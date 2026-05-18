DC Playoff Chances: DC की सांसें अभी बाकी! राजस्थान पर जीत के बाद भी दिल्ली की राह मुश्किल, जानें क्या है समीकरण?

Delhi Capitals Playoffs Qualification Scenarios: दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा है. हालांकि, 14 अंकों के साथ उनका आगे बढ़ना काफी मुश्किल है और यह अन्य टीमों के नतीजों पर काफी हद तक निर्भर करता है.
Trending Photos
Delhi Capitals Playoffs Qualification Scenarios: दिल्ली कैपिटल्स ने रविवार (17 मई) को राजस्थान रॉयल्स पर एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज करके अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जीवित रखा है. इस जीत के बावजूद क्वालिफिकेशन के लिए टीम को अभी बहुत सारी बाधाओं को पार करना होगा. इस जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स 13 मैचों में 12 अंकों और -0.871 के नेट रन रेट के साथ आगे बढ़ी है. उसके पास अब केवल एक लीग मैच बचा है. टीम अधिकतम 14 अंकों तक ही पहुंच सकती है.
दिल्ली के लिए स्थिति काफी जटिल है क्योंकि प्लेऑफ के अंतिम स्थानों के लिए कई टीमें सीधे मुकाबले में हैं. चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स दोनों ही मजबूत स्थिति में हैं और यदि वे अपने बाकी मैच जीतते हैं तो 16 अंकों तक पहुंच सकते हैं. इस बीच कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) भी अपने दोनों शेष मैच जीतकर 15 अंकों तक पहुंच सकती है.
ये भी पढ़ें: सावधान! पंत के लिए खतरे की घंटी, कप्तानी की रेस से बाहर, IPL में बिगड़ा सारा खेल?
दिल्ली कैपिटल्स के लिए 14 अंकों पर क्वालीफाई करने का समीकरण कागजों पर तो आसान है, लेकिन हकीकत में बहुत चुनौतीपूर्ण है. वह यह दुआ करेगी कि चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रॉयल्स अपने सभी बाकी मैच हार जाए, ताकि कोई भी 14 अंकों के आंकड़े को पार न कर सके. साथ ही कोलकाता नाइटराइडर्स को अपने बचे हुए दो मैचों में से कम से कम एक मैच हारना होगा ताकि वह 15 अंकों से आगे न बढ़ सके.
ये भी पढ़ें: धोनी के IPL में वो 7 'अमर' रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना रोहित-कोहली के बस की बात नहीं!
भले ही ये सभी नतीजे दिल्ली के पक्ष में जाएं, लेकिन नेट रनरेट की बाधा इस समीकरण को और भी कठिन बना देती है. CSK और RR का नेट रनरेट +0.027 है, जबकि KKR का -0.038 के साथ मामूली निगेटिव है. दिल्ली का -0.871 का नेट रनरेट होने का मतलब है कि उसे न केवल जीतना होगा, बल्कि नेट रनरेट में सुधार करने के लिए KKR के खिलाफ अपने आखिरी लीग मैच में बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी.