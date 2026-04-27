8 रन, 6 विकेट... भुवनेश्वर कुमार-हेजलवुड का कहर, दिल्ली कैोपिटल्स की ऐतिहासिक तबाही

Delhi Capitals vs RCB: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सोमवार (27 अप्रैल) को कुछ ऐसा देखने को मिला, जिस पर किसी को भरोसा ही नहीं हुआ. मेजबान दिल्ली कैपिटल्स की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ 4 ओवर में 9 रन के अंदर 6 विकेट गंवा दिए. आरसीबी के दो दिग्गज तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने कहर बरपा दिया. दोनों की स्विंग का जवाब दिल्ली के शीर्ष क्रम के पास नहीं रहा.

जिस मैदान पर दो दिन पहले 265 रन का टारगेट सफलतापूर्वक चेज हो गया था, वहीं पर बल्लेबाज बुरी तरह फेल हो गए. दिल्ली ने तो पावरप्ले (6 ओवर) में सिर्फ 13 रन बनाए. पावरप्ले में यह आईपीएल इतिहास का सबसे न्यूनतम स्कोर रहा. दिल्ली के बल्लेबाज रन बनाने के लिए तरसते रहे और हजारों दर्शकों को टी20 मैच में एक क्लासिक टेस्ट क्रिकेट जैसी बॉलिंग का मजा मिला.

दूसरी बॉल पर ही विकेट

आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. दिल्ली के लिए अनुभवी केएल राहुल के साथ डेब्यू करने वाले 18 साल के साहिल पारख बल्लेबाजी करने उतरे. भुवनेश्वर ने अपनी दूसरी गेंद पर साहिल को बोल्ड कर दिया. इस युवा बल्लेबाज के सामने भुवनेश्वर ने एक ऐसी बॉल डाली, जिसे खेलना बड़े-बड़े बल्लेबाजों के लिए असंभव जैसा था. उनकी बॉल करीब 50 सेंटीमीटर अंदर की ओर स्विंग हुआ और साहिल का मिडिल स्टंप उड़ गया. वह खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए.

Add Zee News as a Preferred Source

भुवनेश्वर-हेजलवुड की क्लासिक टेस्ट बॉलिंग

आरसीबी के लिए दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बॉलर जोश हेजलवुड ने भुवनेश्वर के बाद क्लासिक बॉलिंग का नमूना दिखाया. उनकी पहली गेंद पटकी हुई थी और केएल राहुल उसे संभाल नहीं पाए. पिच पर टप्पा खाने के बाद हेजलवुड की बॉल तेजी से ऊपर उठी और राहुल पुल शॉट खेलने में चूक गए. गेंद उनके बल्ले से लगकर ऊपर चली गई और विकेटकीपर जितेश शर्मा ने आसान कैच लिया. वह 3 बॉल में 1 ही रन बना पाए. इसके बाद अगली बॉल पर समीर रिजवी भी जितेश के हाथ में बॉल मार बैठे. उनका खाता नहीं खुला.

2 ओवर में गिर गए 3 विकेट

दिल्ली का स्कोर 2 ओवर में 7 रन पर 3 विकेट था. भुवनेश्वर पारी का तीसरा ओवर लेकर आए और उन्होंने पहली बॉल पर ट्रिस्टन स्टब्स को स्लिप में देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच करा दिया. भुवनेश्वर की बेहतरीन आउट स्विंगर को संभालना मुश्किल था और स्टब्स 3 गेंद पर 5 रन बनाकर आउट हो गए. भुवनेश्वर ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान अक्षर पटेल को विकेटकीपर जितेश के हाथों कैच करा दिया. अक्षर का खाता नहीं खुला. दिल्ली के 7 रनों पर ही 5 विकेट गए. भुवनेश्वर ने इस ओवर में एक वाइड फेंकी और दिल्ली का स्कोर 3 ओवर में 8 रन पर 5 विकेट हो गया.

ये भी पढ़ें: IPL प्लेऑफ में पहुंच पाएगी CSK? 5 हार से बदले सारे समीकरण, लखनऊ के लिए ऐसा है गणित​

IPL में 5वें विकेट के गिरने पर सबसे कम स्कोर

6 - कोच्चि टस्कर्स केरला बनाम डेक्कन चार्जर्स, कोच्चि, 2011

7 - दिल्ल कैपिटल्स बनाम आरसीबी, दिल्ली, 2026*

9 - राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, हैदराबाद, 2026

8 रन पर गिर गए 6 विकेट

हेजलवुड ने चौथे ओवर में नीतीश राणा (1 रन) को पडिक्कल के हाथों कैच कराया. दिल्ली के 8 रन पर 6 विकेट गिर गए. हेजलवुड ने एक वाइड दिया और दिल्ली का स्कोर 4 ओवर में 6 विकेट पर 9 रन हो गया. इसके बाद अभिषेक पोरेल और डेविड मिलर ने कुछ देर तक विकेटों के पतझड़ को रोका. दिल्ली ने किसी तरह पावरप्ले को पार किया. उसने 6 ओवर में 6 विकेट पर 13 रन बनाए. मिलर नौवें ओवर में रसिख डार सलाम की गेंद पर जितेश शर्मा को कैच दे दिया. उन्होंने 18 गेंद पर 3 चौकों की मदद से 19 रन बनाए.

ये भी पढ़ें: 0,0,0,0,W,W... सुपर ओवर में सुनील नरेन को सामने देख क्यों कांपने लगे निकोलस पूरन?

15 सालों बाद हुआ ऐसा

2011 के बाद पहली बार किसी टीम ने पावरप्ले में 6 विकेट गंवाए हैं. तब डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ कोच्चि में कोच्चि टस्कर्स केरला ने 6 विकेट गंवाए थे. इसके बाद उस मैच में 4 रन पर ही कोच्चि की टीम ने 6 विकेट गंवा दिए थे. इस बार दिल्ली ने कम से कम 8 रन जरूर बना लिए थे.