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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बड़ा बदलाव, बेंगलुरु vs दिल्ली मैच के चलते DMRC ने उठाया ये कदम

IPL 2026: दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बड़ा बदलाव, बेंगलुरु vs दिल्ली मैच के चलते DMRC ने उठाया ये कदम

IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स (DC) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच IPL मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. दिल्ली कैपिटल्स (DC) बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) मैच के चलते दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बड़ा बदलाव हुआ है. नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज होने वाले IPL मैच के कारण 27 अप्रैल को दिल्ली मेट्रो (DMRC) ने अपनी सभी लाइनों पर आखिरी ट्रेन का समय बढ़ा दिया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 27, 2026, 08:48 AM IST
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IPL 2026: दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बड़ा बदलाव, बेंगलुरु vs दिल्ली मैच के चलते DMRC ने उठाया ये कदम

IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स (DC) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच IPL मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. दिल्ली कैपिटल्स (DC) बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) मैच के चलते दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बड़ा बदलाव हुआ है. नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज होने वाले IPL मैच के कारण 27 अप्रैल को दिल्ली मेट्रो (DMRC) ने अपनी सभी लाइनों पर आखिरी ट्रेन का समय बढ़ा दिया है.

दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बड़ा बदलाव

दिल्ली कैपिटल्स (DC) बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) मैच के चलते दिल्ली मेट्रो (DMRC) ने बड़ा कदम उठाया है. यात्रियों की सुविधा के लिए अब अंतिम ट्रेनें रात 11:00 से 1:30 बजे के बीच चलेंगी. दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने 27 अप्रैल को अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले IPL मैच के कारण अपनी सेवाओं की टाइमिंग में बदलाव किया है. मैच खत्म होने के बाद दर्शकों को घर लौटने में परेशानी ना हो, इसके लिए सभी रूट्स पर आखिरी मेट्रो ट्रेन की टाइमिंग को आगे बढ़ा दिया गया है. अब विभिन्न लाइनों पर आखिरी ट्रेन रात 11:00 बजे से लेकर देर रात 1:30 बजे तक मिलेगी. DMRC ने इस बदलाव का पूरा टाइम टेबल शेयर किया है.

DMRC ने उठाया बड़ा कदम

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने ट्रेन की टाइमिंग में बदलाव के बारे में सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी है. इस पोस्ट में बताया गया है कि यह बदलाव केवल मैच वाले दिनों के लिए होगा. अब सभी रूटों पर आखिरी ट्रेन रात 11 बजे से लेकर डेढ़ बजे के बीच चलेगी. बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स (DC) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच सोमवार को अरुण जेटली स्टेडियम में IPL 2026 का 39वां मुकाबला खेला जाना है. इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की कोशिश जीत के साथ प्वाइंट्स टेबल में अपनी स्थिति सुधारने की होगी. वहीं, एक और जीत आरसीबी के IPL खिताब को बरकरार रखने की दावेदारी को और भी मजबूत करेगी. दिल्ली कैपिटल्स 7 में से 4 मैच गंवाकर प्वाइंट्स टेबल में सातवें पायदान पर मौजूद है.

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दिल्ली बनाम बेंगलुरु हेड टू हेड रिकॉर्ड्स

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच अभी तक 34 मुकाबले खेले गए हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का पलड़ा भारी रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 20 मैचों में जीत दर्ज की है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने 13 मैच जीते हैं. एक मैच का परिणाम नहीं आया था.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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