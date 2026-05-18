Advertisement
trendingNow13221318
Hindi Newsक्रिकेटDC Playoff Chances: DC की सांसें अभी बाकी! राजस्थान पर जीत के बाद भी दिल्ली की राह मुश्किल, जानें क्या है समीकरण?

DC Playoff Chances: DC की सांसें अभी बाकी! राजस्थान पर जीत के बाद भी दिल्ली की राह मुश्किल, जानें क्या है समीकरण?

Delhi Capitals Playoffs Qualification Scenarios: दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा है. हालांकि, 14 अंकों के साथ उनका आगे बढ़ना काफी मुश्किल है और यह अन्य टीमों के नतीजों पर काफी हद तक निर्भर करता है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 18, 2026, 02:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ समीकरण
दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ समीकरण

Delhi Capitals Playoffs Qualification Scenarios: दिल्ली कैपिटल्स ने रविवार (17 मई) को राजस्थान रॉयल्स पर एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज करके अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जीवित रखा है. इस जीत के बावजूद क्वालिफिकेशन के लिए टीम को अभी बहुत सारी बाधाओं को पार करना होगा. इस जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स 13 मैचों में 12 अंकों और -0.871 के नेट रन रेट के साथ आगे बढ़ी है. उसके पास अब केवल एक लीग मैच बचा है. टीम अधिकतम 14 अंकों तक ही पहुंच सकती है.

दिल्ली के लिए स्थिति काफी जटिल है क्योंकि प्लेऑफ के अंतिम स्थानों के लिए कई टीमें सीधे मुकाबले में हैं. चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स दोनों ही मजबूत स्थिति में हैं और यदि वे अपने बाकी मैच जीतते हैं तो 16 अंकों तक पहुंच सकते हैं. इस बीच कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) भी अपने दोनों शेष मैच जीतकर 15 अंकों तक पहुंच सकती है.

ये भी पढ़ें: सावधान! पंत के लिए खतरे की घंटी, कप्तानी की रेस से बाहर, IPL में बिगड़ा सारा खेल?

Add Zee News as a Preferred Source

क्वालीफाई करने का क्या है समीकरण?

दिल्ली कैपिटल्स के लिए 14 अंकों पर क्वालीफाई करने का समीकरण कागजों पर तो आसान है, लेकिन हकीकत में बहुत चुनौतीपूर्ण है. वह यह दुआ करेगी कि चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रॉयल्स अपने सभी बाकी मैच हार जाए, ताकि कोई भी 14 अंकों के आंकड़े को पार न कर सके. साथ ही कोलकाता नाइटराइडर्स को अपने बचे हुए दो मैचों में से कम से कम एक मैच हारना होगा ताकि वह 15 अंकों से आगे न बढ़ सके.

ये भी पढ़ें: धोनी के IPL में वो 7 'अमर' रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना रोहित-कोहली के बस की बात नहीं!

नेट रनरेट की बाधा को कैसे पार करेगी दिल्ली?

भले ही ये सभी नतीजे दिल्ली के पक्ष में जाएं, लेकिन नेट रनरेट की बाधा इस समीकरण को और भी कठिन बना देती है.  CSK और RR का नेट रनरेट +0.027 है, जबकि KKR का -0.038 के साथ मामूली निगेटिव है. दिल्ली का -0.871 का नेट रनरेट होने का मतलब है कि उसे न केवल जीतना होगा, बल्कि नेट रनरेट में सुधार करने के लिए KKR के खिलाफ अपने आखिरी लीग मैच में बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Delhi Capitals

Trending news

Ahmedabad Crash: मौत के बाद भी कंट्रोल पर थे कैप्टन, जानिए मुर्दाघर का खौफनाक सच!
ahmedabad plane crash
Ahmedabad Crash: मौत के बाद भी कंट्रोल पर थे कैप्टन, जानिए मुर्दाघर का खौफनाक सच!
1, 3... कांग्रेस सरकार बनते ही CM के काफिले में VIP नंबर वाली गाड़ियां कहां से आईं?
Kerala News
1, 3... कांग्रेस सरकार बनते ही CM के काफिले में VIP नंबर वाली गाड़ियां कहां से आईं?
जमानत नियम, जेल अपवाद...उमर, शरजील को बेल न देने वाले अपने फैसले पर SC ने उठाए सवाल
Umar Khalid
जमानत नियम, जेल अपवाद...उमर, शरजील को बेल न देने वाले अपने फैसले पर SC ने उठाए सवाल
दुनिया के इस शहर में मरना है गैरकानूनी! वजह जानकर कांप जाएगी रूह
Death Ban Mystery
दुनिया के इस शहर में मरना है गैरकानूनी! वजह जानकर कांप जाएगी रूह
6 महीने भी नहीं चलेगी विजय की सरकार...! DMK विधायक की भविष्यवाणी से उड़ी TVK की नींद
Vijay
6 महीने भी नहीं चलेगी विजय की सरकार...! DMK विधायक की भविष्यवाणी से उड़ी TVK की नींद
केरलम शपथ ग्रहण में मंच पर थे भाजपा नेता, शाहनवाज बोले- कांग्रेस पर पूरी नजर रहेगी
Kerala News
केरलम शपथ ग्रहण में मंच पर थे भाजपा नेता, शाहनवाज बोले- कांग्रेस पर पूरी नजर रहेगी
केरलम के नए सीएम बने वीडी सतीशन, खरगे- राहुल की मौजूदगी में ली शपथ
Keralam New CM
केरलम के नए सीएम बने वीडी सतीशन, खरगे- राहुल की मौजूदगी में ली शपथ
केरलम में सीएम सतीशन की शपथ से पहले वेणुगोपाल के घर क्यों पहुंचीं कांग्रेस प्रभारी?
Kerala News
केरलम में सीएम सतीशन की शपथ से पहले वेणुगोपाल के घर क्यों पहुंचीं कांग्रेस प्रभारी?
लाखों पर सख्ती, लेकिन कहलाया ‘जिंदा पीर’! आखिर इस मुगल शासक को क्यों मिली ये उपाधि?
Aurangzeb
लाखों पर सख्ती, लेकिन कहलाया ‘जिंदा पीर’! आखिर इस मुगल शासक को क्यों मिली ये उपाधि?
6 दिन पहले ही अंडमान पहुंच गया मानसून, पर अरब सागर में कैसे लग गया ब्रेक?
Monsoon 2026
6 दिन पहले ही अंडमान पहुंच गया मानसून, पर अरब सागर में कैसे लग गया ब्रेक?