अभागे खिलाड़ियों की Playing 11, BCCI ने जिनकी फोड़ दी किस्मत, एशिया कप 2025 से काट दिया पत्ता
Advertisement
trendingNow12888630
Hindi Newsक्रिकेट

अभागे खिलाड़ियों की Playing 11, BCCI ने जिनकी फोड़ दी किस्मत, एशिया कप 2025 से काट दिया पत्ता

एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 9 सितंबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने भारत की टी20 टीम में 15 क्रिकेटर्स को चुना है. इस दौरान कुछ खिलाड़ियों की किस्मत खुली है, जबकि कई प्लेयर्स का दिल भी टूटा है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 20, 2025, 07:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अभागे खिलाड़ियों की Playing 11, BCCI ने जिनकी फोड़ दी किस्मत, एशिया कप 2025 से काट दिया पत्ता

एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 9 सितंबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने भारत की टी20 टीम में 15 क्रिकेटर्स को चुना है. इस दौरान कुछ खिलाड़ियों की किस्मत खुली है, जबकि कई प्लेयर्स का दिल भी टूटा है. 11 अभागे खिलाड़ी ऐसे रहे हैं, जो एशिया कप 2025 में मौका पाने के हकदार थे, लेकिन BCCI की सेलेक्शन कमिटी ने उन्हें 15 मेंबर्स के स्क्वॉड में जगह नहीं दी है. आइए एक नजर डालते हैं उन अभागे खिलाड़ियों की Playing 11 पर जिन्हें BCCI की सेलेक्शन कमिटी ने एशिया कप 2025 की 15 सदस्यीय टीम में मौका नहीं दिया है.

नंबर-1

पहले नंबर पर श्रेयस अय्यर का नाम आता है, जिन्हें एशिया कप 2025 के लिए भारत की टी20 टीम में नहीं चुना गया है. श्रेयस अय्यर जैसा बल्लेबाज बड़े टूर्नामेंट जिताने में माहिर हैं. श्रेयस अय्यर ने इस साल भारत को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट जिताने में बड़ा रोल निभाया था. श्रेयस अय्यर ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी के 5 मैचों में 48.60 की औसत से 243 रन बनाए थे. इसके अलावा IPL 2025 के दौरान भी श्रेयस अय्यर बेहतरीन फॉर्म में थे. श्रेयस अय्यर ने IPL 2025 के 17 मैचों में 50.33 की औसत से 604 रन बनाए थे.

नंबर-2

दूसरे नंबर पर विस्फोटक ओपनर यशस्वी जायसवाल का नाम आता है, जिन्हें एशिया कप 2025 के लिए भारत की 15 सदस्यीय टी20 टीम में नहीं चुना गया है. यशस्वी जायसवाल जैसा विस्फोटक बल्लेबाज एशिया कप 2025 में मौका पाने का हकदार था, लेकिन सेलेक्टर्स ने उन्हें 15 मेंबर्स के स्क्वॉड में जगह नहीं दी है. यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए 23 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 36.15 की औसत से 723 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं. टी20 इंटरनेशनल में यशस्वी जायसवाल का हाईएस्ट स्कोर 100 रन रहा है.

नंबर-3

तीसरे नंबर पर केएल राहुल का नाम आता है, जिन्हें एशिया कप 2025 के लिए भारत की टी20 टीम में नहीं चुना गया है. केएल राहुल जैसा ऑलराउंड क्रिकेटर एक घातक बल्लेबाज और शातिर विकेटकीपर का कॉम्बो है. एशिया कप 2025 में यह बल्लेबाज ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर में कहीं भी बल्लेबाजी कर सकता था. केएल राहुल ने भारत के लिए 72 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 37.75 की औसत से 2265 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं. टी20 इंटरनेशनल में केएल राहुल का हाईएस्ट स्कोर 110 रन रहा है.

इन 3 धुआंधार बल्लेबाजों की भी हुई अनदेखी

इसके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, ऋतुराज गायकवाड़ और साई सुदर्शन की भी अनदेखी हुई है. टी20 क्रिकेट में ये तीनों ही बल्लेबाज विस्फोटक बल्लेबाजी में माहिर हैं, लेकिन फिर भी सेलेक्टर्स ने उन्हें भाव तक नहीं दिया. भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल मैचों में ऋषभ पंत ने 1209 रन और ऋतुराज गायकवाड़ ने 633 रन बनाए हैं.

ये 2 साबित होते बेहतरीन ऑलराउंडर

ऑफ स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर और लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या की भी अनदेखी की गई है. वॉशिंगटन सुंदर और क्रुणाल पांड्या को एशिया कप 2025 की 15 सदस्यीय टीम में मौका नहीं दिया गया है. क्रुणाल पांड्या और वॉशिंगटन सुंदर घातक स्पिन गेंदबाजी करने के अलावा निचले क्रम में विस्फोटक बैटिंग करने में भी माहिर हैं.

भारत का सबसे कामयाब स्पिन गेंदबाज भी बाहर

लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल भारत के सबसे कामयाब स्पिन गेंदबाज हैं. युजवेंद्र चहल भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज हैं. युजवेंद्र चहल ने 80 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 96 विकेट झटके हैं. युजवेंद्र चहल इसके अलावा IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा 221 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज भी हैं. युजवेंद्र चहल को भी एशिया कप 2025 के लिए भारत की टी20 टीम में नहीं चुना गया है.

मोहम्मद सिराज और भुवनेश्वर कुमार

IPL 2025 के दौरान भुवनेश्वर कुमार बेहतरीन फॉर्म में थे और उन्होंने 14 मैचों में 17 विकेट लेकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जिताने में बड़ा रोल निभाया था. भुवनेश्वर कुमार जैसे मैच विनर गेंदबाज को एशिया कप 2025 की टीम में चुना जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. मोहम्मद सिराज भारत की 2024 टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा थे. मोहम्मद सिराज ने पिछले साल श्रीलंका के खिलाफ T20I सीरीज में हिस्सा लिया था, लेकिन उसके बाद से वह T20I टीम से बाहर हैं. मोहम्मद सिराज ने तब से शानदार प्रदर्शन किया है. मोहम्मद सिराज ने IPL 2025 में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए 14 मैचों में 16 विकेट लिए हैं. मोहम्मद सिराज ने इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 23 विकेट लिए थे. भारत ने इस साल की शुरुआत में ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में मोहम्मद सिराज के बजाय हर्षित राणा को तरजीह दी थी. और अब एशिया कप 2025 में भी ऐसा ही देखने को मिला है.

अभागे खिलाड़ियों की Playing 11

श्रेयस अय्यर (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन, वॉशिंगटन सुंदर, क्रुणाल पांड्या, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद सिराज.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025

Trending news

एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Weather
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Aaj Ki Taza Khabar Live: पहले बारिश का तांडव, अब भूकंप से डोली हिमाचल प्रदेश की चंबा धरती, पाकिस्तान भी कांपा, घरों से भागे लोग
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: पहले बारिश का तांडव, अब भूकंप से डोली हिमाचल प्रदेश की चंबा धरती, पाकिस्तान भी कांपा, घरों से भागे लोग
नेताओं की खत्म होगी मनमानी, गिरफ्तारी के 30 दिन बाद चला जाएगा पद; आज पेश होगा बिल
Sansad News in Hindi
नेताओं की खत्म होगी मनमानी, गिरफ्तारी के 30 दिन बाद चला जाएगा पद; आज पेश होगा बिल
सीधी उड़ान बहाल करेंगे भारत-चीन, कैलाश यात्रा का होगा विस्तार; दोनों में बनी सहमति
india china news
सीधी उड़ान बहाल करेंगे भारत-चीन, कैलाश यात्रा का होगा विस्तार; दोनों में बनी सहमति
केरल में क्यों हो रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोटा बनाने की साजिश, किस बात का डर
DNA
केरल में क्यों हो रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोटा बनाने की साजिश, किस बात का डर
RBI से लेकर राफेल बनाने वाले और EC-CBI-ED, राहुल गांधी और अखिलेश किस-किसको देख लेंगे
DNA
RBI से लेकर राफेल बनाने वाले और EC-CBI-ED, राहुल गांधी और अखिलेश किस-किसको देख लेंगे
उपराष्ट्रपति चुनाव की पिच पर कैसे DMK के सामने खड़ा हो गया धर्मसंकट?
DNA Analysis
उपराष्ट्रपति चुनाव की पिच पर कैसे DMK के सामने खड़ा हो गया धर्मसंकट?
चीन का दोहरा चरित्र, अवसरवाद के बाद अफवाह का सहारा; भारत ने काटी षडयंत्र की लाइन
DNA
चीन का दोहरा चरित्र, अवसरवाद के बाद अफवाह का सहारा; भारत ने काटी षडयंत्र की लाइन
भारत का सबसे बड़ा गांव, जिसके आकार-आबादी के आगे वेटिकन समेत 4 देश भरते पानी
India Largest Village
भारत का सबसे बड़ा गांव, जिसके आकार-आबादी के आगे वेटिकन समेत 4 देश भरते पानी
रोज खींची जाती है तस्वीरें, 19 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे?
DNA
रोज खींची जाती है तस्वीरें, 19 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे?
;