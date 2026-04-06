विदेशी दिग्गज भी सीख रहे हैं इंडियन पेसर्स से गुर! मुकेश-नटराजन का फैन बना न्यूजीलैंड का घातक बॉलर

IPL 2026 Delhi Capitals: दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले सीजन की तरह ही आईपीएल 2026 की जबरदस्त शुरुआत की है. उसने अपने गेंदबाजों और समीर रिजवी के धमाकेदार प्रदर्शन के दम पर पहले दो मैचों में जीत हासिल कर ली है. दिल्ली की टीम में शामिल न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज कायेल जेमीसन भी भारतीय खिलाड़ियों के बड़े प्रशंसक बन गए हैं. उन्हें इस सीजन में खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन वह ग्राउंड के बाहर से टीम के प्रदर्शन का लुत्फ उठा रहे हैं.

जेमीसन के अनुसार समीर रिजवी का प्रदर्शन वाकई बहुत प्रभावशाली रहा है. पिछले कुछ मैचों से पहले उन्होंने रिजवी को ज्यादा नहीं देखा था, लेकिन जिस तरह इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने लखनऊ और मुंबई के खिलाफ दबाव को झेला और फिर पलटवार किया, वह काबिले तारीफ था. जेमीसन का मानना है कि कठिन विकेटों और गिरते विकेटों के बीच शानदार आक्रमण के खिलाफ की गई उनकी यह बल्लेबाजी एक साधारण टी20 पारी से कहीं बेहतर थी.

भारतीय तेज गेंदबाजों के साथ काम करना कैसा रहा?

जेमीसन ने अपनी टीम में शामिल भारतीय तेज गेंदबाजों की भी तारीफ की है. मुकेश कुमार और टी नटराजन जैसे अनुभवी बॉलर्स से वह कुछ न कुछ नया सीख भी रहे हैं. जेमीसन का मानना है कि भारत में प्रतिभा अविश्वसनीय है और यहां के गेंदबाज बहुत कुशल हैं. उनके साथ समय बिताना और उनके वर्षों के अनुभव से सीखना एक शानदार मौका रहा है. वे सालों से इन परिस्थितियों में खेल रहे हैं, इसलिए उनके पास बहुत सारा ज्ञान है जिसका लाभ उठाया जा सकता है.

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अक्षर पटेल की कप्तानी में क्या खास है?

अक्षर पटेल एक कप्तान के रूप में बहुत सफल रहे हैं. जेमीसन के अनुभव के अनुसार, वह गेंदबाजों का इस्तेमाल बहुत चतुराई से करते हैं और चीजों को बिल्कुल सरल रखते हैं. टी20 क्रिकेट के शोर और दबाव के बीच उनका खुशमिजाज रवैया और मजाक-मस्ती करना टीम की असली ताकत है, जिससे खिलाड़ी खुद को बहुत अच्छी स्थिति में महसूस करते हैं.

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इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर क्या है जेमीसन की राय?

जेमीसन व्यक्तिगत रूप से इम्पैक्ट प्लेयर नियम के प्रशंसक नहीं हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह खेल से कुछ विशेष क्षमता को बाहर कर देता है. यह नियम बल्लेबाजी के जोखिम को कम करता है और अधिक आक्रामकता व इरादे को बढ़ावा देता है. जेमीसन का तर्क है कि यदि टीमें इतनी गहराई तक बल्लेबाजी कर सकती हैं, तो उन्हें पहले की तरह बल्लेबाजी क्षमता के उच्च स्तर की आवश्यकता नहीं रह जाती. यह ऑलराउंडरों की भूमिका को भी प्रभावित करता है.