अजित पवार की फैमिली में कौन-कौन? क्या करते हैं पत्नी और बच्चे?
पहली बार लैंडिंग कैंसिल, बड़ा घुमाव लिया...अजित पवार के प्लेन क्रैश की पता चली वजह !
ajit pawar death
पहली बार लैंडिंग कैंसिल, बड़ा घुमाव लिया...अजित पवार के प्लेन क्रैश की पता चली वजह !
'गठबंधन टूटे, सरकारें बदलीं, पर नहीं हिला अजित दादा का सिंहासन!' जानिए चीनी मिल से..
ajit pawar death
'गठबंधन टूटे, सरकारें बदलीं, पर नहीं हिला अजित दादा का सिंहासन!' जानिए चीनी मिल से..
बारामती हादसे की गुत्थी सुलझाएगा 'नारंगी डिब्बा', कॉकपिट की बातचीत बताएगी क्रैश की..
ajit pawar death
बारामती हादसे की गुत्थी सुलझाएगा 'नारंगी डिब्बा', कॉकपिट की बातचीत बताएगी क्रैश की..
अजित दादा के बिना महाराष्ट्र की राजनीति बेरंग होगी... प्लेन क्रैश पर संजय राउत भावुक
ajit pawar death
अजित दादा के बिना महाराष्ट्र की राजनीति बेरंग होगी... प्लेन क्रैश पर संजय राउत भावुक
बारामती में पहले भी हो चुके हैं कई हादसे, वीआईपी प्‍लेन तक हो चुके शिकार
ajit pawar death
बारामती में पहले भी हो चुके हैं कई हादसे, वीआईपी प्‍लेन तक हो चुके शिकार
महाराष्ट्र के वे दिग्गज नेता, जिनका 'हादसे' में हुआ निधन! गोपीनाथ से अजित पवार तक...
Ajit Pawar
महाराष्ट्र के वे दिग्गज नेता, जिनका 'हादसे' में हुआ निधन! गोपीनाथ से अजित पवार तक...
बारामती विमान हादसे से बहुत दुखी हूं... अजित पवार के निधन पर क्या बोले पीएम मोदी?
Ajit Pawar
बारामती विमान हादसे से बहुत दुखी हूं... अजित पवार के निधन पर क्या बोले पीएम मोदी?
'मुझे लगा ये क्रैश हो जाएगा और...', प्लेन हादसे के चश्मदीद ने बताया आंखों देखा मंजर
ajit pawar death
'मुझे लगा ये क्रैश हो जाएगा और...', प्लेन हादसे के चश्मदीद ने बताया आंखों देखा मंजर
अजित पवार से संजय गांधी तक..विमान हादसों का शिकार हुए थे ये दिग्गज नेता, दहला था देश
ajit pawar death
अजित पवार से संजय गांधी तक..विमान हादसों का शिकार हुए थे ये दिग्गज नेता, दहला था देश