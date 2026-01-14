DC-W vs UP-W: दिल्ली ने यूपी के सामने दिखाई दंबगई.. 76 KG की बल्लेबाज ने मचाया कोहराम, हार की बेड़ियों में जकड़ी यूपी

Advertisement
DC-W vs UP-W: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) में दिल्ली कैपिटल्स की जीत का खाता भी खुल चुका है. दिल्ली और यूपी वॉरियर्ज के बीच लास्ट ओवर थ्रिलर देखने को मिला. यूपी की टीम ने जीत के लिए लास्ट ओवर में एड़ी-चोटी तक का जोर लगाया, लेकिन जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हो सकी. दिल्ली ने 7 विकेट से मुकाबले को अपने नाम किया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 14, 2026, 11:09 PM IST
दिल्ली कैपिटल्स की शानदार बॉलिंग

दिल्ली कैपिटल्स ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. दिल्ली ने धमाकेदार गेंदबाजी की. मरिजान कप और शेफाली वर्मा ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 2-2 विकेट हासिल किए जबकि नन्दनी, स्नेह राणा और श्री चरणी को 1-1 विकेट हासिल हुआ. यूपी की कप्तान मेग लैनिंग ने शानदार 54 रन की पारी खेली जिसमें 9 चौके और एक छक्का शामिल रहा जिसकी बदौलत टीम ने बोर्ड पर 154 रन टांगे. 

हरलीन ने खेली शानदार पारी

लैनिंग को हरलीन देओल का साथ मिला. हरलीन ने 36 गेंद में 7 चौकों के दम पर 47 रन की पारी खेली. फोबे लिचफील्ड का बल्ला नहीं चला और वह 27 के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठीं. 155 रन के जवाब में दिल्ली की ओपनर्स ने धमाकेदार शुरुआत कर जीत की नींव रखी. टीम के टॉप ऑर्डर ने शानदार बल्लेबाजी की लेकिन लास्ट ओवर में दिल्ली की टीम 6 रन बनाने के लिए लड़खड़ा गई. हालांकि, अंत में लौरा वालवार्ट ने चौका लगाकर टीम को जीत दिलाई. 

76 KG की बल्लेबाज ने मचाया कोहराम

दिल्ली की तरफ से विकेटकीपर बल्लेबाज लिजेल ली जिनका वजन 76 किलोग्राम के आस-पास है. वह ऑस्ट्रेलिया से आती हैं और उन्होंने इस मुकाबले में चौकों-छक्कों में डील की. लिजेल ली ने 44 गेंद में 8 चौको और 3 छक्कों के दम पर 67 रन की पारी खेली. वहीं, शेफाली वर्मा ने 32 गेंद में 36 रन ठोके. लौरा वॉलवार्ट ने 25 जबकि कप्तान जेमिमा रॉड्रिग्स ने 21 रन की पारी खेलकर जीत में अपना योगदान दिया.

 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

