IPL 2026 से पहले दिल्ली कैपिटल्स के स्टार खिलाड़ी ने किया 'गुनाह', मिलेगी कड़ी सजा, 3 साल के लिए होंगे बैन?

Ben Duckett Withdraw From IPL 2026: आईपीएल 2026 की शुरुआत से ठीक पहले इंग्लैंड के खिलाड़ी ने दिल्ली कैपिटल्स को करारा झटका दिया है. फ्रेंचाइजी ने दिसंबर में हुए ऑक्शन में स्टार बल्लेबाज बेन डकेट को खरीदकर बड़ा दांव खेला था, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही इंग्लिश खिलाड़ी ने हाथ खड़े कर दिए हैं. जी हां, मंगलवार (24 मार्च) को बेन डकेट ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि वो आईपीएल 2026 में नहीं खेलने वाले हैं.

दिल्ली कैपिटल्स ने बाएं हाथ के बल्लेबाज बेन डकेट को 2 करोड़ रुपये में खरीदा था. फैंस को फ्रेंचाइजी के इस फैसले पर तब भी हैरानी हुई थी, क्योंकि डकेट टी20 क्रिकेट में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए एशेज सीरीज में भी वो बुरी तरह फ्लॉप हुए थे.

डकेट ने करियर बचाने के लिए छोड़ा आईपीएल

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बेन डकेट ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि वो इंग्लैंड की टीम में अपनी जगह बचाने के लिए आईपीएल की कुर्बानी दे रहे हैं. बता दें कि उन्होंने आईपीएल में अभी तब डेब्यू भी नहीं किया था और इस फैसले के बाद लगता है कि उन्हें भविष्य में भी मौका नहीं मिलने वाला है.

31 वर्षीय बेन डकेट ने लिखा, ''मैंने आईपीएल से हटने का बेहद कठिन फैसला लिया है. मैंने इस बारे में बहुत सोच-विचार किया है और यह निर्णय लेना आसान नहीं था. इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करना मेरा बचपन से सपना रहा है और मैं इंग्लिश क्रिकेट के लिए अपना सब कुछ देना चाहता हूं. इसके लिए, मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि गर्मियों से पहले मैं शारीरिक और मानसिक रूप से सर्वोत्तम स्थिति में रहूं.''

डकेट ने अपने फैसले के समय को लेकर दिल्ली कैपिटल्स और उनके समर्थकों से माफी भी मांगी. उन्होंने कहा, ''मैं दिल्ली कैपिटल्स में सभी से तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूं. मुझे इस फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलने पर बहुत खुशी थी, और मैं टीम बनाने में लगने वाले समय और योजना की पूरी तरह सराहना करता हूं. मेरे इस फैसले से हुई किसी भी असुविधा के लिए मुझे खेद है.''

IPL से बैन हो जाएंगे बेन डकेट

बता दें कि बेन डकेट ऐसे पहले विदेशी खिलाड़ी नहीं हैं, जिन्होंने आईपीएल सीजन से ठीक पहले टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया है. इससे पहले इंग्लैंड के ही हैरी ब्रूक ने ऐसा फैसला लिया था. हालांकि, बीसीसीआई ने नियम में बदलाव करते हुए सख्त कदम उठाया और हैरी ब्रूक को 3 सालों के लिए बैन कर दिया. रिपोर्ट के अनुसार बेन डकेट को भी यही सजा मिलने वाली है. उन्हें आईपीएल में अगले तीन साल के लिए बैन किया जा सकता है. हालांकि, बीसीसीआई के आदेश का इंतजार है.

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