ENG vs IND: मैदान पर इंग्लैंड से मुकाबला, कोर्ट में AI से जंग...दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर हुए अभिषेक शर्मा?

Abhishek Sharma: इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया के साथ गए अभिषेक शर्मा इस वक्त 2 वजहों से चर्चा में हैं. पहली वजह उनका दमदार फॉर्म है, जिसके चलते उन्होंने दूसरे टी20 में 24 बॉल पर 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 48 रन बनाए थे. दूसरी वजह AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई जा रही उनकी फेक फोटो और वीडियो से परेशानी है. अपनी इसी परेशानी को लेकर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है.
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपने नाम, फोटो और पहचान के गलत और बिना अनुमति के इस्तेमाल के खिलाफ अभिषेक दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं. यह मामला जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच के सामने आया, जिन्होंने अभिषेक शर्मा की तरफ से सौंपे गए उन सोशल मीडिया और वेब लिंक्स की जांच की, जो उनके अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं.
सुनवाई के दौरान जस्टिस ज्योति सिंह ने ऑनलाइन कंटेंट के बदलते स्वरूप पर चिंता जताते हुए कहा, 'हम हर दिन यह देखते हैं कि मानहानि और पर्सनैलिटी राइट्स के बीच एक बहुत ही पतली लाइन बची है. इसमें थोड़ा ओवरलैप है, क्योंकि जो कंटेंट मानहानिकारक है, उसमें पर्सनैलिटी राइट्स का तत्व भी शामिल हो सकता है.'
अदालत इस बात पर गहराई से विचार कर रही है कि क्या विवादित ऑनलाइन कंटेंट सिर्फ एक आपत्तिजनक पोस्ट है या फिर AI के जरिए अभिषेक शर्मा की पहचान का गलत फायदा उठाने की कोशिश की गई है.
अभिषेक शर्मा की तरफ से अदालत में पेश हुए वकील ठाकुर ने साफ किया कि यह कोई साधारण फोटो का मामला नहीं है. उन्होंने दलील दी कि अभिषेक और उनके मैनेजर की एक असली तस्वीर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल की मदद से पूरी तरह बदल दिया गया. इस तस्वीर का संदर्भ और रूप बदलकर सोशल मीडिया पर एक भ्रामक और गलत प्रभाव डालने वाली 'AI-जनरेटेड इमेज' पोस्ट की गई, जो खिलाड़ी की पहचान का पूरी तरह से गलत इस्तेमाल है.
मेटा की तरफ से पेश हुए वकील वरुण पाठक ने कोर्ट को बताया कि शुरुआत में विचार किए जा रहे 8 यूआरएल (URLs) में से दो को अब हटा दिया गया है और बाकी के लिंक्स आम पैपराजी पोस्ट जैसे लगते हैं. मेटा के वकील ने यह भी तर्क दिया कि किसी व्यक्ति के बारे में गलत या आपत्तिजनक बयान देना मानहानि या प्राइवेसी के दायरे में आता है, न कि पर्सनैलिटी राइट्स में. क्रिकेटर ने शुरुआत में लगभग 25 यूआरएल दिए थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर करीब 4,000 हो गई है. अगर पर्सनैलिटी राइट्स के इस दायरे को इतना बड़ा कर दिया जाएगा, तो मेटा जैसी मध्यस्थ कंपनियों के लिए व्यावहारिक दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी. कोर्ट के इस फैसले का मतलब यह हो जाएगा कि कंपनियां किसी खिलाड़ी की सिर्फ आलोचना करने वाले कंटेंट को भी इंटरनेट से पूरी तरह साफ करने बैठ जाएं.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई के लिए तय कर दी है और कहा है कि याचिका से जुड़े कुछ तकनीकी पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है.
इस मामले से इतर अभिषेक शर्मा की नेशनल ड्यूटी के बारे में बात करें तो उन्होंने इंग्लैंड में खेले गए दोनों मैचों में बेहतरीन बल्लेबाजी की है. पहले टी20 में उन्होंने 59 और दूसरे टी20 में उनके बल्ले से 48 रन निकले. 7 जुलाई यानी तीसरा टी20 खेला जाना है, जिसमें अभिषेक एक बार फिर तबाही मचाना चाहेंगे. ये भी पढ़ें: