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Hindi Newsक्रिकेटदिल्ली में छिपा शशांक सिंह से भी बड़ा गुनहगार... अक्षर पटेल कभी नहीं करेंगे माफ! हार के बाद फूटा कप्तान का गुस्सा

दिल्ली में छिपा शशांक सिंह से भी बड़ा गुनहगार... अक्षर पटेल कभी नहीं करेंगे माफ! हार के बाद फूटा कप्तान का गुस्सा

DC vs PBKS: आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपटिल्स की टीम को पंजाब किंग्स के हाथों ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा. दिल्ली की टीम 264 रन के पहाड़नुमा टारगेट को डिफेंड करने में कामयाब नहीं हुई. कैच छोड़ने के मामले में शशांक सिंह के चर्चे तेज थे, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स में शशांक सिंह से भी बड़ा गुनहगार बैठा है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 25, 2026, 10:46 PM IST
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DC vs PBKS: आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपटिल्स की टीम को पंजाब किंग्स के हाथों ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा. दिल्ली की टीम 264 रन के पहाड़नुमा टारगेट को डिफेंड करने में कामयाब नहीं हुई. कैच छोड़ने के मामले में शशांक सिंह के चर्चे तेज थे, क्योंकि वह पिछले कई दिनों से कैच छोड़ने को लेकर टारगेट पर हैं. इस बार शशांक ने ब्लंडर किया क्योंकि उन्होंने 13 रन के स्कोर पर केएल राहुल का कैच छोड़ा. जिसका फायदा उठाते हुए केएल राहुल ने 152 रन की रिकॉर्डतोड़ पारी को अंजाम दिया. लेकिन दिल्ली कैपिटल्स में शशांक सिंह से भी बड़ा गुनहगार बैठा है. 

राहुल की पारी गई बेकार

दिल्ली कैपिटल्स के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने मुकाबले में 67 गेंद में 152 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 छक्के और 16 चौके जड़े. वह एक आईपीएल मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बने और अभिषेक शर्मा (141) का रिकॉर्ड ध्वस्त किया. लेकिन ये पारी बेकार गई क्योंकि दिल्ली की टीम को पंजाब के रिकॉर्ड रनचेज के चलते 6 विकेट की हार का सामना करना पड़ा. 

कौन था हार का गुनहगार? 

अब सवाल है कि आखिर कौन दिल्ली की इस बड़ी हार का गुनहगार है. ये कोई और नहीं बल्कि करुण नायर हैं, जिन्होंने दो ऐसे हलवा कैच छोड़े जिनके चलते दिल्ली की टीम मैच हार गई. ये दोनों ही कैच उस वक्त आए जब पंजाब किंग्स की टीम मैच में पीछे थी और श्रेयस अय्यर पर पूरी तरह से निर्भर थी. 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर नायर ने अय्यर का कैच छोड़ा और इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी जीवनदान देकर दिल्ली कैपिटल्स के लिए काल साबित हुए. पंजाब किंग्स की तरफ से प्रभसिमरन सिंह ने 26 गेंद में 76 जबकि श्रेयस अय्यर ने 36 गेंद में 71 रन बनाकर टीम को 6 गेंद रहते जीत दिलाई. 

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अक्षर पटेल ने जताई नाराजगी

अक्षर पटेल ने कैच ड्रॉप पर सरेआम नाराजगी जताई. उन्होंने हार के बाद कहा, 'विकेट को देखते हुए, अगर आप अपने बॉलर्स का साथ नहीं देते और इतने सारे मौके गंवाते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि हम हारने के ही हकदार थे. यही मुख्य बात है. यह एक अच्छी पिच थी और मैदान भी छोटा था, इसलिए छक्के तो लगने ही थे. हालांकि, जब मौके मिलते हैं और आप एक भी मौका नहीं भुना पाते, आप कैच छोड़ देते हैं, जैसा कि हमने आज किया. इस तरह की विकेट पर, अगर आप अपने बॉलर्स का साथ नहीं देते तो मुश्किल हो जाती है. साथ ही, हमें अपनी बॉलिंग यूनिट पर भी ध्यान देने की जरूरत है. जिस तरह से हमने पावरप्ले में बॉलिंग की, फास्ट बॉलर्स, फील्डिंग, और जो मौके हमने गंवाए, वे ही हार के मुख्य कारण थे.'

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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