दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल बने इस टीम के मालिक, गोवा से होगा खास कनेक्शन, कहा- मैं अपने देश में...

KL Rahul: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल इन दिनों टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं. इंग्लैंड में 2-2 पर खत्म हुए टेस्ट दौरे के बाद से ही राहुल रेस्ट पर हैं. लेकिन इस बीच राहुल को एक नई जिम्मेदारी मिल गई है. वह वॉलीबॉल की लीग में एक टीम के सह-मालिक बने हैं. हैदराबाद में प्राइम वॉलीबॉल लीग का आयोजन 2 से 26 अक्टूबर तक होगा. इस लीग में केएल राहुल की टीम भी खेलती नजर आएगी.

क्या बोले केएल राहुल?

भारत के कई क्रिकेटर्स की दिलचस्पी क्रिकेट के अलावा भी अन्य खेलों में है. कोई फुटबॉल पसंद करता है तो कोई शतरंज का मास्टर है. गोल्फ में भी कई खिलाड़ी दिलचस्पी रखते हैं. इसी तरह से केएल राहुल की दिलचस्पी वॉलीबॉल में रही है. उन्होंने इस अवसर पर अपने विचार साझा किए. राहुल ने कहा, 'यह मेरे लिए एक पूरे सीजन जैसा क्षण है. पीवीएल भारत में इस खेल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है. असल मुद्दा वॉलीबॉल को सुर्खियों में लाना और स्क्रीन पर समय देना है ताकि ज्यादा लोग इसे देख सकें और इस खेल से प्यार कर सकें.'

राहुल को रही दिलचस्पी

राहुल ने अपने बयान में आगे कहा, 'वॉलीबॉल हमेशा से एक ऐसा खेल रहा है जिसका मैंने आनंद लिया है, और मैं अपने देश में इस खेल को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाने के लिए उत्साहित हूँ.' इस लीग का यह सीजन चौथा होगा. गोवा गार्डियंस की टीम नए सीजन की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में करने को तैयार है. केएल राहुल के सहमालिक बनने के बाद इस टीम को एक नई पहचान मिली है.

मालिक ने पढ़े कसीदे

गोवा गार्डियंस के प्रमुख मालिक और संस्थापक, नेटेनरिच, राजू चेकुरी ने कहा, 'हमें केएल राहुल के हमारे स्वामित्व समूह में शामिल होने की खुशी है. वॉलीबॉल के प्रति उनका जुनून और इसकी क्षमता में विश्वास हमें एक ऐसी फ्रैंचाइज़ी बनाने में मदद करेगा जो प्रशंसकों को प्रेरित करे और एथलीटों को सशक्त बनाए.'