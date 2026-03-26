दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा अलर्ट.. गंभीर के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वालों पर होगा एक्शन, ठप्प होगी रोजी-रोटी

Gautam Gambhir: दिल्ली हाई कोर्ट गौतम गंभीर के एक केस को लेकर एक्शन में आ चुका है. कोर्ट ने Google, Meta और Amazon जैसे बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वे उस आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट को हटा दें, जिसमें गंभीर के नाम और पहचान का गलत इस्तेमाल करके कमर्शियल फायदा उठाया जा रहा है.
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टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. गंभीर से जुड़े एक केस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है. जस्टिस ज्योति सिंह की अध्यक्षता वाली सिंगल-जज बेंच ने कहा कि कोर्ट उन लिंक्स और पोस्ट्स को हटाने के निर्देश जारी करेगा, जिन्हें फ्लैग किया गया है. साथ ही, कोर्ट ने प्लेटफॉर्म्स से उन संस्थाओं की जानकारी भी मांगी है, जो इस तरह का कंटेंट अपलोड करने के लिए जिम्मेदार हैं.
कोर्ट ने Google, Meta और Amazon जैसे बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वे उस आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट को हटा दें, जिसमें गंभीर के नाम और पहचान का गलत इस्तेमाल करके कमर्शियल फायदा उठाया जा रहा है. गंभीर के व्यक्तित्व और पब्लिसिटी अधिकारों को भी सुरक्षा प्रदान की है. निर्देश दिया है कि उनकी सहमति के बिना ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे आपत्तिजनक पोस्ट्स और कंटेंट को हटा दिया जाए.
सुनवाई के दौरान, गंभीर की ओर से यह दलील दी गई कि उनके नाम, आवाज और तस्वीरों का बिना किसी अनुमति के कमर्शियल उद्देश्यों के लिए गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स और डीपफेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी शामिल है. कोर्ट ने प्लेटफॉर्म्स को आगे यह भी निर्देश दिया कि वे आपत्तिजनक URLs को हटा दें. यह मामला गंभीर द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के कमर्शियल डिवीज़न में दायर एक याचिका से जुड़ा है.
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याचिका में दावा किया गया है कि AI-आधारित टूल्स—जिनमें 'फेस-स्वैपिंग' और 'वॉइस-क्लोनिंग' जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया. मनमानी से गंभीर से जुड़ा कंटेट बनाया गय. इस मुकदमे में कई लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है, जिनमें सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं. गंभीर ने Instagram, X, YouTube और Facebook जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी और भ्रामक कंटेंट की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है. याचिका में 2.5 करोड़ रुपये के हर्जाने और आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के निर्देश देने की भी मांग की गई है.