Delhi Premier League 2026: दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) ने मंगलवार को घोषणा की कि दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) का तीसरा सीजन 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा. इस नए सीजन से पहले खिलाड़ियों की नीलामी 1 जुलाई को होगी. यह टूर्नामेंट एक महीने तक चलेगा जिसमें कुल आठ पुरुष और चार महिला टीमें हिस्सा लेंगी. लीग के पिछले संस्करण में नीतीश राणा की कप्तानी वाली वेस्ट दिल्ली लायंस ने फाइनल में सेंट्रल दिल्ली किंग्स को छह विकेट से हराकर अपना पहला डीपीएल खिताब जीता था. वहीं, महिला प्रतियोगिता में श्वेता सहरावत के नेतृत्व वाली साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने सेंट्रल दिल्ली क्वींस को हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था.
पिछले दो सीजन के दौरान डीपीएल ने खुद को राजधानी के क्रिकेटरों के लिए सबसे प्रमुख मंचों में से एक के रूप में स्थापित किया है. यह लीग दिल्ली के क्रिकेट इकोसिस्टम के स्थापित नामों और उभरती प्रतिभाओं को एक साथ लाने का काम करती है. यह टूर्नामेंट स्थानीय स्तर और आईपीएल जैसे पेशेवर लीगों के बीच के अंतर को पाटने में सफल रहा है.
आगामी सीजन में कई प्रमुख क्रिकेटर शामिल होंगे, जिनमें भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और आईपीएल सितारे जैसे ऋषभ पंत, इशांत शर्मा, नीतीश राणा, हर्षित राणा, नवदीप सैनी और आयुष बदोनी शामिल हैं. इसके अलावा अनुज रावत, प्रियांश आर्या, सुयश शर्मा, दिग्विजय राठी, मयंक रावत, प्रिंस यादव, यश ढुल, सिमरजीत सिंह, हिम्मत सिंह, ऋतिक शौकीन और सार्थक रंजन जैसे खिलाड़ी भी अपना कौशल दिखाएंगे.
महिला प्रतियोगिता में भी दिल्ली की अग्रणी खिलाड़ियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें श्वेता सहरावत, प्रिया पूनिया, सोनी यादव और आयुषी सोनी प्रमुख हैं. उनके साथ तनीषा सिंह, नजमा, मोनिका और पूर्वा सिवाच जैसी रोमांचक प्रतिभाएं भी मैदान पर अपना जलवा बिखेरती नजर आएंगी.
डीडीसीए अध्यक्ष रोहन जेटली ने कहा कि साल-दर-साल दिल्ली प्रीमियर लीग बेहतर होती जा रही है और इसमें दिखने वाले क्रिकेट की गुणवत्ता दिल्ली की प्रतिभा की गहराई को दर्शाती है. उन्होंने विश्वास जताया कि सीजन 3 एक बार फिर अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए एक शानदार मंच प्रदान करेगा. डीडीसीए की उपाध्यक्ष शिखा कुमार ने महिला प्रतियोगिता की प्रतिक्रिया को विशेष रूप से उत्साहजनक बताया. उनके अनुसार, डीपीएल ने दिल्ली की महिला क्रिकेटरों के लिए अवसर पैदा करने और उनकी दृश्यता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे उन्हें अपनी कड़ी मेहनत को दुनिया के सामने लाने का मौका मिला है.
डीडीसीए सचिव अशोक शर्मा ने कहा कि खिलाड़ी नीलामी हमेशा टूर्नामेंट का एक रोमांचक चरण होता है क्योंकि टीमें सीजन के लिए अपनी रणनीति बनाना शुरू कर देती हैं. सीजन 3 के लिए 8 पुरुष टीमें (जैसे पुरानी दिल्ली 6, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स, ईस्ट दिल्ली राइडर्स आदि) और 4 महिला टीमें एक महीने तक चलने वाले इस कड़े और मनोरंजक मुकाबले का हिस्सा होंगी.
सेंट्रल दिल्ली किंग्स, ईस्ट दिल्ली राइडर्स, न्यू दिल्ली टाइगर्स, नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स, आउटर दिल्ली वॉरियर्स, पुरानी दिल्ली 6, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स, वेस्ट दिल्ली लायंस.
सेंट्रल दिल्ली क्वींस, ईस्ट दिल्ली राइडर्स विमेन, नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स विमेन, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स विमेन.