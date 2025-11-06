दिल्ली कैपिटल्स का चौंकाने वाला फैसला, ऑक्शन से पहले कप्तान की टीम से कर दी छुट्टी

Advertisement
महिला प्रीमियर लीग के आगामी सीजन से पहले मेगा ऑक्शन होने वाला है. इससे पहले सभी 5 टीमों ने अपने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. दिल्ली कैपिटल्स ने एक ऐसा फैसला लिया, जिसने सभी को हैरान कर दिया. इस फ्रेंचाइजी ने टीम को तीन बार फाइनल में पहुंचाने वाली कप्तान मेग लैनिंग को रिलीज करने का फैसला लिया है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Nov 06, 2025, 10:30 PM IST
महिला प्रीमियर लीग के आगामी सीजन से पहले मेगा ऑक्शन होने वाला है. इससे पहले सभी 5 टीमों ने अपने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. दिल्ली कैपिटल्स ने एक ऐसा फैसला लिया, जिसने सभी को हैरान कर दिया. दिल्ली की टीम ने मेगा ऑक्शन में जाने से पहले 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि उन्होंने कप्तान को ही बाहर कर दिया है. इस फ्रेंचाइजी ने टीम को तीन बार फाइनल में पहुंचाने वाली कप्तान मेग लैनिंग को रिलीज करने का फैसला लिया है. इसका मलतब ये है कि टीम ने कप्तान की तलाश में है. अगले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की कमान किसी दूसरे खिलाड़ी के हाथ में होगी.

तीनों सीजन फाइनल में पहुंचाया

महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत 2023 में हुई थी. दिल्ली कैपिटल्स ने मेग लैनिंग को पहले ऑक्शन में खरीदा था और कप्तान बनाया. उस समय लैनिंग ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तान थीं. नवंबर 2023 में लैनिंग ने ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी छोड़ दी थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी उनके पास रही. अब तक हुए तीनों सीजन में लैनिंग ने दिल्ली को फाइनल तक का सफर तय कराया, लेकिन खिताब नहीं दिला सकीं.

नए कप्तान की तलाश में टीम

मेग लैनिंग ने दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के अनुरूप की. टीम को लगातार खेले तीनों ही फाइनल में हार का सामना करना पड़ा. इसलिए अगले सीजन से पहले टीम ने नए कप्तान के साथ जाने का फैसला करते हुए लैनिंग को रिलीज कर दिया है. कप्तान के साथ-साथ एक बल्लेबाज के रूप में भी लैनिंग का प्रदर्शन बेहतरीन रहा. 

प्रदर्शन भी रहा शानदार

2023 से 2025 के बीच खेले 27 मैचों की 27 पारियों में 3 बार नाबाद रहते हुए 9 अर्धशतक की मदद से उन्होंने 952 रन बनाए हैं. सर्वाधिक स्कोर 92 रहा है. वह टूर्नामेंट की तीसरी सबसे सफल बल्लेबाज हैं. लैनिंग 33 साल की हैं. निश्चित रूप से 27 नवंबर को होने वाली ऑक्शन में वे हिस्सा लेंगी. 

दिल्ली कैपिटल्स ने जेमिमा रोड्रिग्स (2.2 करोड़), शेफाली वर्मा (2.2 करोड़), एनाबेल सदरलैंड (2.2 करोड़), मारिजेन कैप (2.2 करोड़), और निकी प्रसाद (50 लाख) को रिटेन किया है.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में

Delhi CapitalsWPL 2026

