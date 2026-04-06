Advertisement
trendingNow13168090
Hindi Newsक्रिकेटविदेशी दिग्गज भी सीख रहे हैं इंडियन पेसर्स से गुर! मुकेश-नटराजन का फैन बना न्यूजीलैंड का घातक बॉलर

विदेशी दिग्गज भी सीख रहे हैं इंडियन पेसर्स से गुर! मुकेश-नटराजन का फैन बना न्यूजीलैंड का घातक बॉलर

IPL 2026 Delhi Capitals: दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2026 में शानदार शुरुआत की है. उसने पहले मैच में लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ रोमांचक जीत हासिल की. उसके बाद अपने होमग्राउंड पर 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस को परास्त किया.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 06, 2026, 05:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज कायेल जेमीसन. Photo Credit: BCCI
दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज कायेल जेमीसन. Photo Credit: BCCI

IPL 2026 Delhi Capitals: दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले सीजन की तरह ही आईपीएल 2026 की जबरदस्त शुरुआत की है. उसने अपने गेंदबाजों और समीर रिजवी के धमाकेदार प्रदर्शन के दम पर पहले दो मैचों में जीत हासिल कर ली है. दिल्ली की टीम में शामिल न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज कायेल जेमीसन भी भारतीय खिलाड़ियों के बड़े प्रशंसक बन गए हैं. उन्हें इस सीजन में खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन वह ग्राउंड के बाहर से टीम के प्रदर्शन का लुत्फ उठा रहे हैं.

जेमीसन के अनुसार समीर रिजवी का प्रदर्शन वाकई बहुत प्रभावशाली रहा है. पिछले कुछ मैचों से पहले उन्होंने रिजवी को ज्यादा नहीं देखा था, लेकिन जिस तरह इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने लखनऊ और मुंबई के खिलाफ दबाव को झेला और फिर पलटवार किया, वह काबिले तारीफ था. जेमीसन का मानना है कि कठिन विकेटों और गिरते विकेटों के बीच शानदार आक्रमण के खिलाफ की गई उनकी यह बल्लेबाजी एक साधारण टी20 पारी से कहीं बेहतर थी.

भारतीय तेज गेंदबाजों के साथ काम करना कैसा रहा? 

जेमीसन ने अपनी टीम में शामिल भारतीय तेज गेंदबाजों की भी तारीफ की है. मुकेश कुमार और टी नटराजन जैसे अनुभवी बॉलर्स से वह कुछ न कुछ नया सीख भी रहे हैं. जेमीसन का मानना है कि भारत में प्रतिभा अविश्वसनीय है और यहां के गेंदबाज बहुत कुशल हैं. उनके साथ समय बिताना और उनके वर्षों के अनुभव से सीखना एक शानदार मौका रहा है. वे सालों से इन परिस्थितियों में खेल रहे हैं, इसलिए उनके पास बहुत सारा ज्ञान है जिसका लाभ उठाया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: धोनी की कितने दिन बाद होगी वापसी? दिल्ली के खिलाफ मैच से पहले होगा टेस्ट

अक्षर पटेल की कप्तानी में क्या खास है?

अक्षर पटेल एक कप्तान के रूप में बहुत सफल रहे हैं. जेमीसन के अनुभव के अनुसार, वह गेंदबाजों का इस्तेमाल बहुत चतुराई से करते हैं और चीजों को बिल्कुल सरल रखते हैं. टी20 क्रिकेट के शोर और दबाव के बीच उनका खुशमिजाज रवैया और मजाक-मस्ती करना टीम की असली ताकत है, जिससे खिलाड़ी खुद को बहुत अच्छी स्थिति में महसूस करते हैं.

ये भी पढ़ें: CSK की ट्रेन पटरी से क्यों उतरी? दबाव में कोच-कप्तान, इन 5 कारणों ने किया बंटाधार

इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर क्या है जेमीसन की राय?

जेमीसन व्यक्तिगत रूप से इम्पैक्ट प्लेयर नियम के प्रशंसक नहीं हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह खेल से कुछ विशेष क्षमता को बाहर कर देता है. यह नियम बल्लेबाजी के जोखिम को कम करता है और अधिक आक्रामकता व इरादे को बढ़ावा देता है. जेमीसन का तर्क है कि यदि टीमें इतनी गहराई तक बल्लेबाजी कर सकती हैं, तो उन्हें पहले की तरह बल्लेबाजी क्षमता के उच्च स्तर की आवश्यकता नहीं रह जाती. यह ऑलराउंडरों की भूमिका को भी प्रभावित करता है.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Delhi Capitals

Trending news

दो बहनों ने रैकेट चलाकर 50 से ज्यादा कर डाले एबॉर्शन, 50000 में करती थीं बड़े कांड
Maharashtra
दो बहनों ने रैकेट चलाकर 50 से ज्यादा कर डाले एबॉर्शन, 50000 में करती थीं बड़े कांड
ऐसी गंदी बात मैं बोल भी नहीं सकता... ट्रंप की गालियों पर भड़के CM अब्दुल्ला
Omar Abdullah
ऐसी गंदी बात मैं बोल भी नहीं सकता... ट्रंप की गालियों पर भड़के CM अब्दुल्ला
क्या है पॉकेट स्पिटून, थूकने वालों के लिए बनी एक खास डिवाइस; कैसे करती है काम?
Viral News
क्या है पॉकेट स्पिटून, थूकने वालों के लिए बनी एक खास डिवाइस; कैसे करती है काम?
कुलगाम में नशे पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 हफ्तों में 10 FIR; 14 ड्रग तस्कर गिरफ्तार
Jammu Kashmir
कुलगाम में नशे पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 हफ्तों में 10 FIR; 14 ड्रग तस्कर गिरफ्तार
आप लोग डरना मत... अयोध्या में रुके CRPF काफिले का जिक्र कर ममता ने ये क्या कह दिया?
West Bengal Election 2026
आप लोग डरना मत... अयोध्या में रुके CRPF काफिले का जिक्र कर ममता ने ये क्या कह दिया?
कांग्रेस के पास नहीं है कोई लॉन्ग टर्म विजन... असम के बारपेटा रैली में गरजे PM मोदी
assam election 2026
कांग्रेस के पास नहीं है कोई लॉन्ग टर्म विजन... असम के बारपेटा रैली में गरजे PM मोदी
जय श्री राम के गाने को लेकर शुरू हुआ विवाद, दो गुटों में खूनी झड़प से दहला मलाड
mumbai
जय श्री राम के गाने को लेकर शुरू हुआ विवाद, दो गुटों में खूनी झड़प से दहला मलाड
तमिलनाडु चुनाव में ब्राह्मणों से ऐसी बेरुखी क्यों? किसी भी पार्टी ने नहीं दिया टिकट!
Tamil Nadu Election 2026
तमिलनाडु चुनाव में ब्राह्मणों से ऐसी बेरुखी क्यों? किसी भी पार्टी ने नहीं दिया टिकट!
क्या लौटेगी सत्ता परिवर्तन की परंपरा या बनेगा नया इतिहास? BJP ने बदला चुनावी गणित
kerala election 2026
क्या लौटेगी सत्ता परिवर्तन की परंपरा या बनेगा नया इतिहास? BJP ने बदला चुनावी गणित
‘BJP की गुलाम बन चुकी है AIADMK', तमिलनाडु चुनाव में स्टालिन का करारा हमला
Assembly Election 2026
‘BJP की गुलाम बन चुकी है AIADMK', तमिलनाडु चुनाव में स्टालिन का करारा हमला