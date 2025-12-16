ऑलराउंडर्स की फौज, बॉलिंग में धार... दिल्ली कैपिटल्स बैटिंग में खा सकती है मात? देखें पूरा स्क्वॉड

Delhi Capitals Full Squad IPL 2026: आईपीएल 2026 ऑक्शन का रोमांचक अंत हुआ. सभी टीमों ने अपने-अपने खेमें को तैयार कर लिया है. हम बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड की जिसने चालाकी से ऑक्शन में खरीददारी की.
Trending Photos
Delhi Capitals Full Squad IPL 2026: आईपीएल 2026 ऑक्शन का रोमांचक अंत हुआ. सभी टीमों ने अपने-अपने खेमें को तैयार कर लिया है. हम बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड की जिसने चालाकी से ऑक्शन में खरीददारी की. आईपीएल 2025 दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुछ खास नहीं रहा था. टीम ने 14 मैचों में सात जीत और छह हार के साथ सीजन को खत्म किया था और प्लेऑफ से चूक गई थी. इस बार टीम ने कमर कस ली है, लेकिन टीम के लिए बैटिंग एक बड़ा सवाल साबित हो सकती है.
राणा को किया था ट्रेड
दिल्ली की इस फ्रेंचाइजी ने नीलामी से पहले राजस्थान रॉयल्स से बाएं हाथ के बल्लेबाज नीतीश राणा को ट्रेड किया था. जिसके बाद टीम के पास कुल आठ स्लॉट खाली थे, जिनमें से वे पांच विदेशी खिलाड़ियों के लिए भर सकते थे. फ्रेंचाइजी ने ऑक्शन में अपनी बैटिंद में सुधार करने की पूरी कोशिश की. टीम ने पथुम निसांका और डेविड मिलर जैसे खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया.
आकिब नबी पर लुटाए पैसे
टीम ने जम्मू-कश्मीर के टैलेंटेड खिलाड़ी आकिब नबी पर खूब पैसे लुटाए. उन्हें 8.4 करोड़ की रकम देकर अपने खेमें में शामिल किया. आकिब काफी समय से अपने राज्य के लिए स्टार परफॉर्मर रहे हैं. आखिर में, दिल्ली ने काइल जैमीसन पर भी दांव खेला और टीम में शामिल किया. आकिब के आने के बाद स्क्वाड में ऑलराउंडर्स की फौज तैयार हो चुकी है. स्क्वाड में अक्षर पटेल, आकिब नबी, समीर रिजवी, विपराज निगम, आशुतोष शर्मा, माधव तिवारी, अजय मंडल जैसे ऑलराउंडर्स हैं. वहीं, बॉलिंग में भी गहराई नजर आ रही है.
गेंदबाजी में धार लेकिन बैटिंग पर सवाल
टीम में एक से बढ़कर एक गेंदबाज हैं. मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, टी नटराजन, दुष्मंथा चमीरा जैसे धांसू गेंदबाज हैं. लेकिन बैटिंग अभी भी रिस्क में नजर आती है. टीम की बैटिंग अक्षर पटेल, केएल राहुल, अभिषेक पोरेल, नीतिश राणा पर निर्भर होगी. हालांकि, टीम के कुछ ऑलराउंडर्स आईपीएल 2026 में ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं.
ये भी पढे़ं... 2 बार अनसोल्ड फिर अचानक पलटी किस्मत.. पृथ्वी शॉ के लिए पिघला दिल्ली का दिल, अब की लापरवाही तो..
टीम का पूरा स्क्वाड
अक्षर पटेल, केएल राहुल, कुलदीप यादव, मिशेल स्टार्क, टी. नटराजन, ट्रिस्टन स्टब्स, आकिब नबी, मुकेश कुमार, नीतीश राणा (ट्रेड किए गए), पथुम निसांका, अभिषेक पोरेल, आशुतोष शर्मा, बेन डकेट, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, समीर रिज़वी, दुष्मंथा चमीरा, पृथ्वी शॉ, करुण नायर, विपराज निगम, माधव तिवारी, अजय मंडल, त्रिपुराना विजय, साहिल पारख, विहान मल्होत्रा, काइल जैमीसन