DC-W vs UP-W: दिल्ली ने यूपी के सामने दिखाई दंबगई.. 76 KG की बल्लेबाज ने मचाया कोहराम, हार की बेड़ियों में जकड़ी यूपी

DC-W vs UP-W: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) में दिल्ली कैपिटल्स की जीत का खाता भी खुल चुका है. दिल्ली और यूपी वॉरियर्ज के बीच लास्ट ओवर थ्रिलर देखने को मिला. यूपी की टीम ने जीत के लिए लास्ट ओवर में एड़ी-चोटी तक का जोर लगाया, लेकिन जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हो सकी. दिल्ली ने 7 विकेट से मुकाबले को अपने नाम किया. यूपी को टूर्नामेंट में लगातार तीसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा है. यूपी की कप्तान ने इस मुकाबले में शानदार हाफ सेंचुरी लगाई लेकिन उनकी मेहनत पर गेंदबाजो पानी फिर गया.

दिल्ली कैपिटल्स की शानदार बॉलिंग

दिल्ली कैपिटल्स ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. दिल्ली ने धमाकेदार गेंदबाजी की. मरिजान कप और शेफाली वर्मा ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 2-2 विकेट हासिल किए जबकि नन्दनी, स्नेह राणा और श्री चरणी को 1-1 विकेट हासिल हुआ. यूपी की कप्तान मेग लैनिंग ने शानदार 54 रन की पारी खेली जिसमें 9 चौके और एक छक्का शामिल रहा जिसकी बदौलत टीम ने बोर्ड पर 154 रन टांगे.

हरलीन ने खेली शानदार पारी

लैनिंग को हरलीन देओल का साथ मिला. हरलीन ने 36 गेंद में 7 चौकों के दम पर 47 रन की पारी खेली. फोबे लिचफील्ड का बल्ला नहीं चला और वह 27 के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठीं. 155 रन के जवाब में दिल्ली की ओपनर्स ने धमाकेदार शुरुआत कर जीत की नींव रखी. टीम के टॉप ऑर्डर ने शानदार बल्लेबाजी की लेकिन लास्ट ओवर में दिल्ली की टीम 6 रन बनाने के लिए लड़खड़ा गई. हालांकि, अंत में लौरा वालवार्ट ने चौका लगाकर टीम को जीत दिलाई.

76 KG की बल्लेबाज ने मचाया कोहराम

दिल्ली की तरफ से विकेटकीपर बल्लेबाज लिजेल ली जिनका वजन 76 किलोग्राम के आस-पास है. वह ऑस्ट्रेलिया से आती हैं और उन्होंने इस मुकाबले में चौकों-छक्कों में डील की. लिजेल ली ने 44 गेंद में 8 चौको और 3 छक्कों के दम पर 67 रन की पारी खेली. वहीं, शेफाली वर्मा ने 32 गेंद में 36 रन ठोके. लौरा वॉलवार्ट ने 25 जबकि कप्तान जेमिमा रॉड्रिग्स ने 21 रन की पारी खेलकर जीत में अपना योगदान दिया.