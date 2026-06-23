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ऋषभ पंत से लेकर हर्षित राणा तक... दिल्ली प्रीमियर लीग में खेलेंगे ये खूंखार IPL स्टार्स, नोट कर लें ऑक्शन की तारीख

Delhi Premier League 2026: डीडीसीए ने दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) के तीसरे सीजन की तारीखों का ऐलान कर दिया है. 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में ऋषभ पंत और इशांत शर्मा जैसे सितारे जलवा बिखेरेंगे.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 23, 2026, 11:44 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:44 PM IST
ऋषभ पंत से लेकर हर्षित राणा तक... दिल्ली प्रीमियर लीग में खेलेंगे ये खूंखार IPL स्टार्स, नोट कर लें ऑक्शन की तारीख
Image Credit: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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