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Hindi Newsक्रिकेटअक्षर पटेल की कप्तानी पर गिरेगी गाज! दिल्ली कैपिटल्स मैनेजमेंट लेगी बड़ा फैसला, रिपोर्ट्स में दावा

अक्षर पटेल की कप्तानी पर गिरेगी गाज! दिल्ली कैपिटल्स मैनेजमेंट लेगी बड़ा फैसला, रिपोर्ट्स में दावा

IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम के लिए IPL 2026 सीजन बहुत ही भयानक साबित हुआ है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के फिलहाल 12 मैचों में 5 जीत और 7 हार के बाद प्वाइंट्स टेबल में 10 अंक हैं और वह प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) का नेट रनरेट भी -0.993 है. इसी बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है कि दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम अक्षर पटेल को कप्तानी से हटा सकती है, क्योंकि इस फ्रेंचाइजी के लिए यह IPL सीजन काफी निराशाजनक रहा है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 14, 2026, 02:43 PM IST
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अक्षर पटेल की कप्तानी पर गिरेगी गाज! दिल्ली कैपिटल्स मैनेजमेंट लेगी बड़ा फैसला, रिपोर्ट्स में दावा

IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम के लिए IPL 2026 सीजन बहुत ही भयानक साबित हुआ है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के फिलहाल 12 मैचों में 5 जीत और 7 हार के बाद प्वाइंट्स टेबल में 10 अंक हैं और वह प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) का नेट रनरेट भी -0.993 है. इसी बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है कि दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम अक्षर पटेल को कप्तानी से हटा सकती है, क्योंकि इस फ्रेंचाइजी के लिए यह IPL सीजन काफी निराशाजनक रहा है. कप्तान और खिलाड़ी, दोनों ही रोल में अक्षर पटेल के रिकॉर्ड्स काफी खराब रहे हैं.

अक्षर पटेल की कप्तानी पर गिरेगी गाज!

IPL 2026 में 32 साल के क्रिकेटर अक्षर पटेल ने 9 पारियों में सिर्फ 100 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक-रेट 112.50 का रहा है. अक्षर पटेल ने इनमें से 56 रन तो एक ही पारी में बनाए थे, जबकि बाकी 8 पारियों में उन्होंने 44 रन मिलाकर बनाए हैं. खास बात यह है कि ज्यादातर मौकों पर अक्षर पटेल दिल्ली कैपिटल्स (DC) की प्लेइंग इलेवन में टॉप-5 बल्लेबाजों में शामिल रहे.

JSW और GMR बारी-बारी से मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां संभालते हैं

दूसरी ओर, IPL 2026 के 12 मैचों में अक्षर पटेल ने सिर्फ 36 ओवर गेंदबाजी की है, यानी हर मैच में कम से कम 3 ओवर और इस दौरान उन्होंने 8.08 की इकोनॉमी रेट से 10 विकेट हासिल किए हैं. हालांकि, अक्षर पटेल के साथी स्पिनर कुलदीप यादव की जिस तरह से धुनाई हुई है, उसे देखते हुए अक्षर पटेल का इकोनॉमी रेट तो ठीक-ठाक ही रहा है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अक्षर पटेल ने खुद को गेंदबाजी के ज्यादा मौके नहीं दिए. दिल्ली कैपिटल्स (DC) में मालिकाना हक JSW और GMR के बीच बराबर-बराबर बंटा हुआ है. JSW और GMR बारी-बारी से मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां संभालते हैं. इसलिए अगले सीजन में क्रिकेट से जुड़े सभी फैसले पार्थ जिंदल और JSW की टीम लेगी.

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दिल्ली कैपिटल्स मैनेजमेंट लेगी बड़ा फैसला

IPL के एक सूत्र ने बताया, 'अक्षर पटेल कप्तानी के मामले में खुद को पूरी तरह से साबित करने में नाकाम रहे हैं. फैसलों के लिए वह ज्यादातर हेमांग बदानी और वेणुगोपाल राव पर ही निर्भर रहे हैं. ऐसे में अगर अगले साल भी वह कप्तान बने रहते हैं, तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा.' दिल्ली कैपिटल्स (DC) के कोच भी अब सवालों के घेरे में हैं, उम्मीद है कि हेमांग बदानी की अगुवाई वाले कोचिंग स्टाफ को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा. सूत्र ने आगे कहा, 'पूरी कोचिंग टीम को भी शायद ही अगले सीजन में बरकरार रखा जाएगा.'

अक्षर पटेल कप्तानी में नाकाम रहे

कुछ ऐसे फैसले भी हैं, जिन पर सबकी नजर गई है जैसे कि अभिषेक पोरेल जैसे शानदार बल्लेबाज को नजरअंदाज करना, माधव तिवारी जैसे ऑलराउंडर का लगातार इस्तेमाल न करना, और साहिल परख जैसे अनुभवहीन युवा खिलाड़ी को अचानक से बड़े मुकाबले में उतार देना, यह उम्मीद करते हुए कि वह वैभव सूर्यवंशी जैसा ही कोई कमाल करके दिखाएगा. इसमें कोई शक नहीं कि परख में टैलेंट है, लेकिन अभी भी उन्हें अपनी खेल में काफी सुधार करने की जरूरत है. साल 2027 में IPL का मेगा ऑक्शन होने वाला है. ऐसे में एक खिलाड़ी के तौर पर तो अक्षर पटेल को टीम में बरकरार रखा जा सकता है, लेकिन एक कप्तान के तौर पर उनके नेतृत्व में अब तक कोई खास दम नजर नहीं आया है. अब जबकि फैसले लेने का अधिकार GMR से JSW के हाथों में जा रहा है, तो यह कहना मुश्किल है कि एक कप्तान के तौर पर अक्षर का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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