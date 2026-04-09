DC vs GT: हारे जरूर पर हौसला बरकरार! अक्षर पटेल ने डेविड मिलर को यूं संभाला, अगले मैच के लिए कर दिया बड़ा ऐलान

IPL 2026 Delhi Capitals vs Gujarat Titans: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बुधवार (8 अप्रैल) को खेले गए आईपीएल 2026 के मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स को मात्र एक रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद डेविड मिलर काफी दुखी नजर आए. मिलर ने केवल 20 गेंदों पर नाबाद 41 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन मैच की दूसरी आखिरी गेंद पर उन्होंने एक बड़ा जोखिम उठाया जो उल्टा पड़ गया. एक समय दिल्ली को 12 गेंद पर 36 रन चाहिए थे. मिलर ने तूफानी बैटिंग करके दिल्ली को जीत के करीब पहुंचा दिया. जब आखिरी दो गेंदों पर दो रनों की जरूरत थी, तब मिलर ने प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर की पांचवीं गेंद पर सिंगल लेने से मना कर दिया.

मिलर का यह मैच का सबसे निर्णायक मोड़ साबित हुआ क्योंकि अगली ही गेंद पर कृष्णा ने एक धीमी बाउंसर डाली जिसने उन्हें पूरी तरह छका दिया. मैच की अंतिम गेंद पर जब मिलर शॉट नहीं लगा पाए, तो उन्होंने और नॉन-स्ट्राइकर एंड पर मौजूद विपराज निगम ने तेजी से बाई चुराने की कोशिश की. गुजरात के विकेटकीपर जोस बटलर ने स्ट्राइकर एंड पर फुर्ती दिखाते हुए सीधा थ्रो मारा और कुलदीप यादव को रन आउट कर दिल्ली की उम्मीदें तोड़ दीं. इस हार के बाद मिलर पूरी तरह से टूट गए थे, जिसके बाद दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने उनसे हाथ मिलाया और उनकी पीठ थपथपाकर उन्हें सांत्वना दी.

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कप्तान अक्षर पटेल ने हार पर क्या कहा?

मैच के बाद अक्षर पटेल ने कहा, "जाहिर है कि जिस तरह से हम खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि दोनों टीमों ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला. इस तरह के करीबी मैचों में आप किसी भी चीज पर उंगली उठा सकते हैं. जैसा कि मैंने पहले कहा, एक करीबी लक्ष्य का पीछा करते समय आप बहुत सी बातें कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और समझदारी से खेलना चाहिए था. अगर महत्वपूर्ण समय पर विकेट नहीं गिरे होते, तो हम इस रन-चेज को पहले ही खत्म कर सकते थे." केएल राहुल की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल ने बेहतरीन पारी खेली और पावरप्ले के बाद भी मोमेंटम बनाए रखा और रन-रेट को नीचे नहीं गिरने दिया.

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बटलर-गिल की जबरदस्त बैटिंग

गुजरात टाइटंस के लिए जोस बटलर ने अपनी पुरानी लय में लौटते हुए 27 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेली. बटलर ने इस दौरान 3 चौके और 5 छक्के लगाए. इसके बाद कप्तान शुभमन गिल (70 रन) और वॉशिंगटन सुंदर (55 रन) की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत गुजरात ने 20 ओवर में चार विकेट खोकर 210 रन बनाए थे. गिल ने अपनी 45 गेंद की पारी में 4 चौके और 5 छक्के लगाए.

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शतक से चूके केएल राहुल

इसके जवाब में दिल्ली के लिए केएल राहुल (92 रन) और पथुम निसांका (41 रन) ने 49 गेंदों पर 76 रनों की साझेदारी कर एक बेहतरीन मंच तैयार किया था. राहुल ने 52 गेंद की पारी में 11 चौके और 4 छक्के लगाए. बीच के ओवरों में राशिद खान ने तीन विकेट झटककर मैच का रुख गुजरात की ओर मोड़ दिया. डेविड मिलर ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन मैच को फिनिश नहीं कर पाए. उनके एक फैसले ने दिल्ली को गहरा जख्म दे दिया.